Ньюкасл – Тоттенхэм где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 13 апреля
В субботу, 13 апреля, сыграют Ньюкасл и Тоттенхэм в 33 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ньюкасл – Тоттенхэм
- Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.
Прогноз на матч Ньюкасл – Тоттенхэм
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