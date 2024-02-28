RFEF не накажет «Реал» за ролики клубного ТВ. Мадридцы не нарушали дисциплинарный регламент
«Реал» не накажут за видео клубного телевидения.
Напомним, на ролики мадридцев пожаловалась «Севилья». Она обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и заявила, что осуждает «кампанию преследования и травли» арбитров. В случае проведения расследования к жалобе могла присоединиться Ла Лига.
По информации Carrusel Deportivo, дисциплинарный комитет RFEF решил не принимать мер в отношении мадридского клуба. В комитете сочли, что жалоба «Севильи» не может служить поводом для открытия дела, поскольку «Реал» не нарушил никаких положений дисциплинарного регламента.
Хейтеры, вы же сами на лужу садитесь))) не надоело?
Если есть, пусть теперь работают по той же методичке. Прецедент имеется.
Но они и без него справляются,каждое вью Хави и Лапорты про судей)
просто кому-то правда глаза колет, у таких нытиков как хави язык короткий становится, когда смотрят видео и видят как один судья много раз ошибался против Реала