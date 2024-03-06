Суд заочно арестовал Савина на 2 месяца по делу о дискредитации армии РФ
Суд заочно арестовал Евгения Савина.
Блогеру вменяют часть 1 статьи 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации) – по данной статье экс-футболиста могут осудить на срок до 5 лет.
На сегодняшнем заседании Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство СК РФ. Савину назначена мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца – наказание вступит в силу после экстрадиции или задержания на территории России.
Напомним, в начале прошлого года в отношении основателя клуба «Красава» возбудили административное дело за видеоролик с участием украинских футболистов, опубликованный в 2022 году – тогда Савин был оштрафован на 50 тысяч рублей за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). В сентябре 2023-го стало известно о возбуждении уголовного дела за публичную дискредитацию ВС РФ после проверки интервью Ксении Собчак, опубликованного в апреле.
14 февраля Савин был объявлен в розыск.
Такое будущее.
А
По нику все понятно. Клиника.
В норме, а не в российской судебной практике, в делах о клевете сторона обвинения должна доказывать два момента. Во-первых, то, что опубликованная информация не соответствует действительности. А во-вторых, что эта информация была ЗАВЕДОМО ложной, т.е. обвиняемый знал заранее, что публикует неправду и всё равно это сделал намеренно с целью опорочить истца.
Но это, повторюсь, в норме, а не в РФ.
Есть же обратные примеры. Все помнят сюжет Первого канала о том, как в Славянске украинские военные, якобы, "распяли" мальчика в трусиках. Что очевидная и заведомая ложь. Которую канал хоть и признал потом, но спрятался за тётеньку-"свидетеля". И ничего, никто ничего не доказывал и в суде за клевету почему-то не сидел.
Так он вроде говорил, где его можно найти)
Кайф, вручите тогда орден Победа посмертно Хидэки Тодзио, он же на СССР не нападал, а только китайцев приказывал вырезать.
В твоем примере это как ты назвал кого-то преступником, и в то время за это не было наказания. Но через два года появилась статья и тебя по ней привлекли. Ничего не смущает ?
Зачем, если просто можно документ на принтер пустить, подпись на нем в кабинете руководителя получить, в систему подписанный документ завести.
Всё, работа выполнена.
-А пистолетик у тебя есть?
-Ну... тогда задержаны.