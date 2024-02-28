«Севилья» направит новую жалобу на клубное ТВ «Реала». После отказа RFEF заявление переформулируют

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига телевидение судьи Федерация футбола Испании Футбол

«Севилья» направит новую жалобу на клубное телевидение «Реала».

Перед матчем команд в рамках 26-го тура Примеры «Севилья» пожаловалась на ролик клубного ТВ «Мадрида» с критикой судьи Исидро Диаса де Меры: «Осуждаем травлю». Однако «сливочных» не волновала жалоба севильцев, «Реал» не боялся наказания. Ла Лига пообещала присоединиться к жалобе, если Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) начнет расследование.

После матча в Мадриде, завершившегося победой «Реала» (1:0), клубное ТВ «Реала» снова раскритиковало судейство за отмену гола Лукаса Васкеса: «Какой позор! Вот такое судейство у нас с «Севильей». Да что там, весь год».

28 февраля стало известно, что RFEF не накажет «Реал» за ролики на Real Madrid TV о судьях, так как мадридцы не нарушали дисциплинарный регламент.

По данным As, «Севилья» не намерена сдаваться. Члены Дисциплинарного комитета RFEF посчитали, что для возбуждения дела такой жалобы недостаточно, поскольку не указано, какая часть дисциплинарного кодекса была нарушена «сливочными». Однако «Севилья» переформулирует и направит новую жалобу на клубное ТВ «Реала», хотя в севильской команде считают, что и в первой жалобе все было понятно.

В первой жалобе «Севилья» предложила членам комитета оценить, могут ли рассматриваться или классифицироваться изложенные факты как нарушение Общего регламента Королевской испанской футбольной федерации или любого другого закона.

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29 комментариев
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Ответ Z Viva
а все, так никто ничего не доказал! дело закрыли, вот за судейский проект реал обязательно рано или поздно возьмутся.
дело закрыли? ты в другой реальности живёшь?)
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+7
Ответ Tne Gold
то что перес покупает судей, уже все привыкли, теперь начали подключать тв реал! нонсенс!
Не путай Реал с барсой,который платил главе судьей
+17
-11
+6
все просто, реал это судейский проект. все привыкли
+21
-19
+2
Ответ Z Viva
а все, так никто ничего не доказал! дело закрыли, вот за судейский проект реал обязательно рано или поздно возьмутся.
А когда закрыли дело?)
+5
-3
+2
Ответ Z Viva
все просто, реал это судейский проект. все привыкли
Но платила судьям Барса….
+1
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+1
В Севилье юристов нет, что ли? Иначе я такую оплошность объяснить не могу.
+2
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Давно всем известно, что Реал официально находится под покровительством королевской семьи, и ему никогда ничего не будет.
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Ответ Tristan...
Главе судей, Барса не платила
мне нравится то что ты подписан на Астон Вилла, я много лет болею за этот клуб.
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Ответ Z Viva
а все, так никто ничего не доказал! дело закрыли, вот за судейский проект реал обязательно рано или поздно возьмутся.
Можно пруфы уважаемый?Иначе будем звать вас балаболом.
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Ответ Z Viva
все просто, реал это судейский проект. все привыкли
Но при этом во главе федерации стоял годами Рубиалес, связанный с бчк и лично с Пике, и судей через Негрейру покупал бчк, а не Реал)))
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0
Ответ Real_v_dushe
Но при этом во главе федерации стоял годами Рубиалес, связанный с бчк и лично с Пике, и судей через Негрейру покупал бчк, а не Реал)))
Доказательства по Негрейре будут или презумпции невиновности не существует в вашем мире? Легко бросаться недоказанными аргументами. И почему дело все еще не доказано, спустя уже почти второй год?
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Ответ Sgi
Но платила судьям Барса….
Где факт выплат судьям? Платили же вроде Негрейре, нет? Серьезно, дело идет уже почти два года, ничего не доказано, факта влияния на матчи нет, а вы г..вна на вентилятор накидываете под каждым постом. Может дождетесь окончания дела, а то как бы потом не пришлось брать свои слова обратно. Но вы и там выход найдете, скажете что судью купили бла бла бла.
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Ответ samatzakirzyanov
Доказательства по Негрейре будут или презумпции невиновности не существует в вашем мире? Легко бросаться недоказанными аргументами. И почему дело все еще не доказано, спустя уже почти второй год?
Доказательства все в суде и бчк факт выплат денег ему полностью признал сам. Доказательств связей Рубиалеса с бчк тоже предостаточно. Кстати и глава Ла Лиги Тебас публично недавно признался, что любит пить пиво в баре с Ляпортой.
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Ответ Isa Babaev
О, главный адвокат Реала тут как тут
Реалу адвокаты не нужны, Реал ничего никогда не нарушал и кстати, например, за поднятие зарплаты Тебасу на 2 млн евро в год в отличии от бчк и каталонцев не голосовал, сочиняя сказки о том, как этот самый Тебас якобы душит клуб.
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