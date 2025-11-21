Погба впервые попал в заявку «Монако». Хавбек не играл больше двух лет после дисквалификации за допинг и травм

Поль Погба может впервые сыграть за «Монако» в субботу.

Поль Погба попал в заявку «Монако » на ближайший матч.

Монегаски завтра сыграют в гостях с «Ренном » в 13-м туре Лиги 1.

32-летний полузащитник присоединился к команде в летнее трансферное окно.

Француз не выходил на поле в официальных матчах с лета 2023 года. Он отбывал дисквалификацию за допинг, а позднее восстанавливался из-за травм.