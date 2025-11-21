  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Казанский о лимите: «Людей возмущают рамки от Минспорта. Паспортная конкуренция ни к чему хорошему не приводит. Разумный лимит – когда приезжают люди, играющие за сборные»
28

Казанский о лимите: «Людей возмущают рамки от Минспорта. Паспортная конкуренция ни к чему хорошему не приводит. Разумный лимит – когда приезжают люди, играющие за сборные»

Денис Казанский: людей возмущают рамки Минспорта по лимиту.

Комментатор Денис Казанский прокомментировал данные ГОЛа по недовольству лимитом на легионеров.

ГОЛ провел исследование среди российских болельщиков, в котором поучаствовали более полутора тысяч человек. Результаты показали, что количество легионеров раздражает лишь 13,3% аудитории, при этом лимитом на них недовольны 18,8%.

«Мне кажется, раздражает – неподходящее слово. Людей возмущают рамки, которые в такой ситуации ставит Министерство спорта. Оно влияет на лигу, которая в лучшем из миров должна быть самостоятельной. Но мы знаем, как устроено финансирование наших клубах, поэтому министерство устанавливает свои правила. А дальше начинаются детали, которыми навязывается не честная конкуренция, а паспортная. Она ни к чему хорошему не приводит и никогда не приводила.

Количество иностранцев – не главное, где нужны реформы в нашем футболе. Качественные футболисты и так пробьются. Хороший тренер всегда выбирает тех, кто подходит его составу и игре. Он в этой ситуации точно не должен отталкиваться от паспортных данных и прописки человека. В скольких матчах Лиги чемпионов команды составлены из игроков других государств? Из-за этого пустуют стадионы? Никто не приходит болеть за своих? Да нет. В составах некоторых английских клубов англичан нет вообще. Но иностранцы – качественные. По мне, разумный лимит – когда в страну приезжают люди, играющие за свои сборные.

Чем туже затянуты гайки, тем больше бесталанных футболистов, но с российским паспортом появятся на поле. Какой выбор сейчас у Валерия Карпина на каждой позиции в сборной? Небольшой. А будет еще хуже», – сказал Казанский Спортсу’‘.

Что нас больше бесит в футболе: симуляции, ошибки судей или лимит на легионеров?

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23275 голосов
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
стадионы
logoСпортс
logoСборная России по футболу
logoЛига чемпионов УЕФА
деньги
Министерство спорта России
болельщики
Политика
logoДенис Казанский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Селюк о лимите: «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» выкупят ярких российских футболистов. Остальные клубы перейдут в разряд ФНЛ. «Матч ТВ» вообще перестанут смотреть»
21 ноября, 10:47
Касинтура о лимите: «Можно даже убрать. Никакие рамки не идут на пользу, чемпионат выиграет, если будут сильные игроки. Люди прибавляют, когда есть конкуренция»
20 ноября, 13:09
Черчесов о налоге на легионеров в РПЛ: «8-9 футболистов в заявке, а за последующих платить, пока их контракты не закончатся или их не продадут. Сумма зависит от места клуба в чемпионате»
20 ноября, 02:06
Генсек РФС о лимите: «Искусственные ограничения породят искусственную борьбу за определенного игрока. Время россиян на поле не уменьшается. Иностранцев у нас не более 5%, засилия нет»
19 ноября, 14:52
Главные новости
Умер Никита Симонян, ничья «Краснодара» и «Локо», «Реал» теряет очки, Гуменник и Садкова победили в Омске, «Арсенал» и «Милан» выиграли дерби, 954-й гол Роналду, 1+3 от Месси и другие новости
51 минуту назад
Экс-судья Фернандес о возможном фоле Беллингема перед голом Хейсена «Эльче»: «Рука находилась в естественном положении»
53 минуты назад
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Экс-шеф-скаут «Зенита» Евменов стал спортивным директором «Пари НН». Удальцов остался в руководстве клуба
сегодня, 03:00
Эзе – автор 400-го хет-трика в истории АПЛ. У «Арсенала» больше всех игроков (23) с 3 голами в матче
сегодня, 02:29
Аллегри – 7-й тренер, одержавший 100+ побед с «Миланом»
сегодня, 01:59
Кубок МЛС. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси разгромил «Цинциннати» в гостях, у Лео 1+3
сегодня, 00:10
Месси забил в 6-м подряд матче за «Интер Майами» и отдал три ассиста – с «Цинциннати». У аргентинца 35+20 в 32 играх сезона МЛС
сегодня, 00:01
Экс-судья Фернандес считает, что 2-й гол «Реала» нужно отменить: «Винисиус попадает в лицо вратарю голенью, разбивая ему нос. Это нарушение»
вчера, 23:06
Тренер «Эльче» Сарабия об ударе Винисиуса ногой в лицо Пеньи: «Фол был совершенно очевиден. Были факторы, повлиявшие на результат матча. Это злит»
вчера, 23:00
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Ротор» против «Челябинска»
11 минут назад
Гаврилов о голе «Спартака»: «Чем занимались футболисты ЦСКА во время подачи? Когда я играл, на угловом всегда ставили игрока около штанги»
21 минуту назад
Бителло ближе стиль Карпина: «Валерий очень хороший тренер. Гусев просил играть ниже, помогать Фомину»
38 минут назад
Титов о смерти Симоняна: «Всем казалось, что он вечный. Нашему поколению даже не снилось то, что пережил Никита Павлович»
сегодня, 03:51
Миранчук сыграет за «Динамо» в этом году: «Вот‑вот начнет тренироваться в общей группе»
сегодня, 03:36
«Интер Майами» Месси сыграет дома с «Нью-Йорк Сити» в 1/2 финала Кубка МЛС 29 или 30 ноября
сегодня, 03:21
Биджиев про 0:3 с «Динамо»: «У «Махачкалы» были ошибки, которые нельзя было допускать. Когда остались вдесятером, уже было тяжело»
сегодня, 02:44
Тренер «Ростова» Альба про 0:2: «Крылья» были просто лучше. Их план на игру сработал, они правильно оборонялись»
сегодня, 02:14
Черчесов о смерти Симоняна: «Уход Никиты Павловича — большая потеря не только для российского, но и мирового футбола»
сегодня, 01:43
Киву о 0:1 с «Миланом»: «Интер» позволил сопернику всего одну контратаку – и она оказалась фатальной. 4 поражения в 12 турах – слишком много»
вчера, 23:01