Судей ВАР с матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» сняли с работы на двух играх этого тура АПЛ

Судей, работавших на ВАР в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (2:1), отстранили.

В первом тайме из-за положения вне игры не засчитали гол футболиста мерсисайдцев . Судейский корпус Англии признал ошибку. Позднее стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, так как арбитры решили, что судьи в поле засчитали его.

Как пишет журналист The Times Мартин Зиглер, Даррен Инглэнд, работавший на ВАР, и Дэн Кук, выполнявший функции АВАР в скандальном матче 7-го тура АПЛ, сняты с назначений на игры «Ноттингем Форест» – « » и «Фулхэм» – «Челси».

Вместо Инглэнда и Кука на ВАР в этих матчах будут работать Крэйг Поусон и Эдди Смарт.

Игра « » с «Брентфордом» состоится сегодня, 1 октября. Матч « » и « » – завтра.

Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально). ВАР просто не понял, что проверяет отмену 🤦‍♂️

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