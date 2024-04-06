Постекоглу о 5-м месте: «Мне нужны игроки, желающие прийти в «Тоттенхэм», а не играть в Лиге чемпионов»

Эндж Постекоглу объяснил, какие футболисты нужны ему в «Тоттенхэме».

«Мне нужны люди, которые хотят прийти в «Тоттенхэм». Мне не нужны игроки, которые подвержены влиянию Лиги чемпионов. Потому что они не хотят прийти в «Тоттенхэм», они хотят играть в .

Я ищу футболистов с определенным характером. При мне у клуба было два трансферных окна, и у меня не было проблем с тем, чтобы пригласить игроков, которых я хочу видеть, несмотря на то, что клуб не выступает в ЛЧ», – сказал главный тренер « » .

«Шпоры» занимают 5-е место в таблице , отставая на 2 очка от «Астон Виллы» при игре в запасе.