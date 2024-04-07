Дом форварда «Ньюкасла» Исака ограбили перед матчем с «Фулхэмом». Ранее это случилось с Жоэлинтоном

Дом Александра Исака ограбили, пока игрок был на выезде.

Как сообщает The Sun, дом нападающего « » Александра Исака был ограблен в четверг.

По словам источника, это произошло за 48 часов до гостевого матча против «Фулхэма» в АПЛ (1:0). Грабители вечером проникли в дом через задний вход.

Пока неизвестно, был ли Исак или кто-то из его семьи дома в это время и что именно было похищено. Полицейские подтвердили, что была угнана машина футболиста и позже найдена брошенной неподалеку от дома, но отыскать грабителей пока не удалось.

Три месяца назад дом его партнера по команде , расположенный в полутора километрах от дома Исака, также подвергся ограблению.

Ранее игроки сборной Англии Джек Грилиш, и стали жертвами так называемых «банд гостевых игр», которые грабят дома, пока футболисты играют на выезде.