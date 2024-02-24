«Севилья» пожаловалась на ролик клубного ТВ «Реала» о судьях на завтрашний матч: «Осуждаем травлю»

«Севилья» пожаловалась в RFEF на ролик клубного ТВ «Реала».

Ранее клубное телевидение мадридского клуба выпустило видео о двух арбитрах, назначенных на воскресный матч с «Севильей».

По мнению ТВ « », главный арбитр завтрашнего матча Исидро Диас де Мера, в частности, допускал ошибки в игре с «Алавесом»: «Он не руководствовался теми же критериями, когда фиксировал фолы и давал желтые карточки, и не заметил грубого захвата Браима в штрафной соперника».

« » направляет письмо в Комитет по проведению соревнований RFEF, в котором осуждает кампанию преследования и травли через Real Madrid TV Исидро Диаса де Меры, назначенного главным арбитром на завтрашний матч «Реал» – «Севилья», а также Пабло Гонсалеса Фуэртеса, судьи ВАР.

«Севилья» хочет официально заявить об этом в руководящие органы федерации, чтобы они могли оценить, можно ли считать эти события нарушением Общего регламента RFEF или других правил.

Клуб также хотел бы еще раз заявить о решительном осуждении подобного поведения и организованных кампаний, направленных на подрыв имиджа судейской профессии, наносящих серьезный ущерб испанскому футболу и ставящих под сомнение честность соревнований», – говорится в заявлении «Севильи».