Челси – Манчестер Юнайтед где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 4 апреля

В четверг, 4 апреля, сыграют Челси и Манчестер Юнайтед в 31 туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Челси – Манчестер Юнайтед

Начало матча запланировано на 22:15 по московскому времени.

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Прогноз на матч Челси – МЮ