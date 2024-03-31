Тен Хаг после 1:1 с «Брентфордом»: «Ман Сити» повезло выиграть у них, а «Ливерпуль» должен был пропустить в 1-м тайме. Не нужно недооценивать»

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Сити» повезло в игре против «Брентфорда».

Вчера « » сыграл вничью с « » (1:1) в матче 30-го тура .

Команда тен Хага занимает 6-е место в таблице, на восемь очков отставая от 5-го места.

«Не нужно недооценивать «Брентфорд». Я видел их игру с « », и «Сити» повезло выиграть в том матче. Я также видел их матч с « », и в первом тайме «Брентфорд» должен был повести. Поэтому не нужно их недооценивать», – сказал тен Хаг.

В конце февраля «Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» со счетом 1:0 благодаря голу Эрлинга Холанда на 71-й минуте. «Ливерпуль» выиграл у «Брентфорда» со счетом 4:1.