Челси – Манчестер Юнайтед, прогноз на матч 4 апреля 2024, АПЛ

Былое величие. Именно это словосочетание теперь приходит на ум при упоминании матча с подобной вывеской. Еще каких-то три года назад «Челси» был триумфатором Лиги чемпионов УЕФА с Жоржиньо и Канте в составе, а «Манчестер Юнайтед» доходил до финала Лиги Европы. Теперь это кажется каким-то сном для тех и других: оба уже не помышляют о победе.

Они снова сойдутся в матче АПЛ, но больше будут пытаться понять, что же им делать в следующем сезоне. Маленькое преимущество в мотивации может быть у «МЮ», который сумел вопреки всем канонам выгрызть место в полуфинале Кубка Англии у «Ливерпуля», но может ли хотя бы это спасти тен Хаага от увольнения?

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Челси

Что ещё говорить о «Челси» в это время? 11-е место в АПЛ, никаких признаков «выздоровления». Ну довольным из легионеров будет разве что Михаил Мудрик, завоевавший путевку на Евро. Коул Палмер с 13 голами в АПЛ мог бы стать подопечных Маурисио Почеттино козырем команды, который умеет создавать моменты для команды…В матче с «Бернли» Палмер он не просто оформил дубль, но и организовал 15 предударных действий. Да и сам бил в первом тайме часто, хотя и промахивался. И тем не менее, «Челси» сам себя лишил победы над противником, игравшим с 40-й минуты в меньшинстве.

Свой первый гол Коул забил с пенальти перед самым перерывом: судья за фол в штрафной наказал второй желтой Лоренца Ассиньона, да еще и выдворил с поля разозлившегося тренера «Бернли» Венсана Компани. Но после перерыва Джош Каллен счет сравнял. Палмер вскоре снова вывел команду вперед… но сколько он ни создавал перспективных атак, его действия часто заканчивались тупиком. В итоге Дара О’Ши на 81-й минуте после подачи с углового сравнял счет при том, что его команда весь тайм играла в меньшинстве.

И в этом голе заключена не только заслуга скромного, но упорного «Бернли». Здесь есть и ужасная недоработка Почеттино, который бездарно расставил игроков при этой подаче: диву даешься, кого он отправил для верховой борьбы с рослыми игроками противника. Более того, у «Бернли» был реальный шанс забить третий мяч и перечеркнуть окончательно все усилия Палмера.

По словам самого Почеттино, в его составе просто физически некому биться на «втором этаже», да и при игре без мяча его команда действительно не показала ничего дельного. Он сам не знает, что еще надо сделать с командой, чтобы она не просто выиграла, но и показала цельную игру. «Челси» в этом сезоне до финала Кубка Лиги, где все же, несмотря на свои старания, в тяжелейшей борьбе уступил «Ливерпулю». Есть еще шанс в Кубке Англии, но там в соперниках «Сити». А тем временем в женской Лиге чемпионов «Челси» в пятый раз выходит в полуфинал… Может, тренер этой команды Эмма Хейз могла бы поговорить с игроками своего коллеги Маурисио Почеттино?

Прогноз на матч Панатинаикос – АЕК

Манчестер Юнайтед

Можно сказать, что «Манчестер Юнайтед» пережил то же самое. А можно сказать, что по сравнению с ним морально «Челси» еще легко отделался, ведь в течение всего матча Эрик тен Хааг и его подопечные тупо отбивались. Формально в статистике Sports.ru значится 22 удара в исполнении «Брентфорда» против 9 у «МЮ», плюс по 5 в створ у каждой команды. Но, по данным Squawka Football, «пчёлы» нанесли всего 31 удар против 11, да еще дважды угодили в штангу и дважды в перекладину. И вроде как забитый на 6-й (!) компенсированной минуте гол Мейсона Маунта с передачи Каземиро должен был дать передышку тен Хаагу…

… но, по мнению Джейми Реднаппа, «Юнайтед» весь матч играл будто бы вдевятером, и дать ему победить было неприемлемо. И спустя три минуты вернувшийся недавно после дисквалификации за неудержимую игроманию Айвен Тоуни отдал голевую на Кристофера Айера и разрушил окончательно психику болельщикам «дьяволов»: расположение игроков обороны , чем у Почеттино в момент второго гола «Бернли». Хотя тен Хааг заявил, что результатом недоволен, он отметил, что даже при такой ужасной игре его команда должна была побеждать. Впрочем, аргументы он приводил крайне странные.

Остается только догадываться, когда лопнет терпение боссов «Юнайтед» и те попросят тен Хаага наконец-то уйти. Клуб находится в полуфинале Кубка Англии и вроде как должен проходить «Ковентри»… но в ближайшие два тура у тен Хаага будет настоящий ад в лице «Челси» и «Ливерпуля». Сможет ли тен Хааг показать ту игру, которую показывал в первом тайме против «Сити» в недавней встрече и в кубковом матче с «Ливерпулем»?

Прогноз

4 апреля, «Стэмфорд Бридж», 22:15 мск. Именно таковы входные данные перед началом игры «Челси» и «МЮ». По данным букмекерской конторы BetBoom, номинально фаворитом этого матча является «Челси» с кэфом 2.03 на свою победу. На «Юнайтед» можно поставить с кэфом 3.41, а на ничью с кэфом 3.97, хотя она точно не нужна никому из этой парочки (в двойных шансах самым низким является кэф 1.24 на победу любой из этих команд).

И снова нам предлагаются тоталы больше 3.5 за 2.01 и меньше 3.5 за 1.84. Нет ли здесь путаницы? Давайте посмотрим предыдущие матчи, чтобы выяснить, откуда такие цифры. И начнем с хозяев, которые из пяти предыдущих встреч две провели в Кубке Англии.

28 февраля. Кубок Англии. Челси 3:2 Лидс

2 марта. АПЛ. Брентфорд 2:2 Челси

11 марта. АПЛ. Челси 3:2 Ньюкасл

17 марта. Кубок Англии. Челси 4:2 Лестер

30 марта. АПЛ. Челси 2:2 Бернли

Шутки шутками, а тоталы больше 3.5 действительно сыграли все пять раз в этих встречах! Да и к тому же «Челси» не потерпел ни одного поражения! (Хотя до этого был финал Кубка лиги, где он уступил «Юнайтед»). С другой стороны, дважды в АПЛ «Челси» сыграл вничью, в том числе с тем же «Брентфордом» (может быть, на это пытался намекать тен Хааг). Что касается других тоталов, то можно подумать о тотале больше 4.5 за 3.2, который сработал трижды (хотя два матча с таким тоталом выпали на Кубок Англии).

Посмотрим теперь, оправдывает ли возможность такого тотала «Юнайтед», и пробежимся по его пяти встречам:

28 февраля. Кубок Англии. Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед

3 марта. АПЛ. Манчестер Сити 3:1 Манчестер Юнайтед

9 марта. АПЛ. Манчестер Юнайтед 2:0 Эвертон

17 марта. Кубок Англии. Манчестер Юнайтед 4:3 Ливерпуль

30 марта. АПЛ. Брентфорд 1:1 Манчестер Юнайтед

Ну два раза этот тотал больше 3.5 срабатывал, но не более того (хотя матчи были со знаковыми соперниками). Имеют место и другие конкретные тоталы: меньше 2.5 за 3.2 (три раза такие тоталы уже были, в том числе с «Брентфордом»). Игра против «Ноттингема» попадает под тотал меньше 1.5 за 7.91. Однако даже при таком кэфе возможно, что «синие» и «красные» устроят что-нибудь наподобие того, что выдали «Ман Сити» и «Арсенал» в прошлом туре.

Что касается голов, то они ожидаются букмекерами от обеих команд (1.37 против 3.18). Учитывая преимущество «Челси» в плане исходов, букмекеры отдают предпочтение индивидуальному тоталу команды Маурисио Почеттино больше 1.75 за… 1.75 (да-да!). Можно выбрать и тотал ниже этой же отметки за 2.12. У «МЮ» же картина менее оптимистичная: тотал больше 1.25 за 1.69 против тотала меньше 1.25 за 2.2. Вот такие пары индивидуальных тоталов: номинальное преимущество в 0.5 гола. И фора с точно такой же цифрой, но разными знаками предлагается для каждой из команд: отрицательная у «Челси» за 2 и положительная у «МЮ» за 1.86.

Рекомендуемая ставка: победа «Челси» за 2.03, тотал меньше 3.5 за 1.84.

В принципе, Почеттино терять нечего, поэтому у него есть все шансы прибить «МЮ» и их перспективы на Лигу чемпионов (возможно, и даже на Лигу Европы). Вот с тоталом вряд ли дела пойдут точно так же круто: «Брентфорду» в предыдущем матче не хватило опыта и класса, хотя по игре и заряженности они заслужили право растоптать «Юнайтед». А у «Челси», скорее, не будет мотивации для разгрома при наличии годного состава.

Где смотреть матч Челси – МЮ

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥