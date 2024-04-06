Постекоглу о попадании в ЛЧ: «Сильно это помогло «Ньюкаслу»? Деньги – это здорово, но мы не банки, а футбольные клубы. Меня оценивают не по балансу в конце года»

Теги премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Эндж Постекоглу деньги Футбол

Эндж Постекоглу уверен, что само по себе попадание в Лигу чемпионов не так важно.

«Оно ничего не гарантирует. Я продолжаю твердить об этом, но до людей не доходит. Вот скажите мне, то, что «Ньюкасл», попал в ЛЧ по итогам прошлого сезона, помогло ему в нынешнем?» – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

В ответ австралийцу напомнили о деньгах, которые участие в ЛЧ принесло «сорокам».

«Но мы не банки, а футбольные клубы. Мы не финансовые учреждения. Меня оценивают не по балансу в конце года.

Вы сами видите, насколько сложно играть в ЛЧ, если состав не построен. Хотя, если быть справедливым к Эдди Хау,  в его команде в этом сезоне были чудовищные травмы, это усложняет задачу.

Я хочу сказать, что Лига чемпионов – это здорово. Деньги – это здорово. Но означает ли это все, что мы станем третьими в следующем сезоне? Нет. Вообще говоря, добиться этого станет еще сложнее.

Так что моя роль не в том, чтобы беспокоиться о финансовом давлении, связанном с попаданием в ЛЧ, а в том, чтобы строить команду, которая, надеюсь, сможет быть в ЛЧ конкурентоспособной, продолжать прибавлять в АПЛ и добиваться успеха в кубках», – сказал Постекоглу.

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11 комментариев
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Очень правильно человек рассуждает
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Всё правильно сказал!
Но без поступлений от ЛЧ Леви денег на трансферы не даст. Как итог, не будет глубины состава, меньше шансов на хороший сезон и построение команды и игры.

Таков современный футбол.
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Здравомыслящий и честный тренер, антипод Тен Хага, так сказать.
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Ответ Артур Азимов
Здравомыслящий и честный тренер, антипод Тен Хага, так сказать.
Ага. А если эти слова сказал бы Аллегри или Тен Хаг то их смазали бы с говном и издевались. У Тоттенхэма при Постекоглу нет ни прогресса и деградации. Они в этой зоне болтались примерно 15 лет. На фоне прошлого сезона они находятся на три строчки выше но за последние 15 лет единственный раз они закончили сезон на восьмом месте. При Виллаш Боаш, Шервуд, Конте, Моур и Почетино они занимали эти еврокубковые места. Я понятие не имею за что восхищаются люди с Постекоглу.
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Это он явно не посоветовавшись с Леви сказанул )) У того свои взгляды на этот счёт!))
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Боюсь, Леви с ним не согласиться 😁
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Ответ Красно-белый из Волгограда
Очень правильно человек рассуждает
Да он же играл в прошлом сезоне с Селтиком в Лиге Чемпионов с тогдашним победителем Мадридом - причём именно в свою открытую игру в обоих матчах.

Оба матча проиграли - и разница была именно в уровне состава.

upd: обе игры очень хорошо смотрелись
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Ответ Эльшод Насыров
Всё правильно сказал! Но без поступлений от ЛЧ Леви денег на трансферы не даст. Как итог, не будет глубины состава, меньше шансов на хороший сезон и построение команды и игры. Таков современный футбол.
Леви такой персонаж, что может и после финала ЛЧ не дать тренеру то, чего тот просит. И наоборот, согласиться с требованиями другого тренера, с которым выхлопа не будет.
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Ответ akaAzazello
Да он же играл в прошлом сезоне с Селтиком в Лиге Чемпионов с тогдашним победителем Мадридом - причём именно в свою открытую игру в обоих матчах. Оба матча проиграли - и разница была именно в уровне состава. upd: обе игры очень хорошо смотрелись
Просто в словах его чувствуется фундаментальный подход. Если дадут работать, может толк выйдет
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-2
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