«Севилья» направит новую жалобу на клубное ТВ «Реала». После отказа RFEF заявление переформулируют

«Севилья» направит новую жалобу на клубное телевидение «Реала».

Перед матчем команд в рамках 26-го тура Примеры «Севилья» пожаловалась на ролик клубного ТВ « » с критикой судьи Исидро Диаса де Меры: «Осуждаем травлю». Однако «сливочных» не волновала жалоба севильцев, «Реал» не боялся наказания. пообещала присоединиться к жалобе, если Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) начнет расследование.

После матча в Мадриде, завершившегося победой «Реала» (1:0), клубное ТВ «Реала» снова раскритиковало судейство за отмену гола Лукаса Васкеса: «Какой позор! Вот такое судейство у нас с «Севильей». Да что там, весь год».

28 февраля стало известно, что RFEF не накажет «Реал» за ролики на Real Madrid TV о судьях, так как мадридцы не нарушали дисциплинарный регламент.

По данным As, « » не намерена сдаваться. Члены Дисциплинарного комитета RFEF посчитали, что для возбуждения дела такой жалобы недостаточно, поскольку не указано, какая часть дисциплинарного кодекса была нарушена «сливочными». Однако «Севилья» переформулирует и направит новую жалобу на клубное ТВ «Реала», хотя в севильской команде считают, что и в первой жалобе все было понятно.

В первой жалобе «Севилья» предложила членам комитета оценить, могут ли рассматриваться или классифицироваться изложенные факты как нарушение Общего регламента Королевской испанской футбольной федерации или любого другого закона.