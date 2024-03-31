Тен Хаг о том, что «МЮ» допустил 20+ ударов в 9 из 11 игр: «Но мы пропускаем не так много. С января довольно стабильны»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брентфорд Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг объяснил, почему соперники так часто бьют по воротам «МЮ».

Во вчерашнем матче 30-го тура АПЛ «Брентфорд» (1:1) нанес 31 удар по воротам «Манчестер Юнайтед». В 9 из 11 последних матчей команда тен Хага допустила 20+ ударов по своим воротам.

«Я объяснял это. Временами мы оборонялись низко. Из-за того, что «Брентфорд» действует так прямо, мы теряли много мячей после подборов, приходилось оборонять штрафную. У нас отличный вратарь – Онана был великолепен, об этом тоже стоит сказать.

С января у нас довольно стабильные результаты. Мы допускаем удары, но пропускаем не так много», – сказал тен Хаг.

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50 комментариев
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Хаагофилы, вам слово.
напомните, почему Хаага надо оставить на следующий сезон?
Почему он топ и т.д.?
+31
-5
+26
Брентфорд играл прямо и потому игроки МЮ теряли мяч?
Это перевод кривой или Хааг совсем болван?
+14
-2
+12
Ответ Счастливый Яяя
Ответь мне, пожалуйста,сын мой, а что может изменить смена тренера, если дело в менеджменте? Каждый год можно менять тренеров,а толку будет ноль. Пока система полностью не будет выстроена, нет смысла заморачиваться с тренерами, ничего не изменится. никогда частая смена тренеров не давала плодов
какая система? в мю задержки ЗП?
руководство выставляет состав на игру?
Руководство не покупает тренеру тех кого он хочет??
Нет нет и нет
Какие вопросы к руководству????
+14
-5
+9
Матч не смотрел. Врать не буду но судя по статистике МЮ возили мордой об газон. О чем говорит этот тренер.
+10
-2
+8
Смотрел вчерашний матч, это просто позор. Ни какой мысли, ни каких комбинаций, игры нет от слова СОВСЕМ. Чем они занимаются на тренировках не могу понять
+7
0
+7
Ответ Счастливый Яяя
Да, сын мой, к своему ужасу я видел это действо. таскали лицом об газон весь матч и было пять моментов , где соперники должны были забивать, где сити бы точно забил. долно было быть очень неприлично, ничья жто просто чудо, благословенное свыше Господом нашим
Смешно когда школьник чтобы получить плюсиков, обращаеться как «сын мой» 😂😂.
+6
0
+6
У Тен Хага прям всё по методичке Аллегри, одинаковые слова.
Адепты Тен Хана всё спихивают на состав, травмы, газон, солнце, мало времени, короче любая дичь, только не тренер, всё по методичкам кальмафилов.
+2
0
+2
Ответ Счастливый Яяя
Ответь мне, пожалуйста,сын мой, а что может изменить смена тренера, если дело в менеджменте? Каждый год можно менять тренеров,а толку будет ноль. Пока система полностью не будет выстроена, нет смысла заморачиваться с тренерами, ничего не изменится. никогда частая смена тренеров не давала плодов
Даже спартачок выиграл лигу, ничего не меняя кроме тренеров
+3
-1
+2
Ответ Счастливый Яяя
ТЫ серьезно, сын мой, не понимаешь, какие вопросы к руководству? Тогда ответь мне, какие плюсы есть в руководстве, что они сделали полезного за последние десять лет, перечисли по пунктам
Дядя, тен хагу купили всех, кого он хотел. Он хотел мартинеса и антони из аякса, их купили, ему купили санчо, каземиро, ему взяли в аренду амрабата, за которым все бегали, все эти игроки превратились в мебель под его началом.
+1
0
+1
Ответ Счастливый Яяя
То есть по факту ты ответить ничего не можешь, сын мой. Тогда позволю себе прекратить это ненужную дискуссию. Я не являюсь сторонником или несторонником тренера, я не вижу смысла в частой их смене, о чем я уже говорил
ахах, видно как ты не "сторонник 7хаага"
Что мешает Хаагу ставить игру чтобы хотя бы на равных играть с брентфордами?

Что, на твой взгляд, из того что делает руководство, мешает Хаагу по истечению второго сезона, ставить игрут чтобы на равных играть с брентфордами?

По пунктам перечисли, как ты любишь))
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И снится нам не рокот космодрома
Не эта ледяная синева, а снится нам трава...
зелёная голландская трава

А мы летим фанерою, путями не избитыми
Прошит XG ударами простор
Оправдан риск и мужество, космическая музыка
Вплывает в деловой наш разговор
+4
-4
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Ответ Дима
так стоп. эти простыни это натягивание совы на глобус. Ведь никаких проблем не создают для Хаага руководители при подготовке к матчам. ВООБЩЕ НИ КАКИХ.
Причём тут подготовка к матчу если в клубе творится швах на всех уровнях .
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Ответ Lavinka
Мне за вас ещё и статью искать ? Вы видите себя со стороны ? Приходите и кричите доказывайте мне что что мешает Хагу . Вам уже столько простыней накатали об этом , статья есть на спортсе даже , найти элементарно . Не нравится - слив засчитан тогда .
так стоп. эти простыни это натягивание совы на глобус.
Ведь никаких проблем не создают для Хаага руководители при подготовке к матчам. ВООБЩЕ НИ КАКИХ.
+1
-1
0
Ответ Дима
очередной хаагофил слился)) и ведь объявитесь, когда будет очередная ничья с топом ))
Мне за вас ещё и статью искать ? Вы видите себя со стороны ? Приходите и кричите доказывайте мне что что мешает Хагу . Вам уже столько простыней накатали об этом , статья есть на спортсе даже , найти элементарно . Не нравится - слив засчитан тогда .
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Ответ Дима
вы про простыни? Не, ну даже там нет ответа почему в последней игре Брентфорд возил нас рылом и при чем тут директора МЮ) Это Глейзеры готовят Бруну к матчам ?
не нравятся такие доводы , была с месяц назад статья на спортсе , пройдитесь по тегу МЮ и найдёте .
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Ответ Дима
самый умный ответьте нам на простой вопрос, каким образом Глейзеры или любой из руководителей мешали Хаагу готовить команду к сезону и в частности ко вчерашней игре?
Вам уже ответили выше но до вас не дошло .
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Ответ Дима
какая система? в мю задержки ЗП? руководство выставляет состав на игру? Руководство не покупает тренеру тех кого он хочет?? Нет нет и нет Какие вопросы к руководству????
Реально так думаете ? Не очень умные ?
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Ответ Дима
так главное же взяли)) в чем претензия?) На мой взгляд, руководство делает ВСЁ для Хаага и не мешает, ВСЁ чтобы тот спокойно работал в эти 2 года. А тот еле уносит ноги от Брентфорда и позорно оправдывается. Теперь твоя очередь.
Тебе вот проповедник частично умные мысли пишет, а ты скатываешься в какую-то необдуманную кашу
Руководство дает деньги, руководство дает время - это все так и это хорошо. Если бы до прихода Хаага руководство действовало последовательно по отношению к тренерам. Мойесу, ван Гаалу, Моуриньо и Сульшеру обещали поддержки, но получали они ее по разному. Кому-то не давали денег, кому-то не давали время. Да и сам по себе набор тренеров сомнительный в плане общей концепции, потому что у всех этих тренеров общего столько же, сколько у скейта и катера
Хаагу дали деньги, дали время, он объяснил во что он планирует играть, зачем он покупает таких игроков. Конкретно почему он захотел Антони, Маунта и др. тоже понятно - скаутский отдел НЕ способен подобрать игроков под требования тренера, руководство не может нормально провести переговоры или наложить запрет на трансфер - получаем цену Антони и самого Антони. После 4 трансферных окон состав по прежнему не подходит под требования тренера, а сам тренер упирается своим рогом и не хочет менять игру. МЮ расстреливают все кому не лень, а очки набираются больше вопреки, чем благодаря
Допустим Хаага убирают сейчас и новый тренер получает: половину состава для игры только с низкой обороной и контратаками, нытика Санчо, Гринвуда с неизвестной судьбой, тотальной пустотой в опорной, депутатом Решфордом, постоянно травмированным левым флангом защиты. Ну так себе радость откровенно
Хааг в любых других ситуациях заслужил увольнение 100%
Сейчас возможно тоже и в краткосрочной перспективе это принесет эффект. Но изменится ли что-то глобально - сомневаюсь
Обычно полный тренерский цикл это 3-4 года. Черт с ним, пусть хааг начинает 3 сезон и в начале уже будет понятно что с ним делать. Но шансов на что-то более-менее хорошее больше если тренера не менять. Артета тоже в первые сезоны стенд-ап устраивал на конференциях, а теперь за чемпионство бьется
И еще раз - это не сектанство по хаагу, это просто надежда на измения в управлении клубом
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Ответ Дима
так главное же взяли)) в чем претензия?) На мой взгляд, руководство делает ВСЁ для Хаага и не мешает, ВСЁ чтобы тот спокойно работал в эти 2 года. А тот еле уносит ноги от Брентфорда и позорно оправдывается. Теперь твоя очередь.
Чем руководство мешает:

1. Именно руководство, сын мой, назначает специалистов на нужные должности. А теперь скажи мне, пожалуйста, как же работает скаутсик отдел, все ли там хорошо и профессионально? Или тренер виноват,что там лапти безграмотные сидят?
2. Антони то взяли, но переплатили по вине руководства, это раз. Два, это то, что я описал в первом пункте. Тренер виноват,что ему не предложили альтернативу вместо Антони/более подходящего игрока и более дешевого? Кто дал Хагу карт бланш по трансферам?
3. Медицинский штаб. Травмы, постоянные. Даже если Хег их перенапрягает на тренировках(что бесспорно его косяк),именно медики должны составлять рекомендации , чтобы не было рецидивов. Кто назначал главу мед.штаба? Кто курирует мед.штаб?
4. Ты писал, сын мой, что руководство делает все, что хочет тренер,а не кажется ли тебе, что ГРАМОТНОЕ РУКОВОДСТВО не должно плясать под дудку тренера, а должно профессионально делать свою работу? В том числе: трансферы, назначение людей на должности и т.д.
5. Анализируя последние 11 лет, Хаг виноват в упадке клуба? Эта ситуация началась задолго да Хага, длится уже 11 лет, и смена тренера ничего не даст без грамотного руководства.
Надеюсь теперь на твой список, сын мой, ты ведь честный христианин?:)
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Ответ Дима
ахах, видно как ты не "сторонник 7хаага" Что мешает Хаагу ставить игру чтобы хотя бы на равных играть с брентфордами? Что, на твой взгляд, из того что делает руководство, мешает Хаагу по истечению второго сезона, ставить игрут чтобы на равных играть с брентфордами? По пунктам перечисли, как ты любишь))
Хорошо , сын мой, я перечислю, только давай сначала ты не будешь сливаться и напишешь свои пункты по руководству, как я просил тебя ранее.
На затравочку: по Антони. В начале лета он стоил одну сумму, в конце, когда его взяли, уже дороже. Хаг заранее обозначил к нему свой интерес. Так кто же виноват в том, что взяли Антони по такой цене, Хаг или руководство, ответь, сын мой
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Как на счёт того, что бы не давать себя избивать.
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Ответ Счастливый Яяя
ТЫ серьезно, сын мой, не понимаешь, какие вопросы к руководству? Тогда ответь мне, какие плюсы есть в руководстве, что они сделали полезного за последние десять лет, перечисли по пунктам
ну как я понял из очевидных плюсов для тебя это найм Хаага и покупка за 100 млн спиннера для него.
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Ответ Дима
какая система? в мю задержки ЗП? руководство выставляет состав на игру? Руководство не покупает тренеру тех кого он хочет?? Нет нет и нет Какие вопросы к руководству????
ТЫ серьезно, сын мой, не понимаешь, какие вопросы к руководству? Тогда ответь мне, какие плюсы есть в руководстве, что они сделали полезного за последние десять лет, перечисли по пунктам
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Ужас, но тут всё. В ТОП-5 не попасть для ЛЧ, не говоря уже о топ-4. Матч с Ковентри станет определяющим, и не факт, что пройдем. Впереди Челси, Ливерпуль, Бормунт, как бы 1 победу выцарапать. 8 очков до ТТХ - очень много
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Ответ Тумбочка Тевеса
Комментарий скрыт
все вы перестаете быть хаагофилами после таких игр на пару дней))
как коссутий и кверти и подобные
Ничья с Ливером : Хаагу крнтракт на 40 лет!
Ничья с Брентфордом: тишина)
Забавно что стата игр всегда 30-5 в пользу соперника, хоть с Ливерпулем хоть Брентфордом 😅
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Этот клоун меня достал уже.
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да вы вообще супер уровень для середняка показываете, не парься, эрих. идете выше 8-10 места че еще надо, анана просто супер вратарь, сильнее Де Хеа, тут вообще спору нет
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Ну как бы 500 млн ему уже не дадут - ФФП рядом да и АПЛ тоже уже предупреждения выносило
В прошлом году у него результат был, пусть и игра не самая восхищающая была. В этом сезоне у него полностью не работает левый фланг, на котором у него строится очень многое (Решфорд прокис, Шоу и Мартинес вечно с травмами). Когда они вернуться, то есть вероятность что и игра изменится
Я еще раз скажу, я не поклонник хаага, но я и не вижу доступных тренеров которые придут и что-то кардинально изменят
Вот лично для меня шансы что придет новый тренер и обделается равны с шансами что хааг останется и продолжит обделываться, но если у хаага получится, то не надо будет платить неустойку и снова пол команды разгонять, которую под него собирали

Если ты напишешь тренеров кто смог бы справится с этим всем и будешь прав, то я без проблем с тобой соглашусь
Скорее всего подискутирую, но в неадекватность уходить не буду
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ну так может ты косутию и кверти будешь писать об этом, а не мне?
или найдешь мой коммент после Ливерпуля и сам переобуешься?))
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