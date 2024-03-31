Эрик тен Хаг: «Брентфорд» превосходил «МЮ». Но нужно набирать три очка, ведя в счете, хоть мы этого, может, и не заслужили. Я разочарован»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Брентфорд Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг недоволен упущенной победой в матче с «Брентфордом» (1:1).

– В конце матча мы вели в счете. Может, мы этого и не заслужили, но после такого надо набирать три очка. Поэтому ничья сильно разочаровывает.

«Брентфорд» сегодня нас превосходил. Он играл более страстно, решительно, с большей охотой, чем мы. Отличительная черта нашей команды заключается в том, что игроки бьются до конца, но нужно лучше себя проявлять. Мы забили, а затем выбросили все, что у нас было.

– Допустимо ли уступать другим командам в плане желания и страсти?

– Нет, никогда. Мы демонстрировали этот настрой в матчах против «Ливерпуля» и других команд. Мы должны показывать все это на поле. Мы бились, но «Брентфорд» действовал агрессивнее, сосредоточеннее, когда дело касалось мелочей. А должно быть наоборот.

Мы побеждали, за это команду следует похвалить, но затем мы упустили победу – и это разочаровывает.

– Попасть в Лигу чемпионов стало сложнее?

– Матчей еще много. Давайте примем это очко, оно в конечном счете может оказаться очень полезным, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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53 комментария
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Неожиданно что 7хаг признал, что Брентфорд играл лучше и что МЮ не наигрался на победу.
+39
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+39
Ответ Isa Babaev
Зато так радовались после Ливерпуля будто ЧМ выиграли
Всегда поражают подобные комментарии.
Да, радовались, и что тут такого? Команда в явном игровом кризисе на протяжении сезона, обыграли в ярком матче традиционного соперника, да еще и еще не дав Клоппу напоследок забрать Кубок Англии.
Кто не радовался бы? Фаны ЛФК разве не радовались прошлогодним 7:0? Тот матч не приблизил их к трофеям - их было ноль в прошлом сезоне.
+29
-4
+25
Зато так радовались после Ливерпуля будто ЧМ выиграли
+30
-17
+13
Ничья сильно разочаровывает 🤡🤡🤡
7хаг на седьмом небе от счастья должен находиться после такого исхода
+17
-4
+13
Ответ Денис Цаплинд
Жаль болельщиков "Ливера". Представляю их недоумение
это мю.. что с них взять , против ливерпуля играют матч жизни, против середняков отбиваются 90 минут...надеюсь это недоразумение будет разбито в следующем поединке, хотя опять же они непредсказуемые и везучие чем чёрт не шутит
+13
-2
+11
Ответ Isa Babaev
Зато так радовались после Ливерпуля будто ЧМ выиграли
а что такого? радовались своей заслуженной победе, а вы со своей 🍑болью никак не расстанетесь по этому поводу 🤦🏻‍♂️судя по частоте упоминания этого факта
+10
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+10
я удивлён глубиной эмоционального интеллекта Хага. год смотреть на одно и тоже и находить в себе силы снова и снова разочаровываться.
+8
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+7
Брэндфорд был сильнее везде, во всех аспектах игры, весь матч шёл на руку игрокам Брэндфорда, все подборы за ними, тактика за ними, оборона выход из обороны контр атаки всё было за ними. Аутсайдер и фаворит поменялись местами, и так было много раз в этом сезоне, не могу на это смотреть..
+5
0
+5
Ответ Isa Babaev
Зато так радовались после Ливерпуля будто ЧМ выиграли
С таким везением попасть в зону ЛЧ просто плевое дело ))
+5
-2
+3
Полный 0
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+3
Ответ Isa Babaev
Зато так радовались после Ливерпуля будто ЧМ выиграли
А че порадоваться уже нельзя?
+3
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+3
Давайте примем это очко

- Да Тен Хаг все мы знаем какое, и когда ты его примешь.
+5
-2
+3
Хорошо, что не только МЮ умеет забивать на 90+6
+2
0
+2
Для МЮ потолок это лига Европы
+2
0
+2
дайте Хагу поработать
есть ещё рекорды которых надо обновить
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0
+2
Ответ Bestcapper
Как будто не Брентфорд играл против МЮ, а Ман Сити против Шинника... ну ведь в одну калитку возили просто весь матч... Как же обидно наверное сейчас хозяевам за эту ничью, должны были 5 минимум забивать...
После победы в кубке,кто то написал,что уверен в победе МЮ с Арсеналом,мой ответ был,пусть сначала Бренфорд обыграют,ну вот итог...
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Ответ munkz
Всегда поражают подобные комментарии. Да, радовались, и что тут такого? Команда в явном игровом кризисе на протяжении сезона, обыграли в ярком матче традиционного соперника, да еще и еще не дав Клоппу напоследок забрать Кубок Англии. Кто не радовался бы? Фаны ЛФК разве не радовались прошлогодним 7:0? Тот матч не приблизил их к трофеям - их было ноль в прошлом сезоне.
Смысл раздаваться не дав Клопу взять кубок Англии когда дадут Гвардиолле
+1
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"Мы демонстрировали этот настрой в матчах против «Ливерпуля» и других команд" - огласите список "других команд"", пожалуйста? А то ничего в голову не приходит. Только какие-то Копенгагены, Фулхэмы, МанСити...
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Молодец, курилка.)) Не изменяет себе.))
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Ответ Любезный Коссутий
с Роналду тоже заняли 6 место 😎
ну без него то прогресс?
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Ответ Emma Nevskaia
что ни матч мю, то концерт 😅
да ну, до концертов устраиваемых Челси им как до луны 😁🤌🏻
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Ответ Nickolay Lyskov
"Мы демонстрировали этот настрой в матчах против «Ливерпуля» и других команд" - огласите список "других команд"", пожалуйста? А то ничего в голову не приходит. Только какие-то Копенгагены, Фулхэмы, МанСити...
От Копенгагена отлетели. Они лучше сейчас МЮ.
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Ответ mootoo
ну без него то прогресс?
в прошлом сезоне был однозначный прогресс. особенно после паузы на ЧМ. в этом про Роналду уже вспоминать, в принципе, смешно.
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Ответ Любезный Коссутий
в прошлом сезоне был однозначный прогресс. особенно после паузы на ЧМ. в этом про Роналду уже вспоминать, в принципе, смешно.
ну я то думал что только голы Криштиану мешают МЮ бороться за чемпионство, а оказывается еще чего-то не хватает
я правильно понял - ни один игрок МЮ в этом сезоне в АПЛ не забил 10 голов? так?
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Сдов нет, нету слов...
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Ответ mootoo
ну я то думал что только голы Криштиану мешают МЮ бороться за чемпионство, а оказывается еще чего-то не хватает я правильно понял - ни один игрок МЮ в этом сезоне в АПЛ не забил 10 голов? так?
я вообще без понятия, зачем вы постоянно вспоминаете Роналду, в свете неудач МЮ в этом сезоне 🤷‍♂️ кроме как личной обидой персофанов Роналду, это никак не объяснить. намеки на то, что никто в МЮ не забил даже 10, в то время, как Кришти забил 18, вообще ни разу не аргумент, учитывая то, что МЮ тогда тоже занял 6 место.
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Ответ Капатран
Ничья сильно разочаровывает 🤡🤡🤡 7хаг на седьмом небе от счастья должен находиться после такого исхода
Там 5:0 счёт должен был быть, по хорошему
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Ответ Cristiano Ronaldo
В первый сезон он выезжал на багажн Сульшера и Рангника
багаж Рагника - это 6 место, лол
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Ответ Любезный Коссутий
вчера МЮ сыграл свой худший матч в сезоне. Хаг должен быть не разочарован, а в ярости
7Хаг должен быть на седьмом небе от счастья, что удалось очко оттуда увезти. 😂
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Неожиданно что 7хаг признал, что Брентфорд играл лучше и что МЮ не наигрался на победу.
Так он понимает, что его попрут, через два месяца, вот и перестал оправдываться
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