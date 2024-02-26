Голы «Реала» отменяли чаще всего в Ла Лиге после введения ВАР – 27 раз. «Севилья» с 16 незасчитанными голами – 2-я, «Барса» делит 7-е место с тремя клубами
Голы «Реала» отменялись чаще всего после введения ВАР в Ла Лиге.
С начала использования ВАР в чемпионате Испании судьи отменили 27 голов мадридского клуба. 2-е место по этому показателю занимает «Севилья» с 16 незасчитанными голами, 3-ю строчку делят «Атлетико» и «Валенсия» – по 14 отмененных голов.
13 голов отменили у «Реал Сосьедад», 12 – у «Сельты».
«Барселона» делит 7-10-е места с «Вальядолидом», «Эспаньолом» и «Вильярреалом» – после введения ВАР в Ла Лиге не было засчитано по 11 голов этих команд.
У «Хетафе» в результате просмотра видеоповторов отменено 10 голов.
Гол Васкеса «Севилье» отменили после ВАР из-за фола Начо в атаке. Анчелотти получил желтую за споры с арбитром
Клубное ТВ «Реала» об отмене гола Васкеса: «Какой позор! Вот такое судейство у нас с «Севильей». Да что там, весь год»
Эх..
Пользователь же написал, что если бы был Негрейра, то Барса была бы низко в этом списке, что, исходя из моего предыдущего тезиса, означало бы, что судьи не ошибаются в пользу Барсы.
И только местные сектанты одной команды ведутся на истерики Хави и Лапы(цель которых на самом деле в давлении на судей, результат чего мы уже видели в нескольких турах), , раздувающих обычные, но в целом верные решения))
Решений против Реала в разы больше, причём вопиющих
Зато еле дышащей Барсе можно поставить какой угодно пенальти на 90+ минуте, чтобы социальный мадридизм не оторвался на 15 и более очков! Ведь тогда Хави не сможет поныть, что они были лучше и вообще - по XG они чемпионы!))