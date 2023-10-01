Судей ВАР с матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» сняли с работы на двух играх этого тура АПЛ

Теги Челси Ливерпуль Фулхэм премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Ноттингем Форест Брентфорд Даррен Инглэнд Дэн Кук видеоповторы Луис Диас Футбол

Судей, работавших на ВАР в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (2:1), отстранили.

В первом тайме из-за положения вне игры не засчитали гол футболиста мерсисайдцев Луиса Диаса. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позднее стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, так как арбитры решили, что судьи в поле засчитали его.

Как пишет журналист The Times Мартин Зиглер, Даррен Инглэнд, работавший на ВАР, и Дэн Кук, выполнявший функции АВАР в скандальном матче 7-го тура АПЛ, сняты с назначений на игры «Ноттингем Форест» – «Брентфорд» и «Фулхэм» – «Челси».

Вместо Инглэнда и Кука на ВАР в этих матчах будут работать Крэйг Поусон и Эдди Смарт.

Игра «Ноттингема» с «Брентфордом» состоится сегодня, 1 октября. Матч «Челси» и «Фулхэма» – завтра.

Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально). ВАР просто не понял, что проверяет отмену 🤦‍♂️

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66 комментариев

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Streetbor
и как это поможет Ливерпулю?? Там и главного нужно отстранить за странные карточки.
+75
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+68
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Young Hefner
Ого, целых два тура. Сильно. Браво.
+73
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+62
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Андрей Матушкин
Ответ Young Hefner
Ого, целых два тура. Сильно. Браво.
ну ещё и пальчиком пригрозили
+29
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+27
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Aleksey YNWA
Ответ Young Hefner
Ого, целых два тура. Сильно. Браво.
Не два тура, а с двух матчей до конца тура.
А в следующем туре их опять поставят на Ливерпуль и там уже будет 3 красные а то Ливерпуль и в 9 играл более чем достойно
+29
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Отец Абду
Ответ Streetbor
и как это поможет Ливерпулю?? Там и главного нужно отстранить за странные карточки.
Вчерашний главный судья Хупер допустил ошибку и в матче Вулвс - МЮ, но его не остраняют... Он какой то Галимов 2.0:)
+15
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rtxck5467f
Результат матча всё равно никто не пересмотрит. Ошибки уже не исправить. Потеря очков, игроков - слишком дорого приходится платить за ошибки… справедливость даже никто не пытается восстановить.
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f5dfmvw9bk
Дали выходной, ой, то есть жестоко наказали
+7
-3
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Илья Зверев
Ответ Young Hefner
Ого, целых два тура. Сильно. Браво.
а когда у Джонса нога покатилась по мячу, и попала в ногу оппонента, судья бегал сам Лично ВАР смотреть, со всех ракурсов, хотя видно было, что это воля случая, и ногу уже было не убрать, да согласен, было очень жёстко, могло дойти и до перелома,
Но...вот это и был человеческий фактор. точка не возврата.
А как линию проверить, им видетели лень было!!!!
Я вот реально ждал, когда Матип в свои ворота срезал, что судьи все, месте с ВАР, побегут к игрокам Шпор и начнут обниматься, и праздновать победу.
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Ivan Ermolenko
Мне кажется, надо менять систему - не отстранять, а наоборот назначить на матчи конкурентов. тогда есть шанс на справедливость 😁😂
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Джа-Джа Бинкс
Ответ Отец Абду
Вчерашний главный судья Хупер допустил ошибку и в матче Вулвс - МЮ, но его не остраняют... Он какой то Галимов 2.0:)
Лысый Уэбб своих не бросает.
+6
-3
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f5dfmvw9bk
Ответ Obdob
Еще неплохо было бы отменить жк Удоджи, которую он получил за чистый подкат в мяч, и тогда справедливость окончательно восторжествует! 🤗
По новым правилам Удоджи должны были дисквалифицировать

https://x.com/anfieldedition/status/1708219165104906337?s=46&t=vfpYFCmQLzKzq6ENReIQIw
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parampampam1301
Ответ Young Hefner
Ого, целых два тура. Сильно. Браво.
А где написано про 2 тура?
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Pavel Dremin
Ответ Young Hefner
Ого, целых два тура. Сильно. Браво.
если бы тур, а так два матча
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Obdob
Ответ f5dfmvw9bk
Ты реально 🐓
ты реально портовая 🐀
но даже таким как ты я неизменно посылаю энергию добра 🤗
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Айбек Абдалиев
Ну и что измениться для Ливерпуля от этого? На дистанции эти очки могут сыграть свою роль🤦🏻‍♂️
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Санжар Уразбаев
Они даже друг друга не понимают и после этого вы хотите что бы они продолжали судить ?
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Den-is
Как же удобно кому-то влиять на исходы матчей, когда судьи в наказание получают отстранение от судейства всего лишь в двух турах)
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Den-is
ван Дейк за матюги в адрес судьи извиняется. Судьи за катастрофическую ошибку оправдываются, что, типа, человеку свойственно ошибаться и никаких извинений)
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Денис Давыдов
Ответ f5dfmvw9bk
По новым правилам Удоджи должны были дисквалифицировать https://x.com/anfieldedition/status/1708219165104906337?s=46&t=vfpYFCmQLzKzq6ENReIQIw
он же не за Ливерпуль играет, зачем? 😄
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Young Hefner
Ответ arspurs9
Ожидаемо. Ошибка от них, конечно, стремная, а отмазка еще более ужасна.
Считаешь ли ты, как болельщик Тоттенхэма, что будет справедливо, если постфактум гол Диаса будет засчитан, соответственно счет будет 2-2 и команды получат по одному очку?
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markus_9986@mail.ru
Придурки ! Вам уже компьютер рисует линию в миллиметрах. И вы не можете просто в науник сказать был гол или его не было. И как это бывает во всем мире , очень часто подобные идиоты становятся судьями , мэрами , политиками И так далее . Интелект тапочка под диваном .
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Рустам Магомедов
Цирк
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Stewart D.
вот так дела теперь делаются.
Ливерпуль топят, а потом становится дешевле извиниться и снять судью с матча на 2 недели. И так можно теперь хоть весь сезон.
с такой дичью неплохо было бы записать гол в счёт матча, но создастся прецедент и тогда все только и будут так делать.
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Ненавидящий2.0
Ничего страшного. Им потом компенсируют с выгодой
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Danik214
ну конечно зачем возвращать 1 очко Ливерпулю ? вообще должны назначить новый матч переигровку.
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