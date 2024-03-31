Почеттино о «Челси» после 2:2 с «Бернли»: «Чего-то не хватает. Может, нужно быть жестче с игроками»
Маурисио Почеттино разочарован игрой «Челси» против «Бернли» (2:2).
Лондонцы дважды вели в счете, но упускали преимущество через несколько минут: «Челси» открыл счет на 44-й, но пропустил 47-й, а затем забил второй гол на 78-й, но пропустил на 81-й. «Бернли» с 40-й минуты играл в меньшинстве – красную получил защитник Лоранс Ассиньон. На 43-й был удален главный тренер команды Венсан Компани.
«Вот поэтому я так расстроен и разочарован. Это больше здесь [показал на сердце] и здесь [показал на голову], чем в ногах. Здесь речь о том, чтобы обладать командной силой. Мы слишком медленно развиваемся в этом плане. В этой игре это было ключевым аспектом. Команда играла хорошо, энергично. Владея мячом, мы шли вперед. Но когда мяча у нас не было, мы уже не действовали с той же энергией. Извините, но сегодня я не удовлетворен игрой без мяча.
Сложно принять то, что мы не победили. Мы обязаны были выиграть, чтобы быть в хорошей позиции для движения вперед.
Нужно понять, что борьба отличается от игры в футбол. Можно быть здесь и играть, но нужно повышать уровень. Я не виню игроков. Может, нужно быть жестче с игроками. Нужно быть более безжалостными, наладить более эффективную коммуникацию, быть более конкурентоспособными.
Нам чего-то не хватает. Вот поэтому мы в таком положении. Нужно улучшать наше умение возвращать себе мяч, когда мы им не владеем», – сказал Почеттино.
«Челси» занимает 11-е место в таблице АПЛ, на очко отставая от «Вулверхэмптона», который провел на матч больше. Следующую игру лондонцы проведут 4 апреля – против «Манчестер Юнайтед».
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