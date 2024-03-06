ITF сообщила, что допуск российских теннисистов на Олимпиаду касается только одиночного разряда

Теги ATP WTA ITF Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Теннис

Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила, что допустит игроков из России и Беларуси на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

Однако в пресс-релизе указано, что допуск касается только одиночного разряда, что противоречит сообщению газеты «Коммерсантъ».

Отметим, что для попадания на Игры теннисисты должны выполнить критерии отбора, которые включают в себя участие в командных турнирах – от которых Россия отстранена с 2022 года.

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13 комментариев
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Вот это уже ближе к правде
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Ничего там не написано ни про какие разряды, не упомянуто, лишь дежурные фразы, что должны пройти квалификацию
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Individual - это не значит, что пары не пускают. Для одиночного разряда в теннисе есть терминология своя и это не она
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Похоже "Коммерсант" погорячился, когда написал про допуск пар и микст...
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Ответ PolarBear
Да парный разряд то никто никогда и не смотрит в теннисе. Вот всегда ажиотаж всегда на всех турнирах БШ в мужском разряде, в женском . Много лет мы спорили, наслаждались борьбой Надаля, Федерера, Джоковича, у женщин Серены против всех . А вот кто -нибудь может вспомнить, много было ажиотажа, спора, обсуждения в парных делах ? Да вообще никто ничего не помнит. Я даже сейчас что то смутно чуть чуть помню про пару Брайанов, Нестора с кем то и всё. У женщин пары вообще не помню на вскид , не говоря уже про всякие миксты, твиксы
зато парный разряд - это дополнительный шанс на олимпийское золото, которым не гнушаются даже великие одиночники.

сестры уильямс вставали в пару на олимпиадах, к примеру

рублев - олимпийский чемпион, к примеру
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Непоняно: теннисист чтоб поехать должен сыграть в командных турнирах? Или в нейтральном статусе можно поехать и без этого?
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в теннисе команды - только на Кубке Дэвиса и турнире United Cup в Австралии.
поэтому вангую, что пары и миксты будут допущены тоже
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Ответ Аккайын Жасов
Непоняно: теннисист чтоб поехать должен сыграть в командных турнирах? Или в нейтральном статусе можно поехать и без этого?
обычно,

чтобы принять участие в олимпиаде, теннисисты обязаны сыграть или быть заявленными от страны в КД или ФедКапе, но в этом году одиночникам разрешили выступать без выполнения этого обязательного условия. я доспускаю, что по ходу Олимпиады они там передумают, и разрешат играть пару и микст, но это мое безосновательное ожидание
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