Постекоглу о 5-м месте: «Мне нужны игроки, желающие прийти в «Тоттенхэм», а не играть в Лиге чемпионов»
Эндж Постекоглу объяснил, какие футболисты нужны ему в «Тоттенхэме».
«Мне нужны люди, которые хотят прийти в «Тоттенхэм». Мне не нужны игроки, которые подвержены влиянию Лиги чемпионов. Потому что они не хотят прийти в «Тоттенхэм», они хотят играть в Лиге чемпионов.
Я ищу футболистов с определенным характером. При мне у клуба было два трансферных окна, и у меня не было проблем с тем, чтобы пригласить игроков, которых я хочу видеть, несмотря на то, что клуб не выступает в ЛЧ», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу.
«Шпоры» занимают 5-е место в таблице АПЛ, отставая на 2 очка от «Астон Виллы» при игре в запасе.