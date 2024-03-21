Челси – Манчестер Юнайтед где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 4 апреля
В четверг, 4 апреля, сыграют Челси и Манчестер Юнайтед в 31 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Челси – Манчестер Юнайтед
- Начало матча запланировано на 22:15 по московскому времени.
Манчестер Юнайтед: все новости
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