Тен Хаг о том, что «МЮ» допустил 20+ ударов в 9 из 11 игр: «Но мы пропускаем не так много. С января довольно стабильны»
Эрик тен Хаг объяснил, почему соперники так часто бьют по воротам «МЮ».
Во вчерашнем матче 30-го тура АПЛ «Брентфорд» (1:1) нанес 31 удар по воротам «Манчестер Юнайтед». В 9 из 11 последних матчей команда тен Хага допустила 20+ ударов по своим воротам.
«Я объяснял это. Временами мы оборонялись низко. Из-за того, что «Брентфорд» действует так прямо, мы теряли много мячей после подборов, приходилось оборонять штрафную. У нас отличный вратарь – Онана был великолепен, об этом тоже стоит сказать.
С января у нас довольно стабильные результаты. Мы допускаем удары, но пропускаем не так много», – сказал тен Хаг.
напомните, почему Хаага надо оставить на следующий сезон?
Почему он топ и т.д.?
Это перевод кривой или Хааг совсем болван?
руководство выставляет состав на игру?
Руководство не покупает тренеру тех кого он хочет??
Нет нет и нет
Какие вопросы к руководству????
Адепты Тен Хана всё спихивают на состав, травмы, газон, солнце, мало времени, короче любая дичь, только не тренер, всё по методичкам кальмафилов.
Что мешает Хаагу ставить игру чтобы хотя бы на равных играть с брентфордами?
Что, на твой взгляд, из того что делает руководство, мешает Хаагу по истечению второго сезона, ставить игрут чтобы на равных играть с брентфордами?
По пунктам перечисли, как ты любишь))
Не эта ледяная синева, а снится нам трава...
зелёная голландская трава
А мы летим фанерою, путями не избитыми
Прошит XG ударами простор
Оправдан риск и мужество, космическая музыка
Вплывает в деловой наш разговор
Ведь никаких проблем не создают для Хаага руководители при подготовке к матчам. ВООБЩЕ НИ КАКИХ.
Руководство дает деньги, руководство дает время - это все так и это хорошо. Если бы до прихода Хаага руководство действовало последовательно по отношению к тренерам. Мойесу, ван Гаалу, Моуриньо и Сульшеру обещали поддержки, но получали они ее по разному. Кому-то не давали денег, кому-то не давали время. Да и сам по себе набор тренеров сомнительный в плане общей концепции, потому что у всех этих тренеров общего столько же, сколько у скейта и катера
Хаагу дали деньги, дали время, он объяснил во что он планирует играть, зачем он покупает таких игроков. Конкретно почему он захотел Антони, Маунта и др. тоже понятно - скаутский отдел НЕ способен подобрать игроков под требования тренера, руководство не может нормально провести переговоры или наложить запрет на трансфер - получаем цену Антони и самого Антони. После 4 трансферных окон состав по прежнему не подходит под требования тренера, а сам тренер упирается своим рогом и не хочет менять игру. МЮ расстреливают все кому не лень, а очки набираются больше вопреки, чем благодаря
Допустим Хаага убирают сейчас и новый тренер получает: половину состава для игры только с низкой обороной и контратаками, нытика Санчо, Гринвуда с неизвестной судьбой, тотальной пустотой в опорной, депутатом Решфордом, постоянно травмированным левым флангом защиты. Ну так себе радость откровенно
Хааг в любых других ситуациях заслужил увольнение 100%
Сейчас возможно тоже и в краткосрочной перспективе это принесет эффект. Но изменится ли что-то глобально - сомневаюсь
Обычно полный тренерский цикл это 3-4 года. Черт с ним, пусть хааг начинает 3 сезон и в начале уже будет понятно что с ним делать. Но шансов на что-то более-менее хорошее больше если тренера не менять. Артета тоже в первые сезоны стенд-ап устраивал на конференциях, а теперь за чемпионство бьется
И еще раз - это не сектанство по хаагу, это просто надежда на измения в управлении клубом
1. Именно руководство, сын мой, назначает специалистов на нужные должности. А теперь скажи мне, пожалуйста, как же работает скаутсик отдел, все ли там хорошо и профессионально? Или тренер виноват,что там лапти безграмотные сидят?
2. Антони то взяли, но переплатили по вине руководства, это раз. Два, это то, что я описал в первом пункте. Тренер виноват,что ему не предложили альтернативу вместо Антони/более подходящего игрока и более дешевого? Кто дал Хагу карт бланш по трансферам?
3. Медицинский штаб. Травмы, постоянные. Даже если Хег их перенапрягает на тренировках(что бесспорно его косяк),именно медики должны составлять рекомендации , чтобы не было рецидивов. Кто назначал главу мед.штаба? Кто курирует мед.штаб?
4. Ты писал, сын мой, что руководство делает все, что хочет тренер,а не кажется ли тебе, что ГРАМОТНОЕ РУКОВОДСТВО не должно плясать под дудку тренера, а должно профессионально делать свою работу? В том числе: трансферы, назначение людей на должности и т.д.
5. Анализируя последние 11 лет, Хаг виноват в упадке клуба? Эта ситуация началась задолго да Хага, длится уже 11 лет, и смена тренера ничего не даст без грамотного руководства.
Надеюсь теперь на твой список, сын мой, ты ведь честный христианин?:)
На затравочку: по Антони. В начале лета он стоил одну сумму, в конце, когда его взяли, уже дороже. Хаг заранее обозначил к нему свой интерес. Так кто же виноват в том, что взяли Антони по такой цене, Хаг или руководство, ответь, сын мой
как коссутий и кверти и подобные
Ничья с Ливером : Хаагу крнтракт на 40 лет!
Ничья с Брентфордом: тишина)
Забавно что стата игр всегда 30-5 в пользу соперника, хоть с Ливерпулем хоть Брентфордом 😅
В прошлом году у него результат был, пусть и игра не самая восхищающая была. В этом сезоне у него полностью не работает левый фланг, на котором у него строится очень многое (Решфорд прокис, Шоу и Мартинес вечно с травмами). Когда они вернуться, то есть вероятность что и игра изменится
Я еще раз скажу, я не поклонник хаага, но я и не вижу доступных тренеров которые придут и что-то кардинально изменят
Вот лично для меня шансы что придет новый тренер и обделается равны с шансами что хааг останется и продолжит обделываться, но если у хаага получится, то не надо будет платить неустойку и снова пол команды разгонять, которую под него собирали
Если ты напишешь тренеров кто смог бы справится с этим всем и будешь прав, то я без проблем с тобой соглашусь
Скорее всего подискутирую, но в неадекватность уходить не буду
или найдешь мой коммент после Ливерпуля и сам переобуешься?))