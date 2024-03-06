Суд заочно арестовал Савина на 2 месяца по делу о дискредитации армии РФ

Теги Евгений Савин премьер-лига Россия происшествия Политика Р-Спорт Красава Футбол

Суд заочно арестовал Евгения Савина.

Блогеру вменяют часть 1 статьи 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации) – по данной статье экс-футболиста могут осудить на срок до 5 лет.

На сегодняшнем заседании Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство СК РФ. Савину назначена мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца – наказание вступит в силу после экстрадиции или задержания на территории России.

Напомним, в начале прошлого года в отношении основателя клуба «Красава» возбудили административное дело за видеоролик с участием украинских футболистов, опубликованный в 2022 году – тогда Савин был оштрафован на 50 тысяч рублей за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). В сентябре 2023-го  стало известно о возбуждении уголовного дела за публичную дискредитацию ВС РФ после проверки интервью Ксении Собчак, опубликованного в апреле.

14 февраля Савин был объявлен в розыск.

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112 комментариев
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Савина в тюрьму а Промесу орден мужества!
Такое будущее.
+286
-23
+263
Ответ artcity
Савина в тюрьму а Промесу орден мужества! Такое будущее.
Ну и Адаму Кадырову тоже орден полагается в таком случае
+189
-8
+181
Ответ Aleksey Yashin
Ну и Адаму Кадырову тоже орден полагается в таком случае
⚡️⚡️⚡️С большим сожалением вынуждены сообщить, что сегодня Адам Кадыров не получил ни одной медали
+164
-9
+155
Зато допингисты и наркобарыги в почёте.
+116
-16
+100
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Савин что сделал? Видео снял, которое необязательно каждому смотреть?
+86
-13
+73
Ответ Я поддерживаю В.В. Путина
Комментарий удален модератором
В чем именно заключаются фейки?
+72
-18
+54
Наш ответ Нидерландскому суду
+57
-4
+53
Ответ Я поддерживаю В.В. Путина
Комментарий удален модератором
icq - это такой мессенджер, популярный в нулевых
+46
-4
+42
Ответ Я поддерживаю В.В. Путина
Комментарий удален модератором
Фейки?)))))))))))))))
А
По нику все понятно. Клиника.
+39
-10
+29
Удобно, что можно любого обвинить и тебе никто ничего не сделает)
+40
-13
+27
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Ты считаешь что преступники только в границах России? А то что человек сделал в Голландии, это правильно? Брата ножом порезал....полторы тонны наркоты хотел сбыть....это не преступник?))
+26
-2
+24
армия сама себя дискредитировала
+36
-13
+23
Ответ Vinnipukh Vinni
Комментарий скрыт
Не он должен доказать, а сторона обвинения, как они могут доказать, что он фейки постит?
+30
-7
+23
Ответ Vinnipukh Vinni
Нет, свои утверждения должен доказать именно он. Если я назову тебя преступником, то должен буду это доказать, иначе меня осудят за клевету.
Нет.
В норме, а не в российской судебной практике, в делах о клевете сторона обвинения должна доказывать два момента. Во-первых, то, что опубликованная информация не соответствует действительности. А во-вторых, что эта информация была ЗАВЕДОМО ложной, т.е. обвиняемый знал заранее, что публикует неправду и всё равно это сделал намеренно с целью опорочить истца.
Но это, повторюсь, в норме, а не в РФ.
+22
-4
+18
Я правильно понимаю, что на Савина никто заявление не писал, СК РФ сам выдвинул обвинения, сам объявил в розыск, и только сейчас получил решение суда? Людям, которые этим занимаются, вообще не стыдно называть это работой?
+17
-1
+16
Ответ Vinnipukh Vinni
Комментарий скрыт
Так статья-то появилась в 2023, а слова сказаны в 2022 году.
+13
-1
+12
Ответ Vinnipukh Vinni
Комментарий скрыт
За фейки про крейсер Москва Минобороны понесет когда ответственность? Вы так рьяно требуете голову Савина «должен ответить», вы же правдоруб, почему не требуете с других нести ответственность?)
+12
0
+12
Ответ Vinnipukh Vinni
Комментарий скрыт
Пример с изнасилованием некорректный. Савин не является полицией, следователем или прокурором и не открывает уголовного преследования военных армии РФ. Если бы был, то обязан был бы доказывать свои слова. Точно так же изнасилованная женщина вместе со следствием и адвокатом должна будет доказывать виновность обвиняемого в суде, но может говорить что угодно в разговорах с подругами на кухне или в шоу у Малахова.
Есть же обратные примеры. Все помнят сюжет Первого канала о том, как в Славянске украинские военные, якобы, "распяли" мальчика в трусиках. Что очевидная и заведомая ложь. Которую канал хоть и признал потом, но спрятался за тётеньку-"свидетеля". И ничего, никто ничего не доказывал и в суде за клевету почему-то не сидел.
+13
-1
+12
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
ну и работа у тебя!много зарабатываешь?
+14
-2
+12
"14 февраля Савин был объявлен в розыск."

Так он вроде говорил, где его можно найти)
+18
-6
+12
Ответ Vinnipukh Vinni
Нет, свои утверждения должен доказать именно он. Если я назову тебя преступником, то должен буду это доказать, иначе меня осудят за клевету.
Так РФ заявляет, что Савин преступник в судебном порядке. Вот пуск как истец и доказывает, что он лжет. Бремя доказывания на них лежит, а не на ответчике
+14
-3
+11
Ответ ОттоДракула
А что он сделал?
Выразил неправильную точку зрения
+9
0
+9
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Эм, а если человек не сделал ничего плохого конкретной стране, но совершил объективное зло в другой - его надо награждать и холить-лелеять?

Кайф, вручите тогда орден Победа посмертно Хидэки Тодзио, он же на СССР не нападал, а только китайцев приказывал вырезать.
+10
-2
+8
Ответ Vinnipukh Vinni
Нет, свои утверждения должен доказать именно он. Если я назову тебя преступником, то должен буду это доказать, иначе меня осудят за клевету.
Когда он утверждал, такой статьи не было. Она появилась в следующем, 2023 году.

В твоем примере это как ты назвал кого-то преступником, и в то время за это не было наказания. Но через два года появилась статья и тебя по ней привлекли. Ничего не смущает ?
+9
-1
+8
Ответ Vinnipukh Vinni
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Молоть языком лишнего - это говорить точку зрения, которая не согласована властями в РФ?
+8
0
+8
Ответ Aleksey Yashin
"14 февраля Савин был объявлен в розыск." Так он вроде говорил, где его можно найти)
Так это надо ехать куда-то...
Зачем, если просто можно документ на принтер пустить, подпись на нем в кабинете руководителя получить, в систему подписанный документ завести.
Всё, работа выполнена.
+8
-1
+7
Ещё один опаснейший преступник наказан. Можно спать абсолютно спокойно, ведь всё зло в стране побеждено твёрдо и чётко.
+11
-4
+7
-Вы арестованы!
-А пистолетик у тебя есть?
-Ну... тогда задержаны.
+7
0
+7
Ответ Алешка Терминатор
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ну ясно все
+8
-1
+7
Ответ Алешка Терминатор
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неплохо устроился! патриотично!)
+8
-1
+7
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