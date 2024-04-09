Бавария — Кельн: прогноз на матч 13 апреля 2024, Немецкая Бундеслига

В рамках 29 тура чемпионата Германии «Бавария» дома сыграет с «Кельном». Игра пройдет 13 апреля в Мюнхене на поле стадиона «Альянц Арена». Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

«Бавария» проиграла два последних матча в чемпионате, но в предстоящей игре идет явным фаворитом. На дистанции в пять туров Бундеслиги команды на восьмом и 13 местах. У «Баварии» две победы, ничья и два поражения при разнице голов 17:10. У «Кельна» одна победа, две ничьи и два поражения с разницей голов 7:12.

Противостояние команд насчитывает 106 матчей: 75 побед «Баварии», 25 побед «Кельна» и 24 ничьи. Разница голов 225:135 в пользу команды из Мюнхена. На чемпионат Германии пришлись 99 игр, где первенство по победам у «Баварии» 52:23 при 24 ничьих. Разница голов 202:124 в пользу баварцев. «Бавария» не проигрывает в 10 очных играх в турнире: девять побед и одна ничья с общим счетом 29:8. На домашней арене также нет поражений в 10 встречах, но уже семь побед и три ничьи. Разница голов 26:6. Вничью завершился последний очный матч в Мюнхене. В матче первого круга баварцы были сильнее — победа 1:0. Автором победного гола стал Харри Кейн.

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Рекомендованная ставка: победа «Баварии», ИТБ1,5 «Баварии», победа «Кельна» с форой +3, гол «Кельна».

Бавария

После двух поражений в чемпионате «Бавария» удачно сыграла в Лиге чемпионов. На выезде баварцы не проиграли «Арсеналу», сыграв вничью 2:2. В составе «канониров» голы на счету Букайо Сака и Леандро Троссарда. За «Баварию» в первом тайме отличились Серж Гнабри и Харри Кейн, последний реализовал пенальти.

В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» на втором месте с 60 очками. Отставание от лидирующего «Байера» 16 баллов. Шансы отыграть отставание только математические. В 28 турах турнира у баварцев 19 побед, 3 ничьи и 6 поражений. Разница голов 80:36. «Бавария» забивает больше всех в лиге. На домашней арене у «Баварии» 11 побед, ничья и два поражения, разница голов 47:11. Баварцы забили больше всех в турнире в домашних матчах.

Результаты «Баварии» в пяти последних матчах:

Лига чемпионов, «Арсенал» — «Бавария» 2:2;

Бундеслига, «Хайденхайм» — «Бавария» 3:2;

Бундеслига, «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд 0:2;

Бундеслига, «Дармштадт 98» — «Бавария» 2:5;

Бундеслига, «Бавария» — «Майнц» 8:1.

На отрезке в 10 официальных матчей у баварцев четыре победы, четыре поражения и две ничьи. Разница голов 26:17. На дистанции в 10 домашних встреч у «Баварии» семь побед, ничья и два поражения. Разница голов 24:6.

Интересные статистические факты по игре «Баварии» в сезоне:

Самые результативные игроки в Бундеслиге: Харри Кейн 32+7, Лерой Сане 8+11, Джамал Мусиала 10+6, Леон Горецка 4+6, Томас Мюллер 2+7;

Самые результативные игроки в сезоне: Харри Кейн 39+10, Лерой Сане 9+13, Джамал Мусиала 12+7, Матис Тель 8+4, Томас Мюллер 4+8, Леон Горецка 4+8;

«Бавария» не забивала более 3 голов в 20 из 24 домашних очных матчах в чемпионате;

«Бавария» пропускает в 10 играх Бундеслиги;

В трех подряд и 7 из 10 встречах команда пропускает как минимум 2 гола;

«Бавария» выиграла второй тайм в 5 домашних очных матчах;

«Бавария» победила в 10 из 12 домашних матчах чемпионата;

«Бавария» победила в 17 из 20 очных матчах в турнире.

Последний матч из-за травм пропустили Буна Сарр, Саша Боэ и Тарек Бухманн. Главный тренер баварцев получил желтую карточку в последней игре турнира и не будет на скамейке запасных в матче с «Кельном».

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Кельн

«Козлы» в последней игре чемпионата дома обыграли «Бохум», победа со счетом 2:1. Гости вышли вперед на 53 минуте благодаря голу Феликса Пасслака. Красно-белые сравняли счет уже в компенсированное время, голом отметился Штеффен Тиггес. Спустя минуту победу хозяевам принес гол Джан-Лука Вальдшмидт.

После победы над прямым конкурентом «козлы» сохранили шансы избежать вылета во вторую Бундеслигу. Команда занимает 17 место с 22 очками. Отставание от зоны стыков один балл и четыре очка от спасительного 15 места. В 28 турах у «Кельна» 4 победы, 10 ничьих и 14 поражений. Разница голов 23:49. Больше пропускает только «Дармштадт» — 71. По игре в гостях «козлы» на 14 месте с 10 очками. В 14 матчах у команды победы, семь ничьих и шесть поражений. Разница голов 11:25.

Результаты «Кельна» в пяти последних матчах:

Бундеслига, «Кельн» — «Бохум» 2:1;

Бундеслига, «Аугсбург» — «Кельн» 1:1;

Бундеслига, «Кельн» — «РБ Лейпциг» 1:5;

Бундеслига, «Боруссия» Менхенгладбах — «Кельн» 3:3;

Бундеслига, «Кельн» — «Байер» 0:2.

На отрезке в 10 официальных матчей у красно-белых две победы, пять ничьих и три поражения. Разница голов 12616. В статусе гостей у «Кельна» одна победа, шесть ничьих и три поражения. Разница голов 11:15.

Интересные статические факты по игре «Кельна» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в Бундеслиге: Флориан Кайнц 3+4, Дэви Зельке 6+0, Фариде Алиду 4+0, Джан-Лука Вальдшмидт 3+0, Саркис Адамян 1+2;

Самые результативные игроки в сезоне: Флориан Кайнц 3+5, Дэви Зельке 6+0, Фариде Алиду 4+0, Саркис Адамян 2+2, Денис Хусейнбаши 0+4;

«Кельн» без побед в 7 гостевых матчах;

«Кельн» сыграл вничью в 5 гостевых встречах;

В 5 выездных матчах «Кельн» сыграл вничью во втором тайме;

«Кельн» сыграл вничью в первом тайме в 8 гостевых играх;

В 5 гостевых встречах «Кельн» пропускает от «Баварии» во втором тайме;

«Кельн» не проиграл с разницей в более чем 3 гола в 21 из 24 гостевых очных игр в турнире.

Последний матч из-за травм пропускали Лука-Яннис Килиан, Марк Ут и Флориан Диц.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги Бавария — Кельн

«Бавария» не проигрывает в 19 очных матчах: 17 побед и две ничьи. В предстоящей встрече баварцы получили статус фаворита игры.

Коэффициенты на матч «Бавария» — «Кельн» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Баварии» — 1,20;

Ничья — 8,00;

Победа «Кельна» — 12,0;

ТБ2,5 —1,33;

ТМ2,5 — 3,34;

«Обе забьют — да» — 1,81;

«Обе забьют — нет» — 2,01.

Обе команды не могут занести текущий сезон в актив. «Бавария» уступит чемпионский титул «Байеру», а «Кельн» находится в шаге от вылета в Бундеслигу 2. У баварцев осталась мотивация хорошо выступить в Лиге чемпионов, поэтому в чемпионате могут быть не лучшие результаты в ближайшее время. «Кельн» в последнем туре обыграл «Бохум», вырвав победу уже в компенсированное время. В предстоящей встрече на первый план может выйти мотивация, поэтому у гостей есть шанс забить. Основная ставка на матч — гол «Кельна» с коэффициентом 1,71 по линии букмекерской конторы «БетБум».

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