Прокуратура Испании запросила для Анчелотти 4 года и 9 месяцев тюрьмы за махинации с налогами. Тренера «Реала» обвиняют в сокрытии более 1 млн евро с 2014 по 2015 год

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига происшествия деньги Футбол

Карло Анчелотти обвинен в налоговых махинациях в Испании.

По данным El Diario, Анчелотти предъявлены обвинения в двух налоговых преступлениях, связанных с неправильным декларированием имиджевых прав в период с 204 по 2015 год. В общей сложности главный тренер «Реала» сокрыл от налоговых органов Испании 1,06 млн евро.

Сообщается, что прокуратура запросила для Анчелотти 4 года и 9 месяцев тюремного заключения.

По версии обвинения, итальянский специалист «создал сложную и запутанную схему», сымитировав передачу имиджевых прав юридическим лицам, зарегистрированным и осуществлявшим деятельность за границей, чтобы не платить налог на эти доходы в Испании.

Материалы по теме

100 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А есть в Испании футболисты и тренеры, у которых не было проблем с налоговой? По-моему, у них там это что-то типа штрафов ГИБДД 😄
+128
-3
+125
Ответ Михаил Алексеев
Добро пожаловать в Россию, Карло)
Карл Анчелотьев.
+86
-2
+84
Отличный тренер для ФК Спартак Москва.
+59
-3
+56
Добро пожаловать в Россию, Карло)
+58
-8
+50
С 204 по 2015 год? А Карло не плохо сохранился)
+41
-3
+38
ШОК! СМИ УЗНАЛИ КТО СТАНЕТ ПРЕЕМНИКОМ АБАСКАЛЯ В СПАРТАКЕ! ИМ СТАЛ: читать продолжение в источнике
+37
-3
+34
Ответ ОттоДракула
Карл Анчелотьев.
Карлен Анчелотьян😂
+34
-1
+33
Ответ kopeg
Аж с 204 года...
Карло ещё Септимия Севера с Каракаллой знал. И с Гелиогабалом в его диких оргиях участие принимал))
+32
0
+32
Карло спец по созданию сложных и запутанных схем, тут не соврали
+30
-1
+29
Аж с 204 года...
+23
-3
+20
Скоро у нас будут пылить Анчелотти, Алвес, Промес. Директором сделаем Рубиалеса. Вини тоже можем приютить, расизм давно искоренили! Месси путь за 10-ым ЗМ (или каким там) тоже может продолжить в РПЛ
+20
-3
+17
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Все руководство Барсы проходит через тюрьмы, понятно от куда такая осведомленность
+19
-8
+11
Ну это в Спартак
+7
-1
+6
Сложно запутанная схема и аж на 1 млн?! Вот же 🤡🤡🤡
+9
-3
+6
Теперь понятно, почему в 204 году римляне готовили вторжение в Испанию... 🙉
+6
0
+6
Ответ songbilong
И за это всего лишь 4 года???
Кошмар... За 1811 лет злостных уклонений от налогов)
+5
0
+5
Ответ KGBeast
С 204 по 2015 год? А Карло не плохо сохранился)
Пеня набежала недетская.
+4
0
+4
Надо было ехать Бразилию тренировать. Пляжи, карнавалы, джога бонито, а не вот это вот всё
+4
0
+4
Рычагом Барсы задело)
+5
-1
+4
Ответ Владислав Харламов
Скоро у нас будут пылить Анчелотти, Алвес, Промес. Директором сделаем Рубиалеса. Вини тоже можем приютить, расизм давно искоренили! Месси путь за 10-ым ЗМ (или каким там) тоже может продолжить в РПЛ
Негейру - главой судей и комитета по этике .
+8
-5
+3
ага, Анчелотти же на своем бренде только в Испании зарабатывает, местный тренер, в мире его никто не знает, поэтому все налоги только в Испании должны оставаться!!! Испанцы последнее время прям в авангарде в мировой охоте на ведьм, молодцы! :)
+3
0
+3
Что..? Подумал он..
И правая бровь, тут же и изогнулась как и левая
+3
0
+3
Налоги - ничто
Имидж - всё
🤨
+3
0
+3
Ответ Заяцволк
Да что, чёрт побери, там у них за страна такая ? )) Эрмосо героиней стала, Алвеса без единого доказательства в тюрьму упрятали, с животными развлекаться разрешено, и вот ещё какая-то чушь с налогами ) Просто неандертальцы
Будь спок, дорогой Заяцволк, Перес своих не бросает - - скупит всю налоговую под корень
+3
0
+3
Ответ kopeg
Аж с 204 года...
И за это всего лишь 4 года???
+2
0
+2
А в Испании вообще возможно жить без укрытия от налогов?
+2
0
+2
Ответ ОттоДракула
Карл Анчелотьев.
анчелоянц)
+2
0
+2
Да что, чёрт побери, там у них за страна такая ? )) Эрмосо героиней стала, Алвеса без единого доказательства в тюрьму упрятали, с животными развлекаться разрешено, и вот ещё какая-то чушь с налогами ) Просто неандертальцы
+3
-1
+2
я бы назвал это социальным мадридизмом
+2
0
+2
«в период с 204 по 2015 год».
1811 лет водил налоговую за нос! Ай да Карло
+3
-1
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий