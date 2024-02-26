Экс-судья Эстрада Фернандес заявил, что у резервного судьи матча «Реал» – «Севилья» не было лицензии для работы на матчах с ВАР: «Можно ли требовать переигровки? Еще одна дискуссия»

Хавьер Эстрада Фернандес заявил, что «Севилья» может переиграть матч с «Реалом».

Во вчерашнем матче 26-го тура Ла Лиги, завершившемся победой мадридцев со счетом 1:0, главный арбитр был заменен из-за полученного во втором тайме повреждения. Вместо Исидро Диаса де Меры на поле вышел резервный судья Карлос Фернандес Буэрго.

В своем твиттере бывший арбитр заявил, что у резервного судьи отсутствует лицензия, позволяющая обслуживать матчи, на которых работает система ВАР.

«Теперь возникает еще одна дискуссия. Может ли « » потребовать переигровки минут, когда действовал судья, который не сертифицирован для работы на матчах с системой ВАР, несмотря на то, что он хорошо справился и регламент федерации позволяет это?» – написал Эстрада Фернандес.