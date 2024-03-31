Тен Хаг о том, что «МЮ» допустил 20+ ударов в 9 из 11 игр: «Но мы пропускаем не так много. С января довольно стабильны»

Эрик тен Хаг объяснил, почему соперники так часто бьют по воротам «МЮ».

Во вчерашнем матче 30-го тура «Брентфорд» (1:1) нанес 31 удар по воротам « ». В 9 из 11 последних матчей команда тен Хага допустила 20+ ударов по своим воротам.

«Я объяснял это. Временами мы оборонялись низко. Из-за того, что « » действует так прямо, мы теряли много мячей после подборов, приходилось оборонять штрафную. У нас отличный вратарь – был великолепен, об этом тоже стоит сказать.

С января у нас довольно стабильные результаты. Мы допускаем удары, но пропускаем не так много», – сказал тен Хаг.