Экс-судья Эстрада Фернандес заявил, что у резервного судьи матча «Реал» – «Севилья» не было лицензии для работы на матчах с ВАР: «Можно ли требовать переигровки? Еще одна дискуссия»

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига судьи Хавьер Эстрада Фернандес видеоповторы Исидро Диас де Мера Карлос Фернандес Буэрго Футбол

Хавьер Эстрада Фернандес заявил, что «Севилья» может переиграть матч с «Реалом».

Во вчерашнем матче 26-го тура Ла Лиги, завершившемся победой мадридцев со счетом 1:0, главный арбитр был заменен из-за полученного во втором тайме повреждения. Вместо Исидро Диаса де Меры на поле вышел резервный судья Карлос Фернандес Буэрго.

В своем твиттере бывший арбитр Ла Лиги заявил, что у резервного судьи отсутствует лицензия, позволяющая обслуживать матчи, на которых работает система ВАР.

«Теперь возникает еще одна дискуссия. Может ли «Севилья» потребовать переигровки минут, когда действовал судья, который не сертифицирован для работы на матчах с системой ВАР, несмотря на то, что он хорошо справился и регламент федерации позволяет это?» – написал Эстрада Фернандес.

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53 комментария
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а чья это вина? Не Реал выпускал его на поле и не Реал сделал его резервным судьёй. Хотя по ощущениям судейства больше похоже, что у первого не было лицензии
+47
-9
+38
Лицензии не имел , но регламент федерации позволяет судить . Какой-то бред . Чего они должны были ждать когда вылечиться главный судья матча
+32
-3
+29
интересно, как выглядит лицензирование на ВАР
- вы в монитор смотреть умеете? - да - получите лицензию
+25
-4
+21
Судьи с лицензией постоянно косячат, а этот без бумажки сходу нормально отсудил. Мостовому покажите эту новость
+16
-3
+13
Ответ Glukinho
интересно, как выглядит лицензирование на ВАР - вы в монитор смотреть умеете? - да - получите лицензию
"Цвета барселоны различаете?"
+25
-13
+12
Ответ ljolik888
Лицензии не имел , но регламент федерации позволяет судить . Какой-то бред . Чего они должны были ждать когда вылечиться главный судья матча
Видимо тут как с банковской лицензией, у которой тоже два вида , но при некоторых форс-мажорных обстоятельствах ,’базовая’ лицензия может становится универсальной.
Так и тут , у этого судья есть лицензия судьи Ла-лиги, но нет лицензии на обслуживание матчей с ВАР, видимо, тут травма основного арбитра послужила таким форс-мажорным обстоятельством при котором допускается такой подход.
Иначе абсолютно не понятно , как его ( этого судью) заявили на этот матч , как резервного
+7
0
+7
Эвребо, например, вообще не судья, а работник цирка. Необходима переигровка финала 2009 года :)
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+6
тот случай, когда лицензия и квалификация - разные понятия. у первого судьи лицензия была, а ему бы лучше профессию то сменить
+7
-1
+6
Мостовой: "Зачем судье лицензия, если он 20 лет играл в футбол?"
+4
0
+4
Ответ Che Foot
Комментарий скрыт
Кринжанул так кринжанул
+6
-3
+3
И кто-то еще удивляется, почему Перес мочит Тебаса и дебильный судейский корпус?
+10
-8
+2
Может, перевод неудачный?
Как может быть, чтобы человек без лицензии мог соответствовать регламенту?
Обычная же ситуация - травма арбитра в поле. Резервный и должен его заменить. Тогда как может быть, что у резервного судьи нет соответствующей лицензии? Ла Лига пошла в разнос?
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Ответ Mario Enzo
Эвребо, например, вообще не судья, а работник цирка. Необходима переигровка финала 2009 года :)
Скорее тебе необходимо освежить память, это был полуфинал
+1
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Ответ Вальдано
Так же как и выпускают иногда игроков на поле, которые не имели право играть.. По разным причинам.. Сколько случаев таких было.. А здесь что - не может?..
Судей наказать, Севилье дать три очка
+2
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Я без лицензии пижже принимаю решения после просмотра повтора, чем 90% судей топ чемпов
+2
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ну началось !
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Я думаю, что судья был без лицензии для обеих команд, отработал нормально, говорить что
кто-то выиграл или проиграл из-за этого просто глупо.
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Что творится в лл это пипец((( а тебас там ещё что то щебечет. Севилья подаст аппиляцию и будут правы. Но за это должна лл отвечать. Это полнейший бред.
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Ответ Che Foot
Произойди подобное с Барселоной, весь меренговый мир вопил бы об этом, но т.к это Реал, подумаешь
Может ты объяснишь, причем тут вообще Реал? Реал что заменил судью? Реал их назначал? Игрок Реала травмировал судью? Почему в своем нытье секта раз за разом пробивает дно все глубже? Можно же хоть иногда говорить что то адекватное, поддающееся логическому объяснению, но у вас всегда какой то бред и необоснованность.
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Ответ Леван Мкртчян
Видимо тут как с банковской лицензией, у которой тоже два вида , но при некоторых форс-мажорных обстоятельствах ,’базовая’ лицензия может становится универсальной. Так и тут , у этого судья есть лицензия судьи Ла-лиги, но нет лицензии на обслуживание матчей с ВАР, видимо, тут травма основного арбитра послужила таким форс-мажорным обстоятельством при котором допускается такой подход. Иначе абсолютно не понятно , как его ( этого судью) заявили на этот матч , как резервного
Вообще примеры нужны, чтобы делать ситуацию понятнее, а не запутывать окончательно. Подозреваю, что очень немногие знают разницу между базовой и универсальной лицензией)
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Да по такой логике можно и технарь Севилье требовать
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Ответ Геннадий Чеботарев
Что творится в лл это пипец((( а тебас там ещё что то щебечет. Севилья подаст аппиляцию и будут правы. Но за это должна лл отвечать. Это полнейший бред.
А в АПЛ не так? Тоже дичь каждый тур. Ну и Ливер мочат, как могут бонусом просто, чтобы было.
И ещё и судей не могут на зарплату найти. В самой богатой лиге мира с отрывом.
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Ответ korablev
Может, перевод неудачный? Как может быть, чтобы человек без лицензии мог соответствовать регламенту? Обычная же ситуация - травма арбитра в поле. Резервный и должен его заменить. Тогда как может быть, что у резервного судьи нет соответствующей лицензии? Ла Лига пошла в разнос?
Так же как и выпускают иногда игроков на поле, которые не имели право играть.. По разным причинам.. Сколько случаев таких было.. А здесь что - не может?..
0
0
0
Я понимаю лицензия для работы на ВАР, но зачем нужна лицензия для работы в поле с ВАР?) Это тупость. Работа арбитра там ограничивается болтовней и базовыми знаниями регламента, которые он явно знал.
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Ответ Mercedes
Судьи с лицензией постоянно косячат, а этот без бумажки сходу нормально отсудил. Мостовому покажите эту новость
просто все мстят за ролики на тв. а на этого не наезжали, он и отсудил норм. им бы пару туров не наезжать, авось и судить бы начали нормально
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Ответ Mercedes
Судьи с лицензией постоянно косячат, а этот без бумажки сходу нормально отсудил. Мостовому покажите эту новость
Прежде чем показывать Мостовому, надо выяснить играл ли судья на профессиональном уровне 😅
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Ответ Mario Enzo
Эвребо, например, вообще не судья, а работник цирка. Необходима переигровка финала 2009 года :)
Кошшаи,Лаос,Маккели.... Столько судей каждый год тянут мертвый реал,что переигрывать устанут
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Ответ Shumer
Кошшаи,Лаос,Маккели.... Столько судей каждый год тянут мертвый реал,что переигрывать устанут
переигровка барселона - Арсенал очень была бы актуальна, причем с той минуты когда удалили Ван Перси и Арсенал выходил дальше.
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Ответ yulay
Разные организации как бы
Теорему Эскобара знаешь?
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Ответ mj23.net
Я понимаю лицензия для работы на ВАР, но зачем нужна лицензия для работы в поле с ВАР?) Это тупость. Работа арбитра там ограничивается болтовней и базовыми знаниями регламента, которые он явно знал.
Может по аналогии "хочешь смотреть нетфликс - оплати подписку"?) Ибо я тож не понимаю, нахрена ему лицензия, если всё равно ВАР сам решает всё в первую очередь, а судья уже в последнюю
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