ITF сообщила, что допуск российских теннисистов на Олимпиаду касается только одиночного разряда
Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила, что допустит игроков из России и Беларуси на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.
Однако в пресс-релизе указано, что допуск касается только одиночного разряда, что противоречит сообщению газеты «Коммерсантъ».
Отметим, что для попадания на Игры теннисисты должны выполнить критерии отбора, которые включают в себя участие в командных турнирах – от которых Россия отстранена с 2022 года.
сестры уильямс вставали в пару на олимпиадах, к примеру
рублев - олимпийский чемпион, к примеру
поэтому вангую, что пары и миксты будут допущены тоже
чтобы принять участие в олимпиаде, теннисисты обязаны сыграть или быть заявленными от страны в КД или ФедКапе, но в этом году одиночникам разрешили выступать без выполнения этого обязательного условия. я доспускаю, что по ходу Олимпиады они там передумают, и разрешат играть пару и микст, но это мое безосновательное ожидание