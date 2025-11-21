  • Спортс
  • Мостовой о попытке похищения: «Был шок и ступор, когда увидел, что на меня бегут. На следующий день немного параноил, постоянно оглядывался, а не следит ли кто. Охрану у дома поставили»
Мостовой о попытке похищения: «Был шок и ступор, когда увидел, что на меня бегут. На следующий день немного параноил, постоянно оглядывался, а не следит ли кто. Охрану у дома поставили»

Андрей Мостовой вспомнил попытку его похищения в октябре.

– Когда я увидел, что на меня бегут, у меня был шок и ступор. Вообще не понимал, что происходит. Ничего даже не мог сделать. Очнулся только, когда они начали меня пытаться затащить в машину. Вот тогда сразу мысли понеслись: бить? Нет, смысла бить нет, это не драка, они меня в машину свою тащат. Значит, надо вырываться, попытаться убежать.

Спасибо большое Саше, другу, что помог. Потом, когда они отъехали и все закончилось, мы друг на друга посмотрели: «А что это вообще было?!»

Может, шутка? Прикол? Может, пранки уже такие пошли? Но вроде у меня нет таких настолько странных знакомых, которые могут такое сделать.

Стал анализировать, может, чем-то кому-то насолил, может, обидел, дорогу перешел. А может, вообще перепутали с кем-то? Но чтобы вот так, в центре Санкт-Петербурга людей могли за выкуп похищать, вообще мысли не было.

– Многих после экстремальной ситуации по-настоящему накрывает позже, когда начинаешь осознавать, что сейчас произошло и чем могло закончиться. А у вас?

– Паники не было. Но ночь без сна была. Нет, это был не страх, но ты глаза закрыть не можешь, и постоянно мысли крутятся вокруг одного и того же: почему это происходит именно со мной? Может, какой-то мотив? Кто это был? Лежишь и жизнь свою переворачиваешь.

На следующий день я немного параноил. Ехал за рулем, постоянно оглядывался, а не следит ли кто за мной. Потом из дома старался не выходить лишний раз. Хорошо мне охрану еще поставили около дома.

– Первый ваш звонок был кому?

– Никому. Не стал панику поднимать и не хотел, чтобы в новости вылезло, сам не понимал, что происходит. Решил дождаться утра. Утром поехал на тренировку, и вместе со службой безопасности клуба решили, что нужно писать заявление в полицию. Сестре набрал, обсудили. Маме не стал – началась бы паника, она бы сразу сорвалась ко мне, а я сам не знаю, что происходит. А не подставлю ли я родителей, которые точно приедут ко мне сюда?

– И как потом сказали маме?

– Через пару дней мне написали первые журналисты. Я сразу понял, что где-то уже утекла информация – и сейчас начнется. И чтобы мама узнала все-таки от меня, а не из новостей, набрал ей: «Мам, я тебе кое-что расскажу, но не паникуй, все хорошо уже, но вот была такая ситуация, все разрешилось, не волнуйся».

– Так, а папе?

– Тут немного смешно получилось. Лег спать, проснулся поздно, как раз вся ситуация попала в новости, на телефоне куча пропущенных звонков от друзей, от игроков из команды, с незнакомых номеров, сообщений множество, и одно из них от папы: «Ну ты партизан, ###!» Дальше нецензурно.

Перезваниваю первым делом. Оказалось, он, как всегда, встал пораньше, пошел ставить кофе, телевизор включил с новостями, и тут же молния: «Похищение футболиста Андрея Мостового в центре Санкт-Петербурга!»

Я как представлю его выражение лица… Ну ладно, пап, говорю, не хотел волновать, извини, пожалуйста, – сказал полузащитник «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Комсомольская правда»
