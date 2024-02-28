«Севилья» направит новую жалобу на клубное ТВ «Реала». После отказа RFEF заявление переформулируют
«Севилья» направит новую жалобу на клубное телевидение «Реала».
Перед матчем команд в рамках 26-го тура Примеры «Севилья» пожаловалась на ролик клубного ТВ «Мадрида» с критикой судьи Исидро Диаса де Меры: «Осуждаем травлю». Однако «сливочных» не волновала жалоба севильцев, «Реал» не боялся наказания. Ла Лига пообещала присоединиться к жалобе, если Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) начнет расследование.
После матча в Мадриде, завершившегося победой «Реала» (1:0), клубное ТВ «Реала» снова раскритиковало судейство за отмену гола Лукаса Васкеса: «Какой позор! Вот такое судейство у нас с «Севильей». Да что там, весь год».
28 февраля стало известно, что RFEF не накажет «Реал» за ролики на Real Madrid TV о судьях, так как мадридцы не нарушали дисциплинарный регламент.
По данным As, «Севилья» не намерена сдаваться. Члены Дисциплинарного комитета RFEF посчитали, что для возбуждения дела такой жалобы недостаточно, поскольку не указано, какая часть дисциплинарного кодекса была нарушена «сливочными». Однако «Севилья» переформулирует и направит новую жалобу на клубное ТВ «Реала», хотя в севильской команде считают, что и в первой жалобе все было понятно.
В первой жалобе «Севилья» предложила членам комитета оценить, могут ли рассматриваться или классифицироваться изложенные факты как нарушение Общего регламента Королевской испанской футбольной федерации или любого другого закона.