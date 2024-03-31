«МЮ» забил на 96-й и пропустил на 99-й от «Брентфорда» – 1:1! Маунт и Айер обменялись голами
«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Брентфордом» (1:1) в 30-м туре АПЛ.
Sports проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 96-й минуте забил хавбек гостей Мэйсон Маунт. На 99-й отличился защитник хозяев Кристоффер Айер.
«МЮ» занимает 6-е место, имея 48 баллов. «Брентфорд» (27) идет 15-м.
- Дата проведения
- 30 марта, 23.00, «Брентфорд Комьюнити»
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Брентфорд –
Флеккен, Роэрслев (Мопе, 87), Йоргенсен, Айер, Коллинз, Йенсен, Янельт, Ярмолюк (Дамсгор, 71), Висса (Мбемо, 71), Тоуни, Льюис-Поттер (Годдос, 87).
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Манчестер Юнайтед –
Онана, Диогу Далот, Варан (Магуайр, 46), Линделеф (Мартинес, 69), Уан-Биссака, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Каземиро, 80), Гарначо (Антони, 59), Рэшфорд (Маунт, 80), Хейлунд.
- Предупреждения:
- Уан-Биссака (39), Висса (45), Йоргенсен (83), Мактоминей (90+12), Мопе (90+12).
Рекорды преследуют Тен Хага
Такой безвольной игры и таких растренированных игроков давно не видел.
Игрокам надо ввойти в режим все или ничего
И тогда будем в зоне лч на след сезон
Я верю в МЮ,дай бог все будет хорошо!
WE ARE UNITED!!