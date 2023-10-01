Судей ВАР с матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» сняли с работы на двух играх этого тура АПЛ
Судей, работавших на ВАР в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (2:1), отстранили.
В первом тайме из-за положения вне игры не засчитали гол футболиста мерсисайдцев Луиса Диаса. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позднее стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, так как арбитры решили, что судьи в поле засчитали его.
Как пишет журналист The Times Мартин Зиглер, Даррен Инглэнд, работавший на ВАР, и Дэн Кук, выполнявший функции АВАР в скандальном матче 7-го тура АПЛ, сняты с назначений на игры «Ноттингем Форест» – «Брентфорд» и «Фулхэм» – «Челси».
Вместо Инглэнда и Кука на ВАР в этих матчах будут работать Крэйг Поусон и Эдди Смарт.
Игра «Ноттингема» с «Брентфордом» состоится сегодня, 1 октября. Матч «Челси» и «Фулхэма» – завтра.
Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально). ВАР просто не понял, что проверяет отмену 🤦♂️
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А в следующем туре их опять поставят на Ливерпуль и там уже будет 3 красные а то Ливерпуль и в 9 играл более чем достойно
Но...вот это и был человеческий фактор. точка не возврата.
А как линию проверить, им видетели лень было!!!!
Я вот реально ждал, когда Матип в свои ворота срезал, что судьи все, месте с ВАР, побегут к игрокам Шпор и начнут обниматься, и праздновать победу.
https://x.com/anfieldedition/status/1708219165104906337?s=46&t=vfpYFCmQLzKzq6ENReIQIw
но даже таким как ты я неизменно посылаю энергию добра 🤗
Ливерпуль топят, а потом становится дешевле извиниться и снять судью с матча на 2 недели. И так можно теперь хоть весь сезон.
с такой дичью неплохо было бы записать гол в счёт матча, но создастся прецедент и тогда все только и будут так делать.