Казанский о лимите: «Людей возмущают рамки от Минспорта. Паспортная конкуренция ни к чему хорошему не приводит. Разумный лимит – когда приезжают люди, играющие за сборные»

Денис Казанский: людей возмущают рамки Минспорта по лимиту.

Комментатор Денис Казанский прокомментировал данные ГОЛа по недовольству лимитом на легионеров.

ГОЛ провел исследование среди российских болельщиков, в котором поучаствовали более полутора тысяч человек. Результаты показали, что количество легионеров раздражает лишь 13,3% аудитории, при этом лимитом на них недовольны 18,8%.

«Мне кажется, раздражает – неподходящее слово. Людей возмущают рамки, которые в такой ситуации ставит Министерство спорта. Оно влияет на лигу, которая в лучшем из миров должна быть самостоятельной. Но мы знаем, как устроено финансирование наших клубах, поэтому министерство устанавливает свои правила. А дальше начинаются детали, которыми навязывается не честная конкуренция, а паспортная. Она ни к чему хорошему не приводит и никогда не приводила.

Количество иностранцев – не главное, где нужны реформы в нашем футболе. Качественные футболисты и так пробьются. Хороший тренер всегда выбирает тех, кто подходит его составу и игре. Он в этой ситуации точно не должен отталкиваться от паспортных данных и прописки человека. В скольких матчах Лиги чемпионов команды составлены из игроков других государств? Из-за этого пустуют стадионы? Никто не приходит болеть за своих? Да нет. В составах некоторых английских клубов англичан нет вообще. Но иностранцы – качественные. По мне, разумный лимит – когда в страну приезжают люди, играющие за свои сборные.

Чем туже затянуты гайки, тем больше бесталанных футболистов, но с российским паспортом появятся на поле. Какой выбор сейчас у Валерия Карпина на каждой позиции в сборной? Небольшой. А будет еще хуже», – сказал Казанский Спортсу’‘.

