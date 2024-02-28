RFEF не накажет «Реал» за ролики клубного ТВ. Мадридцы не нарушали дисциплинарный регламент

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига судьи Федерация футбола Испании Футбол

«Реал» не накажут за видео клубного телевидения.

Напомним, на ролики мадридцев пожаловалась «Севилья». Она обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и заявила, что осуждает «кампанию преследования и травли» арбитров. В случае проведения расследования к жалобе могла присоединиться Ла Лига

По информации Carrusel Deportivo, дисциплинарный комитет RFEF решил не принимать мер в отношении мадридского клуба. В комитете сочли, что жалоба «Севильи» не может служить поводом для открытия дела, поскольку «Реал» не нарушил никаких положений дисциплинарного регламента. 

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49 комментариев
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Реал клуб у которого админресурс везде и всегда.как они могут наказать сами себя))
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Ответ xbfy7wncvc
ОФИЦИАЛЬНЫЙ канал футбольного клуба полоскает с ног до головы судей каждый день и обвиняет всех вокруг в этом.
И что? Если канал не нарушает регламент, то какие могут быть вопросы?
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Что вообще могло быть нарушено тем что Реал на клубном ТВ показывает ошибки судей в матчах Мадрида, тем самым высказывая свою позицию? Чем это отличается от условного вью Хави или Лапорты? Да ничем. У них же там свобода слова, европейские ценности, как и кого там могли наказать за высказывание своей позиции? И тут не имеет значение, способ, который был использован для критики судьи, интервью или ТВ, если в регламенте не прописано такого(а оно там и не может быть прописано) то никто и не мог быть наказан. Вопрос в другом, на что надеялась Севилья?
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Я хоть и болельщик Барсы, но если они действительно ничего не нарушили, то за что их наказывать?
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Ноющих в интервью и камеры Лапорту и Хави не наказывали.Так почему тут должны были?Либо всех наказывать,либо никого.
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Ответ Vlad Zhadejko
Я хоть и болельщик Барсы, но если они действительно ничего не нарушили, то за что их наказывать?
ОФИЦИАЛЬНЫЙ канал футбольного клуба полоскает с ног до головы судей каждый день и обвиняет всех вокруг в этом.
+19
-15
+4
Ответ Vlad Zhadejko
Я хоть и болельщик Барсы, но если они действительно ничего не нарушили, то за что их наказывать?
Людей это не волнует. Им важно, чтобы Реал просто наказали.
+7
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+3
Ответ Dexter Morgan
Комментарий удален модератором
Ты в каждой новости будешь политику приплетать?!
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+3
Ответ che kaif
Реал клуб у которого админресурс везде и всегда.как они могут наказать сами себя))
С Гранадой и Сельтой мы увидели, у кого там админресурс и рычаги :))
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Ответ Артём Поддубный
Судейский комитет Испании подарил? Или может быть ты подарил?
Семь лет прошло с третьей ЛЧ подряд, а у хейтеров до сих пор полыхает. Фанаты Реала должны быть удовлетворены таким возгоранием 🔥
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Тот случай когда очень хочется,но состава преступления найти не смогли.. Можно ещё наркоты на карман подкинуть )
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"Реал не нарушил никаких положений дисциплинарного регламента" - написано чётко и ясно, но почему-то снова виноват Перес, админресурс и так далее.
Хейтеры, вы же сами на лужу садитесь))) не надоело?
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У Барсы есть официальный канал?
Если есть, пусть теперь работают по той же методичке. Прецедент имеется.
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Ответ Scopus
С Гранадой и Сельтой мы увидели, у кого там админресурс и рычаги :))
Это другое!
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Ответ xbfy7wncvc
ОФИЦИАЛЬНЫЙ канал футбольного клуба полоскает с ног до головы судей каждый день и обвиняет всех вокруг в этом.
Официальный представитель Барсы (Хави) делает это практически каждый день... Накажем и барсу
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Ответ Muhammad Juraev
Комментарий скрыт
Судейский комитет Испании подарил? Или может быть ты подарил?
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Ответ Homelander_666
Семь лет прошло с третьей ЛЧ подряд, а у хейтеров до сих пор полыхает. Фанаты Реала должны быть удовлетворены таким возгоранием 🔥
Всю жизнь будет полыхать, у них всего их 5, у Реала за 3 года 3, это травма мозга до конца жизни.
+2
-1
+1
Ответ xbfy7wncvc
ОФИЦИАЛЬНЫЙ канал футбольного клуба полоскает с ног до головы судей каждый день и обвиняет всех вокруг в этом.
Если это не запрещено, пользуйтесь. В чем проблема то?
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Ответ Сергей Лимонников
Официальный представитель Барсы (Хави) делает это практически каждый день... Накажем и барсу
Это другое.
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Ответ Tristan...
Главное, в ходе расследования, не выйти на самих себя
Ой как размечтался...
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Ответ Азрет-Али Айбазов
У Барсы есть официальный канал? Если есть, пусть теперь работают по той же методичке. Прецедент имеется.
Они закрыли его,чтобы вписаться в ФФП.
Но они и без него справляются,каждое вью Хави и Лапорты про судей)
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Ответ che kaif
Реал клуб у которого админресурс везде и всегда.как они могут наказать сами себя))
Потому,что там не оглотелые тупицы сидят и понимают,что создай прецедент и можно будет на любого блогера,журналиста за его мнение ссылаться и создать себе кучу проблем.
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Ответ che kaif
Реал клуб у которого админресурс везде и всегда.как они могут наказать сами себя))
Зато парижский середняк Реал стабильно наказывает)
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выставляют реальные видео реальных ошибок реальных судей, в чем нарушение может быть?
просто кому-то правда глаза колет, у таких нытиков как хави язык короткий становится, когда смотрят видео и видят как один судья много раз ошибался против Реала
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Комментарий удален модератором
ещё бы из за этого наказывали
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