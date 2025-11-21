Сестра Роналду Катя о критике брата за визит в Белый дом: «Лицемеры. Истерия такая, будто он объявил конец света. Ни один возмущающийся даже не мечтал повторить карьеру Криштиану»

Сестра Роналду: визит Криштиану в Белый дом восприняли как преступление.

Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру ответила на критику визита футболиста в Белый дом.

Форвард «Аль-Насра » и сборной Португалии ранее посетил ужин в Белом доме, организованный президентом США Дональдом Трампом.

«Выскажусь на злободневную тему – Криштиану Роналду. Тот, кому не нужны были благосклонность, партии, идеологии, заготовленные речи или нарративы. Ему нужна была только работа. То, о чем многие его критики знают лишь понаслышке. Он построил карьеру. Мне не нужно много объяснять, поскольку ни одна телевизионная панель, ни одна марионетка общественного мнения, ни один возмущающийся эксперт даже не мечтали повторить это. Но он посещает Белый дом – и все. Эмоциональный ядерный взрыв.

Лицемеры. Вы лицемеры. Внезапно началась истерия, такая большая, настолько сильная, что это пугает. Как будто Криштиану объявил конец света. Реакция была настолько преувеличенной, что ее можно было принять за сирену всеобщей тревоги. Внимание, внимание! Роналду проявил индивидуальную свободу. Повторяю, индивидуальную.

Это сюрреалистично. Мучительно видеть, как некоторые группы людей паникуют. Особенно в моей стране, когда Роналду делает что-то, что не вписывается в их сценарий. Они словно считают, что мир должен вращаться вокруг их чувств. Но политические чувства, заметьте, это совсем другое. Визит в Белый дом становится в сознании некоторых дипломатическим, моральным, духовным и галактическим преступлением», – заявила Катя Авейру.

