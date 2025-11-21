  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сестра Роналду Катя о критике брата за визит в Белый дом: «Лицемеры. Истерия такая, будто он объявил конец света. Ни один возмущающийся даже не мечтал повторить карьеру Криштиану»
42

Сестра Роналду Катя о критике брата за визит в Белый дом: «Лицемеры. Истерия такая, будто он объявил конец света. Ни один возмущающийся даже не мечтал повторить карьеру Криштиану»

Сестра Роналду: визит Криштиану в Белый дом восприняли как преступление.

Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру ответила на критику визита футболиста в Белый дом.

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии ранее посетил ужин в Белом доме, организованный президентом США Дональдом Трампом.

«Выскажусь на злободневную тему – Криштиану Роналду. Тот, кому не нужны были благосклонность, партии, идеологии, заготовленные речи или нарративы. Ему нужна была только работа. То, о чем многие его критики знают лишь понаслышке. Он построил карьеру. Мне не нужно много объяснять, поскольку ни одна телевизионная панель, ни одна марионетка общественного мнения, ни один возмущающийся эксперт даже не мечтали повторить это. Но он посещает Белый дом – и все. Эмоциональный ядерный взрыв.

Лицемеры. Вы лицемеры. Внезапно началась истерия, такая большая, настолько сильная, что это пугает. Как будто Криштиану объявил конец света. Реакция была настолько преувеличенной, что ее можно было принять за сирену всеобщей тревоги. Внимание, внимание! Роналду проявил индивидуальную свободу. Повторяю, индивидуальную.

Это сюрреалистично. Мучительно видеть, как некоторые группы людей паникуют. Особенно в моей стране, когда Роналду делает что-то, что не вписывается в их сценарий. Они словно считают, что мир должен вращаться вокруг их чувств. Но политические чувства, заметьте, это совсем другое. Визит в Белый дом становится в сознании некоторых дипломатическим, моральным, духовным и галактическим преступлением», – заявила Катя Авейру.

«Двое величайших». Белый дом опубликовал видео с Роналду и Трампом

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23275 голосов
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: A Bola
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoДональд Трамп
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
Политика
болельщики
Катя Авейру
соцсети
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Садьо Мане: «Роналду – пример для подражания для каждого футболиста. Я никогда не видел таких игроков»
20 ноября, 20:59
Демократическая партия США выложила ролик с Месси в ответ на видео встречи Роналду с Трампом: «Уделал»
20 ноября, 17:59
Трамп выложил сгенерированное ИИ видео с Роналду, где они пинают мяч в Белом доме: «Роналду – ОТЛИЧНЫЙ ПАРЕНЬ. Очень умный и классный!!!»
20 ноября, 09:39Видео
Роналду выложил фото с Трампом: «Спасибо, что тепло приняли меня и мою будущую жену. Я готов внести свой вклад, чтобы вдохновлять новые поколения на строительство будущего»
19 ноября, 18:16Фото
Главные новости
Умер Никита Симонян, ничья «Краснодара» и «Локо», «Реал» теряет очки, Гуменник и Садкова победили в Омске, «Арсенал» и «Милан» выиграли дерби, 954-й гол Роналду, 1+3 от Месси и другие новости
52 минуты назад
Экс-судья Фернандес о возможном фоле Беллингема перед голом Хейсена «Эльче»: «Рука находилась в естественном положении»
54 минуты назад
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Экс-шеф-скаут «Зенита» Евменов стал спортивным директором «Пари НН». Удальцов остался в руководстве клуба
сегодня, 03:00
Эзе – автор 400-го хет-трика в истории АПЛ. У «Арсенала» больше всех игроков (23) с 3 голами в матче
сегодня, 02:29
Аллегри – 7-й тренер, одержавший 100+ побед с «Миланом»
сегодня, 01:59
Кубок МЛС. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси разгромил «Цинциннати» в гостях, у Лео 1+3
сегодня, 00:10
Месси забил в 6-м подряд матче за «Интер Майами» и отдал три ассиста – с «Цинциннати». У аргентинца 35+20 в 32 играх сезона МЛС
сегодня, 00:01
Экс-судья Фернандес считает, что 2-й гол «Реала» нужно отменить: «Винисиус попадает в лицо вратарю голенью, разбивая ему нос. Это нарушение»
вчера, 23:06
Тренер «Эльче» Сарабия об ударе Винисиуса ногой в лицо Пеньи: «Фол был совершенно очевиден. Были факторы, повлиявшие на результат матча. Это злит»
вчера, 23:00
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Ротор» против «Челябинска»
12 минут назад
Гаврилов о голе «Спартака»: «Чем занимались футболисты ЦСКА во время подачи? Когда я играл, на угловом всегда ставили игрока около штанги»
22 минуты назад
Бителло ближе стиль Карпина: «Валерий очень хороший тренер. Гусев просил играть ниже, помогать Фомину»
39 минут назад
Титов о смерти Симоняна: «Всем казалось, что он вечный. Нашему поколению даже не снилось то, что пережил Никита Павлович»
сегодня, 03:51
Миранчук сыграет за «Динамо» в этом году: «Вот‑вот начнет тренироваться в общей группе»
сегодня, 03:36
«Интер Майами» Месси сыграет дома с «Нью-Йорк Сити» в 1/2 финала Кубка МЛС 29 или 30 ноября
сегодня, 03:21
Биджиев про 0:3 с «Динамо»: «У «Махачкалы» были ошибки, которые нельзя было допускать. Когда остались вдесятером, уже было тяжело»
сегодня, 02:44
Тренер «Ростова» Альба про 0:2: «Крылья» были просто лучше. Их план на игру сработал, они правильно оборонялись»
сегодня, 02:14
Черчесов о смерти Симоняна: «Уход Никиты Павловича — большая потеря не только для российского, но и мирового футбола»
сегодня, 01:43
Киву о 0:1 с «Миланом»: «Интер» позволил сопернику всего одну контратаку – и она оказалась фатальной. 4 поражения в 12 турах – слишком много»
вчера, 23:01