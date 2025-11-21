Умер чемпион мира 1974 года Дитер Херцог. Экс-хавбеку «Байера» было 79
Бывший футболист и чемпион мира Дитер Херцог скончался на 80-м году жизни.
Экс-полузащитник известен выступлениями за «Байер» и сборную ФРГ. В составе национальной команды игрок стал победителем домашнего чемпионата мира 1974 года. По окончании игровой карьеры Херцог работал скаутом «Байера».
«Мы скорбим о кончине Дитера Херцога. Победитель чемпионата мира 1974 года скончался в возрасте 79 лет.
Покойся с миром, Дитер 🕊️,» – говорится в сообщении Немецкого футбольного союза
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Немецкого футбольного союза
