Прокуратура Испании запросила для Анчелотти 4 года и 9 месяцев тюрьмы за махинации с налогами. Тренера «Реала» обвиняют в сокрытии более 1 млн евро с 2014 по 2015 год
Карло Анчелотти обвинен в налоговых махинациях в Испании.
По данным El Diario, Анчелотти предъявлены обвинения в двух налоговых преступлениях, связанных с неправильным декларированием имиджевых прав в период с 204 по 2015 год. В общей сложности главный тренер «Реала» сокрыл от налоговых органов Испании 1,06 млн евро.
Сообщается, что прокуратура запросила для Анчелотти 4 года и 9 месяцев тюремного заключения.
По версии обвинения, итальянский специалист «создал сложную и запутанную схему», сымитировав передачу имиджевых прав юридическим лицам, зарегистрированным и осуществлявшим деятельность за границей, чтобы не платить налог на эти доходы в Испании.
И правая бровь, тут же и изогнулась как и левая
Имидж - всё
🤨
1811 лет водил налоговую за нос! Ай да Карло