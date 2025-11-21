Лещенко о Карпине: «Давно знал, что он средний тренер, помнил по «Спартаку». «Динамо» не его команда, любви не получилось. Бывает так: она красивая, он симпатичный и богатый, а жизни нет»

Лев Лещенко: Карпин – средний тренер, давно знаю.

Лев Лещенко раскритиковал работу Валерия Карпина в «Динамо».

– Как прошла ваша встреча с командой?

– Прекрасно, ребята в отличном настроении, настроены на позитив. Каждый из нас сказал напутственные слова, поддержал команду. Для «Динамо» сейчас время перезагрузки, важно понимать, какое будущее нас ждет.

Футболисты в хорошей физической форме, технически оснащены, собраны топовые игроки, но нет должного настроя, драйва. О чем и сказал сегодня.

Нужно концентрироваться все 90 минут, играть на пределе сил, психологический настрой должен быть другой. Они показывали хороший футбол, потенциал есть, но не хватало концентрации, энергии. Царил разброд, бесконечные шараханья из одной тактической схемы в другую: то навесы, то прострелы, то защитники разыгрывают мяч в своей штрафной, то вратари привозили сами себе.

Катать мяч по 60 минут они умеют, а толку что? Это тренерская работа, каждую секунду надо быть заряженными на борьбу. С «Акроном» начали играть, давить, буквально растоптали соперника, но включились слишком поздно. Тренер должен менять состав по ходу игры, если что‑то не получается.

– Кто‑то из экспертов назвал Карпина средним тренером.

– Зачем читать экспертов, это знают все абсолютно. Я это давно знаю, помню, как он тренировал «Спартак», «Армавир», куда его Челоянц взял. «Ростов»? Одно время неплохо играл, но ничего не выиграл же.

– Валерий Георгиевич попал не в свою команду?

– Абсолютно не в свою. Любви не получилось. Бывает так: она красивая, он симпатичный и богатый, а жизни нет. Не сложилось у него с командой.

Надо как‑то мотивировать игроков, а у него одни жесты: вот они сыграли не так, вот не получилось, вот набрали лишние килограммы. Да при чем здесь это?

Главное – драйв и мотивация. «Балтика» по классу лучше «Динамо»? Нет, но игроки, даже если выдохлись, стараются давить на каждом участке поля, – отметил народный артист России.