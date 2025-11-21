Погба впервые попал в заявку «Монако». Хавбек не играл больше двух лет после дисквалификации за допинг и травм
Поль Погба может впервые сыграть за «Монако» в субботу.
Поль Погба попал в заявку «Монако» на ближайший матч.
Монегаски завтра сыграют в гостях с «Ренном» в 13-м туре Лиги 1.
32-летний полузащитник присоединился к команде в летнее трансферное окно.
Француз не выходил на поле в официальных матчах с лета 2023 года. Он отбывал дисквалификацию за допинг, а позднее восстанавливался из-за травм.
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23276 голосов
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости