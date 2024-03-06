«Локомотив» обыграл ЦСКА и повел 3-1 в серии Кубка Гагарина

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

ЦСКА проиграл «Локомотиву» (1:2) в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина.

Счет в серии стал 3-1 в пользу команды тренера Игоря Никитина.

Следующая игра между «Локомотивом» и ЦСКА состоится 8 марта в Ярославле.

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50 комментариев
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Самое время грузить на финал ЦСКА-Ак Барс
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-2
+40
Как же хочется , чтобы Локомотив наконец-то взял кубок 🏆
+37
-5
+32
Как мне кажется, этот матч был решающим в этой паре.
Локо поедет домой закрывать серию.
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-2
+25
Спасибо Ярославлю от всей России
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-10
+17
Исай красавец
+17
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+16
Браво, парни! Так держать!
Всех локолюдей с Победой!
+18
-3
+15
Денис Алексеев - страшный человек.
+14
0
+14
ЦСКА провалил весь сезон сугубо из-за вратарской позиции. Слишком щедрый аванс выдали Федотову. Жаль, что в итоге пострадала вся команда.
+14
-1
+13
Следующий матч должен стать последним в серии.
+15
-3
+12
Ответ Sanan1908
Как же хочется , чтобы Локомотив наконец-то взял кубок 🏆
Ну до кубка ещё далеко.
+10
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Всех игроков Локомотива с тяжелейшей победой ,подряд выстоять три меньшинства сколько сил отнимает , но выстояли молодцы и победный счёт удержали своей игрой до конца ! Исаеву отдельное спасибо -это был его игровой Бенефис в этом матче ,хотя кроме этого игроки Локомотива очень много приняли шайб после бросков соперников на себя !!
+9
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+8
Ответ Groznyi2024
Спасибо Ярославлю от всей России
Трусливо, что СКА ждёт вылета ЦСКА чужими руками
+10
-3
+7
Ответ Brennet
ЦСКА провалил весь сезон сугубо из-за вратарской позиции. Слишком щедрый аванс выдали Федотову. Жаль, что в итоге пострадала вся команда.
Ну то есть в том, что мы забиваем 1 за матч тоже Федотов виноват?!
+6
0
+6
Ответ Direct free kick
Трусливо, что СКА ждёт вылета ЦСКА чужими руками
Ротаны боятся что придется опять анисимова заряжать. А денег мало.
+7
-1
+6
🚂🚂🚂
+8
-2
+6
Локомотив с победой!
+5
-1
+4
Исаев первую игру проспал, а сейчас собрался. Да и все ребята проснулись, даже #78 сегодня забил, красавчики все сегодня 🚂🚂🚂
+4
0
+4
Ответ Filipp Gorski
Ну не знаю Цска как всегда возьмут и закамбечат
Как всегда, но не в этом сезоне.
Нет ресурсов сделать это.
Они и плей-офф играют как весь сезон. На один матч собрались, три подряд после этого слили.
+4
0
+4
Всех с победой
+4
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+3
Ответ Direct free kick
Самое время грузить на финал ЦСКА-Ак Барс
Пять баллов!!!
+3
0
+3
Самое обидное , что Локомотив обыгрывает нас на классе(((
+3
0
+3
Исаев хорош сегодня, но и ребята блоков собрали много, с победой Ярославль!
+3
-1
+2
В цска на следущий сезон будет перестройка крупная это сто пудов
+2
0
+2
Федорова в отставку набирать новых эти сдохли и не играют ....и брлельщиков не уважают
+3
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+2
Рановато вы ЦСКА списываете
В этой паре я за локо
Но федоров умеет с 1-3 серии тащить . Не забывайте
+2
-1
+1
Ответ Гекдениз Кардениз
Где то рпдуется один ска который потом в полуфинале сможет притопить Локо судейством
Ска только в финале будет,при текущих раскладах
+2
-1
+1
ту-ту!
+2
-1
+1
Ответ Groznyi2024
Спасибо Ярославлю от всей России
как болельщик настоящего ЦСКА - поддерживаю! позорная страница в истории клуба, в этом году всё дно переписали
+1
0
+1
ЦСКА провели хороший матч. Команда играла организовано и дисциплинировано, но к сожалению этого не хватило для победы. Скорость и реализация моментов плюс более надёжная игра вратаря и защиты. Главное сейчас настроится на игру в Ярославле, удачи ЦСКА...
+1
0
+1
Ответ Caniball
Как мне кажется, этот матч был решающим в этой паре. Локо поедет домой закрывать серию.
Ну не знаю
Цска как всегда возьмут и закамбечат
+3
-3
0
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