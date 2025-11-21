Владелец «Челси» Боули о критике: «Английские газеты каждый день напоминают мне, насколько они умные, а я тупой. А я просто вижу тех, кто понятия не имеет, о чем говорит»
Владелец «Челси» о критике в СМИ: они ничего не понимают.
Тодд Боули рассказал о своем отношении к критике в СМИ.
«Английские газеты каждый день напоминают мне, насколько они умные, а я тупой.
Порой моя жена и моя семья воспринимают это не так, как я. Я просто вижу еще одного человека, который понятия не имеет, о чем говорит.
Наша команда продолжит развиваться. Мы собрали ее на долгий срок. Меня радует то, как выглядит наше будущее.
Санчес чертовски хорош, а Рис Джеймс стал настоящим лидером», – сказал совладелец «Челси» в интервью Australian Financial Review.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
