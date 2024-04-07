Дом форварда «Ньюкасла» Исака ограбили перед матчем с «Фулхэмом». Ранее это случилось с Жоэлинтоном

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия происшествия Рахим Стерлинг Алекс Окслейд-Чемберлен Джек Грилиш Жоэлинтон Александер Исак Футбол

Дом Александра Исака ограбили, пока игрок был на выезде.

Как сообщает The Sun, дом нападающего «Ньюкасла» Александра Исака был ограблен в четверг.

По словам источника, это произошло за 48 часов до гостевого матча против «Фулхэма» в АПЛ (1:0). Грабители вечером проникли в дом через задний вход.

Пока неизвестно, был ли Исак или кто-то из его семьи дома в это время и что именно было похищено. Полицейские подтвердили, что была угнана машина футболиста и позже найдена брошенной неподалеку от дома, но отыскать грабителей пока не удалось.

Три месяца назад дом его партнера по команде Жоэлинтона, расположенный в полутора километрах от дома Исака, также подвергся ограблению.

Ранее игроки сборной Англии Джек Грилиш, Рахим Стерлинг и Алекс Окслейд-Чемберлен стали жертвами так называемых «банд гостевых игр», которые грабят дома, пока футболисты играют на выезде.

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5 комментариев
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Какая уже новость про ограбления футболистов. Безопасность и охрана организованы как-то через задний вход.
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Уже наверно футболистов 20 пострадали в общем количестве от ограблений .
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Собака с полицией обещали прийти?
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Как в Европе хорошо с подобными делами, не то, что в загнивающей России
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