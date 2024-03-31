Реднапп об 1:1 «МЮ» и «Брентфорда»: «Было бы преступлением, если бы «Юнайтед» победил, у них как будто было 9 человек на поле. «Брентфорд» походил на «Реал»

Джейми Реднапп раскритиковал «МЮ» после матча с «Брентфордом».

В 30-м туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с « » (1:1).

«Было бы преступлением, если бы «Манчестер Юнайтед» выиграл эту игру. Я слежу за работой Эрика тен . Я не понимаю, во что играет его команда.

Не понимаю, разыгрывают ли они мяч от защитников. Временами они пытались это делать, пасовали вратарю, а он выбивал вперед.

Я понимаю, что у них не всегда доступны все четверо защитников, которых они хотели бы видеть, потому что, когда у вас есть [Лисандро] Мартинес и [Рафаэль] Варан, это помогает начинать атаки. Но я не знаю, какова манера игры « ». У «Брентфорда» было столько возможностей, они были лучше во всех отношениях.

Много разговоров о тренере, будет ли он здесь в следующем году? Потому что именно за такие выступления тренеров отправляют в отставку. Если им действительно нравится этот тренер, если они хотят играть за него, они будут делать это. Я заметил, что некоторые просто прогуливались и выглядели так, будто им все равно. А ведь они играют за один из самых больших клубов в мире.

По мне, такого не должно быть. «МЮ» слишком часто терял мяч, не хватало энергии при владении и игре без мяча, а в результате «Брентфорд» был похож на мадридский « ». Вот что я чувствовал, наблюдая за игрой. Им было слишком легко. Было такое ощущение, что у «Манчестер Юнайтед» девять человек на поле», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.