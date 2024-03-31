Тен Хаг после 1:1 с «Брентфордом»: «Ман Сити» повезло выиграть у них, а «Ливерпуль» должен был пропустить в 1-м тайме. Не нужно недооценивать»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Брентфорд Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Сити» повезло в игре против «Брентфорда».

Вчера «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1) в матче 30-го тура АПЛ.

Команда тен Хага занимает 6-е место в таблице, на восемь очков отставая от 5-го места.

«Не нужно недооценивать «Брентфорд». Я видел их игру с «Ман Сити», и «Сити» повезло выиграть в том матче. Я также видел их матч с «Ливерпулем», и в первом тайме «Брентфорд» должен был повести. Поэтому не нужно их недооценивать», – сказал тен Хаг.

В конце февраля «Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» со счетом 1:0 благодаря голу Эрлинга Холанда на 71-й минуте. «Ливерпуль» выиграл у «Брентфорда» со счетом 4:1.

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35 комментариев
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был ли более позорный тренер в Мю после эпохи Фергюсона, чем Тен 7аг?
+77
-2
+75
МанСити - Брентфорд 1:0
ХГ: 2.5 - 0.34
Владение: 70 - 30
Удары: 25(11) - 6(2)
Опасные атаки: 125 - 25
НУ ОН ЖЕ НЕАДЕКВАТНЫЙ
Прям как его фанаты, кстати
+63
-3
+60
Ему бы в РЖД работать пойти, такой стрелочник пропадает
+38
-1
+37
Я думаю, "Манчестер" красный от стыда за тен Хага...
+19
-1
+18
Почему это они должны были пропускать?, тен лучше иди работать на brazerstv!,лысому замена нужна
+14
-2
+12
Ответ Jeicob Harlon
Почему это они должны были пропускать?, тен лучше иди работать на brazerstv!,лысому замена нужна
потрясающий аргумент: "матч с «Ливерпулем», и в первом тайме «Брентфорд» должен был повести".
+8
-1
+7
Надеюсь у сэра Джима хватит ума расстаться с ним,, и взять ДеЗерби, несмотря на даже возможный трофей в кубке. Это абсолютно неподходящий тренер для МЮ. Ему тупо даже харизмы не хватает, чтобы хотя бы воспринимать его хоть за что позитивно. Про игру даже говорить не хочется.
Просто молчи блин хотя бы. Не понимаю, он думает что если чушь нести то это станет реальностью? Ему поверят боссы?
Скажите ему пожалуйста, что только больше неадекватности в нем увидят, больше ничего
+8
-2
+6
30 ударов по воротам буса, 4 в каркас, он вообще думает головой?
+8
-3
+5
МанСити - Брентфорд: Удары - 25:6; Удары в створ - 11:2; Угловые - 10:1; Офсайды - 1:4; Сэйвы - 2:10; Фолы - 10:9; Желтые карточки - 2:4; Красные карточки - 0:0; Замены - 2:5; Владение мячом - 70% : 30%.
Конечно, повезло выиграть. Ничего не предвещало победы, да. Или он о игре Брентфорд - МанСити? Удары - 9:25; Удары в створ – 3:15; Угловые – 8:13; Офсайды – 2:0; Сэйвы – 12:2; Фолы – 2:4; Желтые карточки – 1:0; Красные карточки – 0:0; Замены – 5:2; Владение мячом – 27% : 73%
Сплошное везение. Чем Хаг безумно (иного слова не подберешь) напоминает Роттенбергиуса - оба живут в какой-то своей реальности, отличной от нашей.
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Вместо того чтобы сфокусироваться на игре своей команды, он обсуждают игру других. БРАВО!!!
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зашёл чисто поржать, 7хаг не подвел.
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Ответ Willy Kambwala
МЮ достаточно времени давал всем тренерам
Дэвид Мойес вошел в чат
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7хаг: Скажу коротко - виноваты все.
+3
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Ответ MVL
ДеДзерби на полсезона? Чтобы потом нового тренера искать?
МЮ достаточно времени давал всем тренерам
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0
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Ответ кэпко
был ли более позорный тренер в Мю после эпохи Фергюсона, чем Тен 7аг?
Нет, это первый такой
+2
0
+2
отмазкам у Пупкина научился
+9
-7
+2
Дикий Брентфорд. Все еле ноги унесли. 🤡
+2
0
+2
что за бред взрослого человека??
+3
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Лысый маразматик , что он несет
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Эрик Шиз Хаг
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Не учили видимо в свою тарелку смотреть
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Человек-отмазка уже нужно приложение которое придумывает тебе отмазку как 10Хаг
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Забыл еще сказать, что Сити в прошлом сезоне, дважды проиграл Брентфорду
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такое ощущение что мю играет только с Ливерпулем, с остальными просто пешеходы
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Этот закомплексованный 🤡 может за свою команду отвечать? Что не матч «мы лучше этих и тех просто нам не везет»
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Давно не заходил на Спортс и вообще не смотрел новости Мю.Оказывается,не много потерял.Все в том же репертуаре.То,что Мю пролетает мимо Лч,это уже очевидно.Да ч думаю,как и то,что лысый аферист полетит обратно в Голландию летом.Уже понятно,что эксперимент провалился.Да это было понятно ещё после первого сезона.Даже ещё раньше,когда этот ноунейм выгнал Рона.Ждем следующего тренера.Не тренеришку,как этот,а именно Тренера.
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Вообще в нормальном топ клубе за такое гонят нахер. Но мю уже не топ клуб и когда им снова станет непонятно.
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Скоро воопще начнет обвинять из за проигрыши
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Ответ N. Vidich
Надеюсь у сэра Джима хватит ума расстаться с ним,, и взять ДеЗерби, несмотря на даже возможный трофей в кубке. Это абсолютно неподходящий тренер для МЮ. Ему тупо даже харизмы не хватает, чтобы хотя бы воспринимать его хоть за что позитивно. Про игру даже говорить не хочется. Просто молчи блин хотя бы. Не понимаю, он думает что если чушь нести то это станет реальностью? Ему поверят боссы? Скажите ему пожалуйста, что только больше неадекватности в нем увидят, больше ничего
ДеДзерби на полсезона? Чтобы потом нового тренера искать?
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-1
0
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+1
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