Владелец «Челси» Боули о критике: «Английские газеты каждый день напоминают мне, насколько они умные, а я тупой. А я просто вижу тех, кто понятия не имеет, о чем говорит»

Владелец «Челси» о критике в СМИ: они ничего не понимают.

Тодд Боули рассказал о своем отношении к критике в СМИ.

«Английские газеты каждый день напоминают мне, насколько они умные, а я тупой.

Порой моя жена и моя семья воспринимают это не так, как я. Я просто вижу еще одного человека, который понятия не имеет, о чем говорит.

Наша команда продолжит развиваться. Мы собрали ее на долгий срок. Меня радует то, как выглядит наше будущее.

Санчес чертовски хорош, а Рис Джеймс стал настоящим лидером», – сказал совладелец «Челси » в интервью Australian Financial Review.

