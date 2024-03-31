«МЮ» забил на 96-й и пропустил на 99-й от «Брентфорда» – 1:1! Маунт и Айер обменялись голами

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брентфорд Кристоффер Айер Мэйсон Маунт онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Брентфордом» (1:1) в 30-м туре АПЛ.

Sports проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 96-й минуте забил хавбек гостей Мэйсон Маунт. На 99-й отличился защитник хозяев Кристоффер Айер.

«МЮ» занимает 6-е место, имея 48 баллов. «Брентфорд» (27) идет 15-м.

Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
30 марта, 23.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 90+6 Маунт, 1:1 – 90+9 Айер.
БрентфордФлеккен, Роэрслев (Мопе, 87), Йоргенсен, Айер, Коллинз, Йенсен, Янельт, Ярмолюк (Дамсгор, 71), Висса (Мбемо, 71), Тоуни, Льюис-Поттер (Годдос, 87).
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Варан (Магуайр, 46), Линделеф (Мартинес, 69), Уан-Биссака, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Каземиро, 80), Гарначо (Антони, 59), Рэшфорд (Маунт, 80), Хейлунд.
Предупреждения:
Уан-Биссака (39), Висса (45), Йоргенсен (83), Мактоминей (90+12), Мопе (90+12).

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86 комментариев
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Боже ты мой, Брентфорд до этого наносил по чьим-либо воротам 30 ударов?

Рекорды преследуют Тен Хага
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Мне просто очень жаль Брентфорд, это очень жестко. Прям очень жестко. Наиграли на разгромную победу, а в итоге пропустили на 96’
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МЮ праздновал дольше, чем лидировал в счете.
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Ответ fedos_fox@icloud.com
Болею за МЮ но честно с тобой согласен
Ахахаха, они пропустили)) с МЮ даже когда ты забиваешь на 96’ и счет становится 1-0 ничего еще не гарантировано)
+25
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+25
Я болею за этот клуб уже 18 лет. Так за них стыдно давно не бывало. Ни одного подбора, командной игры нет, безвольные какие-то. Очень грустно. Слов нету.
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73 касания в штрафной площади МЮ. Против 11. Наверное сказать позорно - ничего не сказать. Наверняка Брентфорд переписал все рекорды в своей истории по касаниям в чужой штрафной, по ударам, по угловым. Я почти уверен, что эти показатели будут рекордными для них.
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+14
Ответ Mekanych Red Devil
Мне просто очень жаль Брентфорд, это очень жестко. Прям очень жестко. Наиграли на разгромную победу, а в итоге пропустили на 96’
Болею за МЮ но честно с тобой согласен
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Сперва Антони, теперь Маунт. Ходячие мертвецы восстали 🤣
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Алтай Байындыр не попал даже в заявку, но лучший в составе МЮ сегодня все равно турок - Каркас Ворот.
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Ничья. Ну не заслужил Брендфорд поражения)
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Ответ Churchill
Я болею за этот клуб уже 18 лет. Так за них стыдно давно не бывало. Ни одного подбора, командной игры нет, безвольные какие-то. Очень грустно. Слов нету.
порадуйся за Санчо хотя бы. парень Баварию возил на Альянц Арене. а мог бы защищать штрафную от Брентфорда
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+6
Ответ fedos_fox@icloud.com
Ты посмотри предыдущие матчи Брендфорда там поражения или ничьи…просто ужас берет от состояния МЮ
У Брентфорда в 24-м году адский календарь, не стоит обольщаться тем что "одни поражения", по игре команда покусать может кого угодно
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+5
Ответ S. A.
Боже ты мой, Брентфорд до этого наносил по чьим-либо воротам 30 ударов? Рекорды преследуют Тен Хага
Ты посмотри предыдущие матчи Брендфорда там поражения или ничьи…просто ужас берет от состояния МЮ
+5
-1
+4
Ответ Churchill
Я болею за этот клуб уже 18 лет. Так за них стыдно давно не бывало. Ни одного подбора, командной игры нет, безвольные какие-то. Очень грустно. Слов нету.
Стыдно за них уже целый сезон…так что привыкнуть уже мог бы 😂
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Как же ужасно играет рэшфорд. Это просто за гранью. Вредитель, один вред от него. Ни в защите не помогает, а в атаке просто все руинит, как мяч получает. И так почти весь сезон. И каждый раз снова выходит в основе.
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Брентфорт был лучше.
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Ответ Кенигсбергер
МЮ праздновал дольше, чем лидировал в счете.
подожди, они ещё на разборе матча будут минут 10 пересматривать. легендарный момент. сэру Алексу отправят на блю-рее.
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"«Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед». Рэшфорд и Хейлунд играют." А где они играют, не подскажете?
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31 удар по воротам 😲😲 10Хаг дублем играл, что ли?
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Ответ Любезный Коссутий
официально : худший матч Хага в сезоне.
ТенХаг: "вызов принят, бьяч."
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МЮ вчера как-будто в бане сидели всей командой и пили до утра..
Такой безвольной игры и таких растренированных игроков давно не видел.
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Как же не везет Брентфорду. Бедолаги, наиграли уже на несколько голов. Штанга, перекладина, суперсейвы Онаны, миллиметровый офсайд сейчас, огромное количество угловых, с которых тоже были убойные моменты.. а счет все еще 0-0. И да, травм у Бретофрда на сегодня даже больше, чем у МЮ. А у нас зато трэшфорд на бровке стоит и делает вид, что играет.
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Матч наверное не буду смотреть,но я надеюсь что завтра утром встану и увижу победу МЮ,сейчас нужно прям чуть чуть потерпеть и собрать силу в кулак и надеяться на лучшее
Игрокам надо ввойти в режим все или ничего
И тогда будем в зоне лч на след сезон
Я верю в МЮ,дай бог все будет хорошо!
WE ARE UNITED!!
+7
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+2
Ответ Razan K
Какое дно етот Мартинес
Тут пол команды сегодня дно,если не вся
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+2
Брентфорд наверное рекорд установил по угловым за первый тайм.
+2
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Какое - же мю унылое 💩Как во дворе, пропустили, быстренько поставили мячишко на центр, побежали , забили. Одна разница : во дворе на жопы играли с 5ти метров, им бы не помешало
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Удачи и победы МЮ !
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По такой игре Брентфорда к сожалению для них , МЮ отскочил
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Все атаки Брендфорда это удар по воротам…наши даже дойти до ворот не могу,тупые забросы и типо пусть там дерутся👍шикарная тактика
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Когда тебя возят рылом весьма матч, но ты открываешь счёт на 96-й минуте, пропускать в следующей же атаке - это позор. Если бы 4 МЮ получил, то тут всё было понятно. В данной ситуации нельзя упускать было удачу
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