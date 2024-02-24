«Севилья» пожаловалась на ролик клубного ТВ «Реала» о судьях на завтрашний матч: «Осуждаем травлю»

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига судьи Федерация футбола Испании Пабло Гонсалес Фуэртес видеоповторы Исидро Диас де Мера Футбол

«Севилья» пожаловалась в RFEF на ролик клубного ТВ «Реала».

Ранее клубное телевидение мадридского клуба выпустило видео о двух арбитрах, назначенных на воскресный матч с «Севильей».

По мнению ТВ «Реала», главный арбитр завтрашнего матча Исидро Диас де Мера, в частности, допускал ошибки в игре с «Алавесом»: «Он не руководствовался теми же критериями, когда фиксировал фолы и давал желтые карточки, и не заметил грубого захвата Браима в штрафной соперника».

«Севилья» направляет письмо в Комитет по проведению соревнований RFEF, в котором осуждает кампанию преследования и травли через Real Madrid TV Исидро Диаса де Меры, назначенного главным арбитром на завтрашний матч «Реал» – «Севилья», а также Пабло Гонсалеса Фуэртеса, судьи ВАР.

«Севилья» хочет официально заявить об этом в руководящие органы федерации, чтобы они могли оценить, можно ли считать эти события нарушением Общего регламента RFEF или других правил.

Клуб также хотел бы еще раз заявить о решительном осуждении подобного поведения и организованных кампаний, направленных на подрыв имиджа судейской профессии, наносящих серьезный ущерб испанскому футболу и ставящих под сомнение честность соревнований», – говорится в заявлении «Севильи».

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17 комментариев
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Это давление на судейский комитет со стороны реала. За такое надо наказывать
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Реал критикуя Хави и Барселону сам куда сильнее провацируеи и давит на судей.
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Реал пялиться)
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Реал против судеек это как пчелы против мёда. Реал настолько обнаглел ,что в открытую официально провоцирует судеек устраивая давление на судееек
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Странно да что Реал как бы нервничает, паникует....
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Ну что ж, поздравляю досрочно реал с судейским чемпионством!
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+5
Никогда такого не было и вот опять))
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Ответ Ritm Box
Реал пялиться)
Тебе бы тоже не помешало попялиться...
+4
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+3
Я уже не припомню, какие клубы кроме Реала и Барсы так каждый чих судейский обсуждают, причем настолько, что уже дошло до вседозволенного маразма. Скоро ещё сериал с нарезками на Нетфликс запустят.
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Ответ Ritm Box
Реал пялиться)
есть такое *)
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Ответ Ritm Box
Реал пялиться)
Поучил бы лучше русский язык, мальчик)
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Это значит что судейка уже куплен
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Ответ QWertY
Причем являясь самыми судейскими командами в мире
Лучшая защита - это нападение)
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