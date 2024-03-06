Ведущая СКА ТВ Зухра – болельщику на просьбу о билете: «Мужчины, у вас есть руки, ноги, чтобы пойти и работать. Не просите у меня подарки, деньги»

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина соцсети Зухра Уразбахтина Хоккей

Ведущая СКА ТВ Зухра Уразбахтина ответила фанату на просьбу подарить билет.

Мужчина попросил девушку подарить ему билет на 5-й матч серии первого раунда Кубка Гагарина СКА – «Торпедо» (2-1), который состоится в Санкт-Петербурге 9 марта.

«Мои дорогие, любимые мужчины! Пожалуйста, давайте вы не будете накануне Международного женского дня просить у меня подарки, деньги.

У вас есть руки, ноги, чтобы пойти и работать. У меня нет для вас джерси, абонементов, билетов и автографов. С любовью к вам», – написала Уразбахтина.

Изображение: instagram.com/zuhra_urazbakhtina/

Зухра Уразбахтина – красотка-ведущая. Она сменила несколько клубов КХЛ и успела поработать в сборной

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59 комментариев
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Ну, да не у всех есть рабочий рот
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Судя по фоткам этой мадам из статьи по ссылке, все свои шмотки/автомобили/отдыхи в пятизвездочных отелях по всему миру/и т.д. она заработала исключительно своими руками и ногами, никто ей никаких подарков и денег (за некие иные услуги), конечно же, не давал. И в ведущие СКА-ТВ он тоже попала, разумеется, только благодаря своему таланту.
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"Если у тебя нет дома, , то просто купи его"
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Ответ Don_Krebs
Судя по фоткам этой мадам из статьи по ссылке, все свои шмотки/автомобили/отдыхи в пятизвездочных отелях по всему миру/и т.д. она заработала исключительно своими руками и ногами, никто ей никаких подарков и денег (за некие иные услуги), конечно же, не давал. И в ведущие СКА-ТВ он тоже попала, разумеется, только благодаря своему таланту.
Зухра хорошо известна своими умениями в высших кругах СКА. Так что да, ей СКАзочно повезло))
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Болельщики других клубов, подскажите: у всех команд такая же болезнь, когда в клубном ТВ работают такие вот говорящие головы с неестественными пластическими ртами и прочим обвесом? Я вот игры СКА перестал смотреть по каналу 78, чтобы не видеть эту Зухру, испанский стыд просто. А у остальных как дела обстоят?
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Всех Зухр поздравляю с праздником! Шубы у нас и айфоны не просите в подарок, у вас есть и руки и ноги, и другие части, которыми тоже можно зарабатывать))
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Неужели у тебя так часто что-то клянчат, что ты об этом заявляешь в публичном пространстве? Твое заявление выглядит как хайпожорство.
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Осуждаю обоих.
Но самой-то Зухре для работы руки-ноги вовсе не обязательны.
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Зухра, это кто? На хрена здесь эта пурга? Какая-то девица строит из себя звезду. Гуляй.
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Ответ Kolch
Болельщики других клубов, подскажите: у всех команд такая же болезнь, когда в клубном ТВ работают такие вот говорящие головы с неестественными пластическими ртами и прочим обвесом? Я вот игры СКА перестал смотреть по каналу 78, чтобы не видеть эту Зухру, испанский стыд просто. А у остальных как дела обстоят?
Почти у всех также. У Трактора такая же. Берут не профи. А с Определенными навыками своих))
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А вообще не стоит вестись, еще одна присоска пиарится, чтобы в подарок получить на 8марта подарки))) Банальная телекукла.
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Зухра расскажите как вы зарабатываете и получаете подарки, шубы, айфоны от вашего начальства. Мужчинам интересно)) Хотя итак ясно как. И за какие услуги. Тут главное чтоб губы были с имплантами. Тогда работа будет легкой))
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Ответ Don_Krebs
Судя по фоткам этой мадам из статьи по ссылке, все свои шмотки/автомобили/отдыхи в пятизвездочных отелях по всему миру/и т.д. она заработала исключительно своими руками и ногами, никто ей никаких подарков и денег (за некие иные услуги), конечно же, не давал. И в ведущие СКА-ТВ он тоже попала, разумеется, только благодаря своему таланту.
Да пофиг что там у нее. Мужикам тт не стыдно просить билеты у девушки?)
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Учись, работай, копи на Зухру!
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Ответ Bergkamp007
Кто такая вообще Зухра? Я только одну знаю, у нас на базарчике укропчик и петрушку продаёт
Одна из гарема тов. Сухова.
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Кто такая вообще Зухра? Я только одну знаю, у нас на базарчике укропчик и петрушку продаёт
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А сама зарабатывает свои трудом что ли? Сомневаюсь, скорее всего другим местом!
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На каждую спартаковскую Зарему, у ска есть своя Зухра.
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Да, у нас есть руки-ноги, чтобы закрыть за собой входные двери СКА-Арены и уйти от неё подальше.
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Ответ HockeyMan
Да пофиг что там у нее. Мужикам тт не стыдно просить билеты у девушки?)
Ну она имеет отношение к СКА. И что нельзя челу помочь? Но тут она наехала сразу на всех мужиков. И еще так на понтах, типа Мужики, это Вы мне на 8марта Должны подарки, а вы мне кто)))
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Ответ Don_Krebs
Судя по фоткам этой мадам из статьи по ссылке, все свои шмотки/автомобили/отдыхи в пятизвездочных отелях по всему миру/и т.д. она заработала исключительно своими руками и ногами, никто ей никаких подарков и денег (за некие иные услуги), конечно же, не давал. И в ведущие СКА-ТВ он тоже попала, разумеется, только благодаря своему таланту.
Если посмотреть чуть побольше ее профиль, то там и Авангард, и Ак-Барс, и СКА, и ЦСКА. Так что дамочка уже поношена многими
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Зухра какой важный курица стала
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Ответ Xell
Почти у всех также. У Трактора такая же. Берут не профи. А с Определенными навыками своих))
Харисова хорошая девушка) и Анжелика стубайло
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Ответ sd4fmwrvz8
Зухра какой важный курица стала
Это уже в Авангард ей надо. Если курица))
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Какое праведное негодование в комментариях. Впрочем, это аудитория спортса, что удивительного
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А она права как бы это не звучало 😂😂😂😂
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Хамоватая дама) даже на безобидные вопросы бычит) и это сужу не только по этой новости
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Берите ноги в руке и …. здуйте отсюда ! ( точный перевод)
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Сегодня хоть узнал как зовут ведущую СКА тв. Спасибо Спортс))
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н-да, даже не обиделась за просьбу билетика,..(вы, что - меня уже за женщину не считаете...)
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