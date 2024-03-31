Тен Хаг о шансах «МЮ» на ЛЧ после 1:1 с «Брентфордом»: «Впереди еще много игр. Должны были брать 3 очка, но взяли одно. Оно тоже может иметь большое значение»

Эрик тен Хаг оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на попадание в Лигу чемпионов.

Вчера «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1) в матче 30-го тура АПЛ.

Команда тен занимает 6-е место в таблице, на восемь очков отставая от 5-го места.

«Впереди еще много матчей, но, конечно, ближе к концу сезона очки становятся дороже. В матче с « » их должно быть три, но мы взяли одно. К концу сезона узнаем, как все сложится. Это очко тоже может иметь большое значение», – сказал тен Хаг.

4 апреля « » проведет гостевой матч против «Челси» в рамках 31-го тура .