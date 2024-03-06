ITF сообщила, что допуск российских теннисистов на Олимпиаду касается только одиночного разряда

Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила, что допустит игроков из России и Беларуси на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

Однако в пресс-релизе указано, что допуск касается только одиночного разряда, что противоречит сообщению газеты «Коммерсантъ».

Отметим, что для попадания на Игры теннисисты должны выполнить критерии отбора, которые включают в себя участие в командных турнирах – от которых Россия отстранена с 2022 года.