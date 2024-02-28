«Бог все видит. Вероятно, он травмировал судью». Кроос о матче с «Севильей»

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига судьи Тони Кроос Исидро Диас де Мера Футбол

Тони Кроос высказался о судействе в матче «Реала» и «Севильи».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 1:0 в 26-м туре Ла Лиги. Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Исидро Диаса де Меры. В связи с травмой во втором тайме обязанности главного судьи перешли к Карлосу Фернандесу Буэрго.

«Я где-то прочитал: «Раз Тони Кроос и Карло Анчелотти получили желтые карточки за споры, значит, что-то не так, значит, что-то должно быть не так». Я не из тех, кому нравится спорить судьями во время матча, и я никогда этого не делаю... но это было уже чересчур. 

Я думаю, что в течение всего первого тайма судьи наказывали нас за каждую ситуацию, граничащую с фолом. Даже за те, где фолов вообще не было.

Что меня так разозлило в моей ситуации, так это то, что я был в метре от соперника. Это было безумие. Я отодвинулся от соперника. Я увидел, как он начал дриблинг в своей зоне, но он просто хотел столкнуться со мной. Я даже отодвинулся, чтобы у него не было особого контакта со мной, но судья проигнорировал это.

Бог все видит и, вероятно, он травмировал мышцу [судьи]. Он действительно все делал неправильно, он получил травму в неподходящий момент. Надо сказать, что четвертый арбитр гораздо лучше. Он проделал хорошую работу», – сказал полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.

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67 комментариев
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Мерзкое высказывание
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Это точно Кроос сказал? Не клубное ТВ "Реала"?
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Кроос под конец карьеры распетушился чёт. То про саудовцев мелет, теперь про судей. Но для глоров он всегда будет гениальным Тони с одной парой бутс.
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+27
Ответ Aleksey Yashin
Тони Кроос: Бог – не Тимошка, видит немножко
Кроос: я с русскими, с ними Бог
+30
-4
+26
Тони Кроос: Бог – не Тимошка, видит немножко
+26
-5
+21
Ну вот и Кроос начал пороть чушь. С почином!
+22
-10
+12
Ответ ERNST
Комментарий скрыт
Эмм. А Кросс типа ангел чтоль? Он бы еще сказал, что детям судьи по карме достанется . Высказывание такого же уровня порядочности и интеллекта
+16
-4
+12
Бог такой сидит: "войны, болезни...не, займусь футбольным судьей"
+13
-2
+11
Ответ Илья Мурашов
Комментарий удален пользователем
я думаю Златан не против
+6
-1
+5
Ответ el ruso guapo
Кроос под конец карьеры распетушился чёт. То про саудовцев мелет, теперь про судей. Но для глоров он всегда будет гениальным Тони с одной парой бутс.
Не одна пара бутс) а одна модель)
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Пусть клубное ТВ продолжает жаловаться перед каждым матчем и предвзятости станет ещё больше.
+4
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А если бы Хави или условный Гюндоган так высказался, что бы сказали мадридисты?)
+5
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+4
Кроос верит, что Реал топят))))

Чакыр и Кашаи испортил психику Крооса.
+11
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+4
Ответ artemka07
Понятное дело сейчас накинутся на Кросса, но что он сказал не так? Была ли жёлтая в том эпизоде? Нет, абсолютно надуманное предупреждение. Возможно, Бога не стоило приплетать, но в остальном он сказал всё по делу.
Пересмотрите эпизод. Судья не показал сразу желтую, он свистнул фол - после этого у Крооса бомбануло. За эту истерию он и получил заслуженную желтую
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А мне кажется, что спасибо за такое судейство игроки и тренеры должны сказать своему клубному ТВ, который перед матчем начал набрасывать на судей. Как по мне, судья действительно не увидел несколько фолов на игроках Реала, тот же удар Окампоса локтем, пару откровенных толчков, да и было очень похоже на пенальти, когда Баде Рюдигера двумя руками завалил на угловом. Про гол говорить не буду, он верно не засчитан. Не болею за Реал, но показалось, что судья вышел изначально негативно настроенным к мадридцам из-за идиотских публикаций клубного тв
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Но ведь Реал никогда не жалуется на судей
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Ответ XavIniesta2008-2015
А что он сказал правдивого ? Только Реал начали более-менее судить, как всех, так сразу пошло сливочное нытьё
Когда Реал нормально судят (как тот парнишка что вышел с 3 дивизиона и отсудил образцово) никто ничего не говорит. Я понимаю что в вашем понимании "более-менее" это избиение Реала на поле, так же понимаю что вам это нравится. Но тебе бы не мешало открыть глаза.
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Ответ XavIniesta2008-2015
Кроос всегда был лицемерным чсв-шным чудаком. Только болелам Реала кажется, что он какой-то там «правдоруб»
Интересно что то слышать про лицемерие и чсв от человека у которого в нике есть фамилия Хави))
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Всё правильно. Не должны такие судить. Тут 2 варианта или он не компетентный или умышленно судит против.
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Форма заявления так себе, но смотрел тот матч: первый тайм странный был. В ситуации с «фолом» Крооса никакого фола не было, понятны эмоции во время матча, ведь все мы люди, но после матча на холодную голову все-таки странно слышать такое…
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Не ожидал от Тони такой мерзости...
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Пока эта война с судьями только к перегибам в ту и другую сторону приводит, может все таки провести реформу?
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Ответ Артём Поддубный
А что неправдивого он сказал? пусть и лицемер
А что он сказал правдивого ? Только Реал начали более-менее судить, как всех, так сразу пошло сливочное нытьё
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Да, проверьте чем занимался Златан вечером 25 февраля.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Zahur Arslan
Да там всего одна существенная ошибка была как раз в эпизоде с кросом.
чтобы такой пост написать, это надо быть либо близоруким, либо не смотреть матч, либо бчкшником
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Ответ Айрат Ситдиков
бред полнейший, его желтая буквально на 100500% процентов, но он до сих пор ноет, что ее не было. удивительно, конечно.
Не было там никакой желтой
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Ответ U
Бог такой сидит: "войны, болезни...не, займусь футбольным судьей"
Как будто он занимается войнами и болезнями)
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Ответ artemka07
Понятное дело сейчас накинутся на Кросса, но что он сказал не так? Была ли жёлтая в том эпизоде? Нет, абсолютно надуманное предупреждение. Возможно, Бога не стоило приплетать, но в остальном он сказал всё по делу.
Ну,тут на ветке влетели те кому на суть высказывания чхать,главное Кросс(Реал) и жалуются на судейство(нытики).Но я реально не помню Крооса и Анчи такими взбешенными.
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Ответ Magmi
А мне кажется, что спасибо за такое судейство игроки и тренеры должны сказать своему клубному ТВ, который перед матчем начал набрасывать на судей. Как по мне, судья действительно не увидел несколько фолов на игроках Реала, тот же удар Окампоса локтем, пару откровенных толчков, да и было очень похоже на пенальти, когда Баде Рюдигера двумя руками завалил на угловом. Про гол говорить не буду, он верно не засчитан. Не болею за Реал, но показалось, что судья вышел изначально негативно настроенным к мадридцам из-за идиотских публикаций клубного тв
согласен по всем пунктам
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