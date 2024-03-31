Тен Хаг о шансах «МЮ» на ЛЧ после 1:1 с «Брентфордом»: «Впереди еще много игр. Должны были брать 3 очка, но взяли одно. Оно тоже может иметь большое значение»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Брентфорд Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на попадание в Лигу чемпионов.

Вчера «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1) в матче 30-го тура АПЛ.

Команда тен Хага занимает 6-е место в таблице, на восемь очков отставая от 5-го места.

«Впереди еще много матчей, но, конечно, ближе к концу сезона очки становятся дороже. В матче с «Брентфордом» их должно быть три, но мы взяли одно. К концу сезона узнаем, как все сложится. Это очко тоже может иметь большое значение», – сказал тен Хаг.

4 апреля «Манчестер Юнайтед» проведет гостевой матч против «Челси» в рамках 31-го тура АПЛ.

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36 комментариев
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Что ты куришь там?) Вы должны были брать 0, причем без шансов)
+49
-2
+47
Ты это серьезно?! Жесть, да вы в одну калитку влететь должны были, четыре раза (!) каркас ворот твою лысину спасал, лютый отскок, а он говорит про три очка.. два года игру поставить не можешь, при том специально под тебя набрали кучу дорогущего бесполезного шлака, какой же он наглый физручина...
+38
-2
+36
Этого физрука летом надо убирать
+14
-3
+11
Ваша задача к концу сезона сделать хотя бы +1 по разнице забитых и пропущенных, а оно все вешает лапшу про первую четверку 🤣
+12
-1
+11
Пора забыть о ЛЧ .
+6
0
+6
Я не знаю, что творится с тренерами в МЮ, но именно в Манчестере они становятся какими-то "неадекватными". Вспомните, каким тренером позиционировался Тен Хаг до прихода в МЮ: чуть ли гений, собранный, дисциплинированный, который все говорит по делу. В первом сезоне вроде ничего не предвещало беды, но во втором сезоне он после каждого матча несёт полную ахинею. После каждого отскока кричит, что для МЮ это поворотная точка, после каждого заслуженного поражения он кричит, что МЮ должен был побеждать.
Сульшер был позитивный чел. Когда он в первых сезонах добивался результатов и с его лица не сходила улыбка - все было закономерно. Но в последнем его сезоне он тоже погнал. Улыбался сидел после поражений, постоянно твердил про ДНК клуба и тд.
Ну, Моур, ЛВГ всегда были своеобразными тренерами. А другие не успели много потренировать.
+4
0
+4
Ответ Real_v_dushe
Физрук в шоке просто, вот и несёт этот бред. 7хаг за 2 недели не нашёл абсолютно никаких идей против клуба, который перед стартом записывали в аутсайдеры чемпионата. А вот работа его оппонента Франка была видна всем и кто из них тренер тоже понятно.
Ну нет, перед стартом Брентфорд в аутсайдеры не записывали.

Все помнили прошлый сезон, когда пчёлы чуть в Европу не пробились
+3
0
+3
впереди ещё много игр можно ещё много очков потерять и обновить рекорды
Давай Хаг я в тебя верю
+2
0
+2
7хаг слетел с катушек 🤣
+4
-2
+2
Тяжко смотреть на такую игру от МЮ, если вообще это можно назвать игрой
Но очевидно, что тут проблема гораздо глубже, чем просто плохой тренер
Состав по большей части не подходит под тренерский стиль (а это стиль определенно есть и отрицать это глупо) и если в прошлом сезоне часть проблем маскировалась Мартинесом, Шоу, Каземиро и невероятно формой Решфорда, то в этом не просто эти проблемы обнажились, а из-за травм этих футболистов стало все еще хуже.
Думаю все будут согласны что с Магуайром, Вараном и Линделефом не получится сыграть с высокой линией обороны, что Мактоминей это максимум хороший джокер, а как игрок он посредственный, АВБ при всем его старании ни разу не помощник в атаке, а Далот ни в атаке, ни в защите (хотя в этом сезоне он вообще претензий на фоне других не заслуживает), от Фернандешом нельзя ожидать контроля, потому что он постоянно швыряет мяч вперед, а когда собирается его придержать, то получается либо обрез либо потеря.
Ко всему этому добавляется упрямый тренер нежелающий отходить от своих убеждений и придумывать что-то исходя из сильных качеств имеющихся футболистов
В итоге получаем упрямого тренера, часть состава с игрой с низкой обороной через контратаки, часть состава с игрой какую задумал тренер, и часть состава как набор непонятных элементов взявшихся непонятно почему или оставшихся в наследство непонятно как (Антони, Марсияль, например)
Лично я из всего состава рассчитывал бы, как на игроков старта - Онана, Мартинес, Фернандеш. В ротации Майну, Хойлунд, Гарначо ( в силу возраста прежде всего, по мне наивно расчитывать на них именно как на игроков старта), Далот, Шоу, Маунт, Магуайр (с нервами у него порядок, если сам согласиться быть запасным, то в нужный момент сможет принести пользу)
Очень много проблем во всем
Оставлять Тен Хага или нет - скорее нет, чем да. По его интервью кажется что связь с реальностью слабая и если дать еще сезон, то совсем в космос может улететь человек. Но если менять, то тоже с головой, а не как было с Мойес-ван Гаал-Моуриньо ( видимо руководство думало что они в одном стиле играют, иначе я не могу объяснить такие решения)
+3
-1
+2
Вся надежда на то, что английские команды опередят итальянские по итогам сезона в рейтинге УЕФА и Тоттенхэм при этом умудрится потерять 8 очковый гандигап от МЮ.
А так 95%, что МЮ будет зрителем нового формата ЛЧ
+2
0
+2
Должны были брать три очка, а в итоге чуть не взяли очко тен Хага.
+2
-1
+1
Я думаю, миф о попадании в Лигу Чемпионов улетучился. Самое лучшее для этого состава, руководства и бахвальствующего тренера - остаться на 6 месте.
+1
0
+1
Ответ Инри
Я редко смотрю футбол. Но вчера друг посоветовал посмотреть матч "Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед". Мол, "Красные дьяволы" рвутся в Лигу Чемпионов, игра будет огненной. И игра, действительно, была крутая! Безумно жаль красных. Столько ударов, штанг, перекладин! Если они не пробьются на следующий сезон в ЛЧ, в турниру, действительно, будет их сильно не хватать. Хорошую команду датский тренер построил! Флик или как его там...
Безусловно отличную команду он построил в рамках имеющихся скудных ресурсов, я посмотрел в этом месяце небольшую часть их игры на выезде против Арсенала (1-2 проиграли), было абсолютное ощущение, что пчёлы набирают по сезону меньше, чем заслуживают.
+3
-2
+1
Судя по предыдущим интервью думал он исправился, но нет
+2
-1
+1
Ответ Инри
Ну нет, перед стартом Брентфорд в аутсайдеры не записывали. Все помнили прошлый сезон, когда пчёлы чуть в Европу не пробились
наверно из-за Тоуни
+1
0
+1
Ответ xtraway
Ребят, мне кажется, вы неправильно поняли его слова. Он имел ввиду, что три очка надо было брать не по тому, как складывалась игра, а исходя из турнирного положения и статуса команд. Типа, МЮ всегда должен побеждать такие команды на классе. То, что реальность сейчас другая, это печально, конечно.
а может он имел то, что МЮ забил в конце )
0
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Ответ Timado77
Вроде с некст сезона 5 команд в ЛЧ от Англии правильно?
МЮ уже попрощался с ЛЧ - 8 очков отставания они не в состоянии отыграть. тем более, с такой игрой.
0
0
0
Ответ Валуй
Англия пока на 3 идёт, но хорошие шансы попасть в топ-2
Ты где смотришь? Я смотрю рейтинг стран УЕФА и там Англия на первом месте. Потом Испания, потом Италия... 15 марта последнее обновление было.
0
0
0
Ответ MU4evainmyheart!!!
По окончании сезона подсчитают баллы и от страны, которая набрала больше всех, будет участвовать 5 команд. Вроде так. Англия сейчас на 1 месте идёт.
Англия пока на 3 идёт, но хорошие шансы попасть в топ-2
+1
-1
0
Ответ MU4evainmyheart!!!
Ты где смотришь? Я смотрю рейтинг стран УЕФА и там Англия на первом месте. Потом Испания, потом Италия... 15 марта последнее обновление было.
Ты смотришь за последние 5 сезонов, а нужно смотреть конкретно за этот сезон
0
0
0
Ответ Timado77
Вроде с некст сезона 5 команд в ЛЧ от Англии правильно?
По окончании сезона подсчитают баллы и от страны, которая набрала больше всех, будет участвовать 5 команд. Вроде так. Англия сейчас на 1 месте идёт.
0
0
0
Ответ Alex Manola
Он оторван от реальности, даже победа над Ливерпулем случайность.
нет
0
0
0
Ребят, мне кажется, вы неправильно поняли его слова. Он имел ввиду, что три очка надо было брать не по тому, как складывалась игра, а исходя из турнирного положения и статуса команд. Типа, МЮ всегда должен побеждать такие команды на классе. То, что реальность сейчас другая, это печально, конечно.
0
0
0
он это серьёзно? там брентфорд 31 удар по воротам нанес и имел 4 больших шанса, но 3 из них упустил. xG в итоге 2.5 против 0.5, и мю чудом не проиграл.
+1
-1
0
Надо устроить обмен физруками, Аллегри в МЮ, а тен Хага в Юве)
+1
-1
0
он бухает вместе с Аллегри, а временами с Мостовым
0
0
0
Он оторван от реальности, даже победа над Ливерпулем случайность.
0
0
0
Я редко смотрю футбол.

Но вчера друг посоветовал посмотреть матч "Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед". Мол, "Красные дьяволы" рвутся в Лигу Чемпионов, игра будет огненной.

И игра, действительно, была крутая! Безумно жаль красных. Столько ударов, штанг, перекладин! Если они не пробьются на следующий сезон в ЛЧ, в турниру, действительно, будет их сильно не хватать.

Хорошую команду датский тренер построил! Флик или как его там...
+6
-6
0
МЮ не уровень Лч сейчас
+2
-2
0
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