Тен Хаг после 1:1 с «Брентфордом»: «Ман Сити» повезло выиграть у них, а «Ливерпуль» должен был пропустить в 1-м тайме. Не нужно недооценивать»
Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Сити» повезло в игре против «Брентфорда».
Вчера «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1) в матче 30-го тура АПЛ.
Команда тен Хага занимает 6-е место в таблице, на восемь очков отставая от 5-го места.
«Не нужно недооценивать «Брентфорд». Я видел их игру с «Ман Сити», и «Сити» повезло выиграть в том матче. Я также видел их матч с «Ливерпулем», и в первом тайме «Брентфорд» должен был повести. Поэтому не нужно их недооценивать», – сказал тен Хаг.
В конце февраля «Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» со счетом 1:0 благодаря голу Эрлинга Холанда на 71-й минуте. «Ливерпуль» выиграл у «Брентфорда» со счетом 4:1.
ХГ: 2.5 - 0.34
Владение: 70 - 30
Удары: 25(11) - 6(2)
Опасные атаки: 125 - 25
НУ ОН ЖЕ НЕАДЕКВАТНЫЙ
Прям как его фанаты, кстати
Просто молчи блин хотя бы. Не понимаю, он думает что если чушь нести то это станет реальностью? Ему поверят боссы?
Скажите ему пожалуйста, что только больше неадекватности в нем увидят, больше ничего
Конечно, повезло выиграть. Ничего не предвещало победы, да. Или он о игре Брентфорд - МанСити? Удары - 9:25; Удары в створ – 3:15; Угловые – 8:13; Офсайды – 2:0; Сэйвы – 12:2; Фолы – 2:4; Желтые карточки – 1:0; Красные карточки – 0:0; Замены – 5:2; Владение мячом – 27% : 73%
Сплошное везение. Чем Хаг безумно (иного слова не подберешь) напоминает Роттенбергиуса - оба живут в какой-то своей реальности, отличной от нашей.