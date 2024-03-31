Тен Хаг о шансах «МЮ» на ЛЧ после 1:1 с «Брентфордом»: «Впереди еще много игр. Должны были брать 3 очка, но взяли одно. Оно тоже может иметь большое значение»
Эрик тен Хаг оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на попадание в Лигу чемпионов.
Вчера «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1) в матче 30-го тура АПЛ.
Команда тен Хага занимает 6-е место в таблице, на восемь очков отставая от 5-го места.
«Впереди еще много матчей, но, конечно, ближе к концу сезона очки становятся дороже. В матче с «Брентфордом» их должно быть три, но мы взяли одно. К концу сезона узнаем, как все сложится. Это очко тоже может иметь большое значение», – сказал тен Хаг.
4 апреля «Манчестер Юнайтед» проведет гостевой матч против «Челси» в рамках 31-го тура АПЛ.
Сульшер был позитивный чел. Когда он в первых сезонах добивался результатов и с его лица не сходила улыбка - все было закономерно. Но в последнем его сезоне он тоже погнал. Улыбался сидел после поражений, постоянно твердил про ДНК клуба и тд.
Ну, Моур, ЛВГ всегда были своеобразными тренерами. А другие не успели много потренировать.
Все помнили прошлый сезон, когда пчёлы чуть в Европу не пробились
Давай Хаг я в тебя верю
Но очевидно, что тут проблема гораздо глубже, чем просто плохой тренер
Состав по большей части не подходит под тренерский стиль (а это стиль определенно есть и отрицать это глупо) и если в прошлом сезоне часть проблем маскировалась Мартинесом, Шоу, Каземиро и невероятно формой Решфорда, то в этом не просто эти проблемы обнажились, а из-за травм этих футболистов стало все еще хуже.
Думаю все будут согласны что с Магуайром, Вараном и Линделефом не получится сыграть с высокой линией обороны, что Мактоминей это максимум хороший джокер, а как игрок он посредственный, АВБ при всем его старании ни разу не помощник в атаке, а Далот ни в атаке, ни в защите (хотя в этом сезоне он вообще претензий на фоне других не заслуживает), от Фернандешом нельзя ожидать контроля, потому что он постоянно швыряет мяч вперед, а когда собирается его придержать, то получается либо обрез либо потеря.
Ко всему этому добавляется упрямый тренер нежелающий отходить от своих убеждений и придумывать что-то исходя из сильных качеств имеющихся футболистов
В итоге получаем упрямого тренера, часть состава с игрой с низкой обороной через контратаки, часть состава с игрой какую задумал тренер, и часть состава как набор непонятных элементов взявшихся непонятно почему или оставшихся в наследство непонятно как (Антони, Марсияль, например)
Лично я из всего состава рассчитывал бы, как на игроков старта - Онана, Мартинес, Фернандеш. В ротации Майну, Хойлунд, Гарначо ( в силу возраста прежде всего, по мне наивно расчитывать на них именно как на игроков старта), Далот, Шоу, Маунт, Магуайр (с нервами у него порядок, если сам согласиться быть запасным, то в нужный момент сможет принести пользу)
Очень много проблем во всем
Оставлять Тен Хага или нет - скорее нет, чем да. По его интервью кажется что связь с реальностью слабая и если дать еще сезон, то совсем в космос может улететь человек. Но если менять, то тоже с головой, а не как было с Мойес-ван Гаал-Моуриньо ( видимо руководство думало что они в одном стиле играют, иначе я не могу объяснить такие решения)
А так 95%, что МЮ будет зрителем нового формата ЛЧ
Но вчера друг посоветовал посмотреть матч "Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед". Мол, "Красные дьяволы" рвутся в Лигу Чемпионов, игра будет огненной.
И игра, действительно, была крутая! Безумно жаль красных. Столько ударов, штанг, перекладин! Если они не пробьются на следующий сезон в ЛЧ, в турниру, действительно, будет их сильно не хватать.
Хорошую команду датский тренер построил! Флик или как его там...