Хавьер Тебас: «Пиратство – это кража, а про это есть в 7-й заповеди. Если мы хотим жить там, где все бесплатно, стоит переехать в другую страну»

Хавьер Тебас: пиратство – нарушение заповеди.

Хавьер Тебас считает пиратство нарушением одной из заповедей.

«Пиратство – это кража, это уже было записано на скрижалях Моисея, в седьмой заповеди, так что тут и не нужны какие-то особо сложные правила.

Аргентина – одна из самых продвинутых стран, которые мы видели в плане понимания проблемы. Недавно прокуратура организовала операции против нескольких компаний, базирующихся в Аргентине, и она играет ключевую роль в мировой борьбе с пиратством.

Если мы хотим жить в мире, где все бесплатно, возможно, нам стоит переехать в другую страну. Я уверен: если исчезнет пиратство, футбол станет намного дешевле. Можно собирать те же деньги или даже больше, но установив более низкую цену. Только надо идти в обратном порядке – сначала нужно покончить с пиратством», – сказал президент Ла Лиги на саммите в Аргентине.