«Локомотив» обыграл ЦСКА и повел 3-1 в серии Кубка Гагарина
ЦСКА проиграл «Локомотиву» (1:2) в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина.
Счет в серии стал 3-1 в пользу команды тренера Игоря Никитина.
Следующая игра между «Локомотивом» и ЦСКА состоится 8 марта в Ярославле.
Локо поедет домой закрывать серию.
Всех локолюдей с Победой!
Нет ресурсов сделать это.
Они и плей-офф играют как весь сезон. На один матч собрались, три подряд после этого слили.
В этой паре я за локо
Но федоров умеет с 1-3 серии тащить . Не забывайте
Цска как всегда возьмут и закамбечат