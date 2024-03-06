Ведущая СКА ТВ Зухра – болельщику на просьбу о билете: «Мужчины, у вас есть руки, ноги, чтобы пойти и работать. Не просите у меня подарки, деньги»

Ведущая СКА ТВ Зухра Уразбахтина ответила фанату на просьбу подарить билет.

Мужчина попросил девушку подарить ему билет на 5-й матч серии первого раунда Кубка Гагарина СКА – « » (2-1), который состоится в Санкт-Петербурге 9 марта.

«Мои дорогие, любимые мужчины! Пожалуйста, давайте вы не будете накануне Международного женского дня просить у меня подарки, деньги.

У вас есть руки, ноги, чтобы пойти и работать. У меня нет для вас джерси, абонементов, билетов и автографов. С любовью к вам», – написала Уразбахтина.

Изображение: instagram.com/zuhra_urazbakhtina/

Зухра Уразбахтина – красотка-ведущая. Она сменила несколько клубов КХЛ и успела поработать в сборной