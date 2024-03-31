Эрик тен Хаг: «Брентфорд» превосходил «МЮ». Но нужно набирать три очка, ведя в счете, хоть мы этого, может, и не заслужили. Я разочарован»
Эрик тен Хаг недоволен упущенной победой в матче с «Брентфордом» (1:1).
– В конце матча мы вели в счете. Может, мы этого и не заслужили, но после такого надо набирать три очка. Поэтому ничья сильно разочаровывает.
«Брентфорд» сегодня нас превосходил. Он играл более страстно, решительно, с большей охотой, чем мы. Отличительная черта нашей команды заключается в том, что игроки бьются до конца, но нужно лучше себя проявлять. Мы забили, а затем выбросили все, что у нас было.
– Допустимо ли уступать другим командам в плане желания и страсти?
– Нет, никогда. Мы демонстрировали этот настрой в матчах против «Ливерпуля» и других команд. Мы должны показывать все это на поле. Мы бились, но «Брентфорд» действовал агрессивнее, сосредоточеннее, когда дело касалось мелочей. А должно быть наоборот.
Мы побеждали, за это команду следует похвалить, но затем мы упустили победу – и это разочаровывает.
– Попасть в Лигу чемпионов стало сложнее?
– Матчей еще много. Давайте примем это очко, оно в конечном счете может оказаться очень полезным, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Да, радовались, и что тут такого? Команда в явном игровом кризисе на протяжении сезона, обыграли в ярком матче традиционного соперника, да еще и еще не дав Клоппу напоследок забрать Кубок Англии.
Кто не радовался бы? Фаны ЛФК разве не радовались прошлогодним 7:0? Тот матч не приблизил их к трофеям - их было ноль в прошлом сезоне.
7хаг на седьмом небе от счастья должен находиться после такого исхода
- Да Тен Хаг все мы знаем какое, и когда ты его примешь.
есть ещё рекорды которых надо обновить
я правильно понял - ни один игрок МЮ в этом сезоне в АПЛ не забил 10 голов? так?