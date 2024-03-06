Суд заочно арестовал Савина на 2 месяца по делу о дискредитации армии РФ

Суд заочно арестовал Евгения Савина.

Блогеру вменяют часть 1 статьи 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации) – по данной статье экс-футболиста могут осудить на срок до 5 лет.

На сегодняшнем заседании Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство СК РФ. Савину назначена мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца – наказание вступит в силу после экстрадиции или задержания на территории России.

Напомним, в начале прошлого года в отношении основателя клуба «Красава» возбудили административное дело за видеоролик с участием украинских футболистов, опубликованный в 2022 году – тогда Савин был оштрафован на 50 тысяч рублей за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). В сентябре 2023-го стало известно о возбуждении уголовного дела за публичную дискредитацию ВС РФ после проверки интервью Ксении Собчак, опубликованного в апреле.

14 февраля Савин был объявлен в розыск.