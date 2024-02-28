RFEF не накажет «Реал» за ролики клубного ТВ. Мадридцы не нарушали дисциплинарный регламент

«Реал» не накажут за видео клубного телевидения.

Напомним, на ролики мадридцев пожаловалась « ». Она обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и заявила, что осуждает «кампанию преследования и травли» арбитров. В случае проведения расследования к жалобе могла присоединиться .

По информации Carrusel Deportivo, дисциплинарный комитет RFEF решил не принимать мер в отношении мадридского клуба. В комитете сочли, что жалоба «Севильи» не может служить поводом для открытия дела, поскольку « » не нарушил никаких положений дисциплинарного регламента.