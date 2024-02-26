Голы «Реала» отменяли чаще всего в Ла Лиге после введения ВАР – 27 раз. «Севилья» с 16 незасчитанными голами – 2-я, «Барса» делит 7-е место с тремя клубами

Голы «Реала» отменялись чаще всего после введения ВАР в Ла Лиге.

С начала использования ВАР в чемпионате судьи отменили 27 голов мадридского клуба. 2-е место по этому показателю занимает « » с 16 незасчитанными голами, 3-ю строчку делят « » и « » – по 14 отмененных голов.

13 голов отменили у «Реал Сосьедад», 12 – у «Сельты».

« » делит 7-10-е места с «Вальядолидом», «Эспаньолом» и «Вильярреалом» – после введения ВАР в Ла Лиге не было засчитано по 11 голов этих команд.

У «Хетафе» в результате просмотра видеоповторов отменено 10 голов.

Гол Васкеса «Севилье» отменили после ВАР из-за фола Начо в атаке. Анчелотти получил желтую за споры с арбитром

Клубное ТВ «Реала» об отмене гола Васкеса: «Какой позор! Вот такое судейство у нас с «Севильей». Да что там, весь год»