Голы «Реала» отменяли чаще всего в Ла Лиге после введения ВАР – 27 раз. «Севилья» с 16 незасчитанными голами – 2-я, «Барса» делит 7-е место с тремя клубами

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Эспаньол Реал Сосьедад Ла Лига судьи Вальядолид видеоповторы Футбол

Голы «Реала» отменялись чаще всего после введения ВАР в Ла Лиге.

С начала использования ВАР в чемпионате Испании судьи отменили 27 голов мадридского клуба. 2-е место по этому показателю занимает «Севилья» с 16 незасчитанными голами, 3-ю строчку делят «Атлетико» и «Валенсия» – по 14 отмененных голов.

13 голов отменили у «Реал Сосьедад», 12 – у «Сельты».

«Барселона» делит 7-10-е места с «Вальядолидом», «Эспаньолом» и «Вильярреалом» – после введения ВАР в Ла Лиге не было засчитано по 11 голов этих команд.

У «Хетафе» в результате просмотра видеоповторов отменено 10 голов.

Гол Васкеса «Севилье» отменили после ВАР из-за фола Начо в атаке. Анчелотти получил желтую за споры с арбитром

Клубное ТВ «Реала» об отмене гола Васкеса: «Какой позор! Вот такое судейство у нас с «Севильей». Да что там, весь год»

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42 комментария
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Останься Негрейра вообще бы в тройке с конца была бы наша Барселона..
Эх..
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Ой вот так неожиданность, а тут вой стоит, что Мадриду наоборот реф каждый раз победу/ничейку вырывает. Что скажут эксперты?))
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Интересно было бы увидеть статистику, против какого клуба чаще отменяли после внедрения ВАР...
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Ответ Ilya Chistyakov
Ой вот так неожиданность, а тут вой стоит, что Мадриду наоборот реф каждый раз победу/ничейку вырывает. Что скажут эксперты?))
скажут, что это так перес следы заметает
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Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Выздоравливай
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Ответ Нефанатик
Попроси объяснить себе смысл слов «в тройке с конца»
Здесь «в тройке с конца» означает, что ВАР почти не исправлял бы ошибки судьи, следовательно, ошибок судьи в пользу Барсы было бы очень мало.
Пользователь же написал, что если бы был Негрейра, то Барса была бы низко в этом списке, что, исходя из моего предыдущего тезиса, означало бы, что судьи не ошибаются в пользу Барсы.
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Да всем понятно, что Реал после новости о суперлиге дико судят

И только местные сектанты одной команды ведутся на истерики Хави и Лапы(цель которых на самом деле в давлении на судей, результат чего мы уже видели в нескольких турах), , раздувающих обычные, но в целом верные решения))
Решений против Реала в разы больше, причём вопиющих
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Ответ Vlad Zhadejko
Вы поняли, что написали? Чем больше судейских ошибок в пользу команды, исправленных ВАР, тем больше отменённых голов, наоборот это не работает.
ВАР не всегда исправляет ошибки..
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Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
После позора Барсы с Осасуной, где подарили очки, перебивками пенальти Левандовским, левым засчитанным голом в ворота Вильярреала - помолчал бы.
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Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
А потом вопросы мне: а почему Барселона - секта7
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Ответ Alex Slobodskikh
ВАР не всегда исправляет ошибки..
Это да, но если судья допускает грубую ошибку, ВАР обязан позвать его к монитору.
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Ответ Alex Slobodskikh
Останься Негрейра вообще бы в тройке с конца была бы наша Барселона.. Эх..
Вы поняли, что написали? Чем больше судейских ошибок в пользу команды, исправленных ВАР, тем больше отменённых голов, наоборот это не работает.
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Хави: это позор, это позор!
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Варселону за уши тянут. Это всем давно ясно
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Секта негодует, нечем оправдывать свою импотенцию.
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Зато до ВАР засчитывали все, что залетало - по правилам и без😂
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Все голы Реала рассматриваются под микроскопом - не дай бог увидят социальный мадридизм!)
Зато еле дышащей Барсе можно поставить какой угодно пенальти на 90+ минуте, чтобы социальный мадридизм не оторвался на 15 и более очков! Ведь тогда Хави не сможет поныть, что они были лучше и вообще - по XG они чемпионы!))
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Ответ Alex Slobodskikh
Останься Негрейра вообще бы в тройке с конца была бы наша Барселона.. Эх..
у тебя проблемы. Подписаться на всю семью Месси чтобы гадить о них в комментах... Тебе лишь бы "пукнуть в воду", а то что Барселона просто не забивает в этом сезоне, это у же не в счет.
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Перес, завязывай всё покупать.
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Ответ Ilya Chistyakov
Ой вот так неожиданность, а тут вой стоит, что Мадриду наоборот реф каждый раз победу/ничейку вырывает. Что скажут эксперты?))
ну та как раз это ставит под сомнения прошлые голы если после ваедения ВАР чуть ли не четверть отменили
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Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
*засчитали
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эффект Негейры
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Комментарий удален пользователем
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