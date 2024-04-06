Постекоглу о 5-м месте: «Мне нужны игроки, желающие прийти в «Тоттенхэм», а не играть в Лиге чемпионов»

Теги премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу объяснил, какие футболисты нужны ему в «Тоттенхэме».

«Мне нужны люди, которые хотят прийти в «Тоттенхэм». Мне не нужны игроки, которые подвержены влиянию Лиги чемпионов. Потому что они не хотят прийти в «Тоттенхэм», они хотят играть в Лиге чемпионов.

Я ищу футболистов с определенным характером. При мне у клуба было два трансферных окна, и у меня не было проблем с тем, чтобы пригласить игроков, которых я хочу видеть, несмотря на то, что клуб не выступает в ЛЧ», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу.

«Шпоры» занимают 5-е место в таблице АПЛ, отставая на 2 очка от «Астон Виллы» при игре в запасе.

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4 комментария
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Это вполне разумные слова. Игроки, которые идут в клуб только ради игры в ЛЧ часто начинают сдуваться если что-то идет не по плану и за эту ЛЧ надо бороться. Эндж же хочет строить действительно проект в долгую.
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Удивлюсь если Астон вилла будет играть в Лч в следующем сезоне чем более крупный клуб Тотенхем
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косплеит клоппа
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