У «Брентфорда» 31 удар по воротам «МЮ» против 11, «пчелы» по 2 раза попали в штангу и перекладину. Угловые – 14:4

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Брентфорд Эрик тен Хаг Томас Франк Футбол

«Брентфорд» почти втрое чаще бил по воротам, чем «Манчестер Юнайтед».

Команда Томаса Франка в 30-м туре АПЛ нанесла 31 удар, ее соперник – 11. При этом в створ у обоих клубов по 5 попаданий. Итоговый счет – 1:1.

Хозяева превзошли гостей и по угловым: 14 против 4.

«Брентфорд» по ходу матча четырежды попал в каркас ворот «Юнайтед»: в перекладину – на 32-й и 78-й минутах, в штангу – на 24-й и 58-й.

Манкунианцы позволили «пчелам» коснуться мяча в своей штрафной 81 раз. Это худший результат с начала сезона-2016/17.

По этому показателю «Брентфорд» превзошел даже «Манчестер Сити» – у «горожан» было 79 касаний в игре, состоявшейся 7 декабря 2019 года, когда они уступили со счетом 1:2.

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10 комментариев
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Как тяжело щас называть МЮ клубом большой шестёрки
+23
-2
+21
Пчелку жалко🥲
+9
-2
+7
челси и мю 2 мешка
+9
-2
+7
Ответ Axs Men
Как тяжело щас называть МЮ клубом большой шестёрки
А ее уже нет, Челси старается еще больше
+4
0
+4
Стыд 🙈
+1
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+1
Настолько безвольно это было, насколько возможно. Вот кто реально хотел играть - играл. И это был Маунт после полу года отсутствия.
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коссутии и кверти, вот где вы когда ваши хвалебные оды Хаагу так нужны

нужны, чтобы в очередной раз поржать над вами 🤣🤣🤣
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