Почеттино о «Челси» после 2:2 с «Бернли»: «Чего-то не хватает. Может, нужно быть жестче с игроками»

Теги Челси премьер-лига Англия Бернли Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино разочарован игрой «Челси» против «Бернли» (2:2).

Лондонцы дважды вели в счете, но упускали преимущество через несколько минут: «Челси» открыл счет на 44-й, но пропустил 47-й, а затем забил второй гол на 78-й, но пропустил на 81-й. «Бернли» с 40-й минуты играл в меньшинстве – красную получил защитник Лоранс Ассиньон. На 43-й был удален главный тренер команды Венсан Компани.

«Вот поэтому я так расстроен и разочарован. Это больше здесь [показал на сердце] и здесь [показал на голову], чем в ногах. Здесь речь о том, чтобы обладать командной силой. Мы слишком медленно развиваемся в этом плане. В этой игре это было ключевым аспектом. Команда играла хорошо, энергично. Владея мячом, мы шли вперед. Но когда мяча у нас не было, мы уже не действовали с той же энергией. Извините, но сегодня я не удовлетворен игрой без мяча.

Сложно принять то, что мы не победили. Мы обязаны были выиграть, чтобы быть в хорошей позиции для движения вперед.

Нужно понять, что борьба отличается от игры в футбол. Можно быть здесь и играть, но нужно повышать уровень. Я не виню игроков. Может, нужно быть жестче с игроками. Нужно быть более безжалостными, наладить более эффективную коммуникацию, быть более конкурентоспособными.

Нам чего-то не хватает. Вот поэтому мы в таком положении. Нужно улучшать наше умение возвращать себе мяч, когда мы им не владеем», – сказал Почеттино.

«Челси» занимает 11-е место в таблице АПЛ, на очко отставая от «Вулверхэмптона», который провел на матч больше. Следующую игру лондонцы проведут 4 апреля – против «Манчестер Юнайтед».

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19 комментариев
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Тренера не хватает Маурисио, тренера, в первую очередь.
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Челси совсем никакой, смотрел матч вчера, в обороне швах полный. Им бы сейчас какого-нибудь классического британского тренера типа Дайича или Мойеса, что бы хоть какая-то структура появилась, а не эти разброд и шатания
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Как он вообще умудрился в своё время Тоттенхэм до финала ЛЧ дотащить, вот что непонятно...
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какой тренер- такая игра.....
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Не хватает ещё центнера спелых лимонов.
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а может нужно просто уйти
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А может их ремнём пороть, а Маурисио? 😁
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Какой толковый и опытный тренер.
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ахаха, Сююююкааа, год уже с игроками работаешь а говоришь ещё,, может ""
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Не хватает хорошего тренера))
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Нужно освежить дыхание. Свежее дыхание облегчает понимание.
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А, ну да, трансферов то мало же так было, надо еще🤣
Артета не занимал 11 мест к концу зезона и тратил раз в десять меньше, чем Челси
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Разрешите Тияге Силве бить их в раздевалке
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Ответ Доминатор3000
Дайч или Мойес)) Из огня да в полымя... Нужно время ему и трансферы. Судите по Артете. Очевидно,что многие игроки,которые вроде как таланты,не способны играть на уровне АПЛ. ПОЧ не волшебник.
Когда смотрел матч думал именно про становления Арсенала при Артете.
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Ответ Милдронат Бромантанов
Как он вообще умудрился в своё время Тоттенхэм до финала ЛЧ дотащить, вот что непонятно...
Там фарт почти со всеми командами ,единственного кого они там вынесли по деду был Сити
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