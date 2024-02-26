Экс-судья Эстрада Фернандес заявил, что у резервного судьи матча «Реал» – «Севилья» не было лицензии для работы на матчах с ВАР: «Можно ли требовать переигровки? Еще одна дискуссия»
Хавьер Эстрада Фернандес заявил, что «Севилья» может переиграть матч с «Реалом».
Во вчерашнем матче 26-го тура Ла Лиги, завершившемся победой мадридцев со счетом 1:0, главный арбитр был заменен из-за полученного во втором тайме повреждения. Вместо Исидро Диаса де Меры на поле вышел резервный судья Карлос Фернандес Буэрго.
В своем твиттере бывший арбитр Ла Лиги заявил, что у резервного судьи отсутствует лицензия, позволяющая обслуживать матчи, на которых работает система ВАР.
«Теперь возникает еще одна дискуссия. Может ли «Севилья» потребовать переигровки минут, когда действовал судья, который не сертифицирован для работы на матчах с системой ВАР, несмотря на то, что он хорошо справился и регламент федерации позволяет это?» – написал Эстрада Фернандес.
- вы в монитор смотреть умеете? - да - получите лицензию
Так и тут , у этого судья есть лицензия судьи Ла-лиги, но нет лицензии на обслуживание матчей с ВАР, видимо, тут травма основного арбитра послужила таким форс-мажорным обстоятельством при котором допускается такой подход.
Иначе абсолютно не понятно , как его ( этого судью) заявили на этот матч , как резервного
Как может быть, чтобы человек без лицензии мог соответствовать регламенту?
Обычная же ситуация - травма арбитра в поле. Резервный и должен его заменить. Тогда как может быть, что у резервного судьи нет соответствующей лицензии? Ла Лига пошла в разнос?
кто-то выиграл или проиграл из-за этого просто глупо.
И ещё и судей не могут на зарплату найти. В самой богатой лиге мира с отрывом.