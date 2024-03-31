У «Брентфорда» 31 удар по воротам «МЮ» против 11, «пчелы» по 2 раза попали в штангу и перекладину. Угловые – 14:4
«Брентфорд» почти втрое чаще бил по воротам, чем «Манчестер Юнайтед».
Команда Томаса Франка в 30-м туре АПЛ нанесла 31 удар, ее соперник – 11. При этом в створ у обоих клубов по 5 попаданий. Итоговый счет – 1:1.
Хозяева превзошли гостей и по угловым: 14 против 4.
«Брентфорд» по ходу матча четырежды попал в каркас ворот «Юнайтед»: в перекладину – на 32-й и 78-й минутах, в штангу – на 24-й и 58-й.
Манкунианцы позволили «пчелам» коснуться мяча в своей штрафной 81 раз. Это худший результат с начала сезона-2016/17.
По этому показателю «Брентфорд» превзошел даже «Манчестер Сити» – у «горожан» было 79 касаний в игре, состоявшейся 7 декабря 2019 года, когда они уступили со счетом 1:2.
нужны, чтобы в очередной раз поржать над вами 🤣🤣🤣