Беллингем дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги за «неуважительное отношение к судье» в матче с «Валенсией». «Реал» обжалует отстранение хавбека

Джуд Беллингем дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги.

Хавбек «Реала» получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:2) за то, что выразил недовольство свистком арбитра за мгновение до навеса, приведшего к голу мадридцев на 99-й минуте.

В протоколе матча причиной удаления названа его фраза «##### [блин], это гол!», сказанная арбитру «в агрессивном состоянии».

Как сообщает Relevo, Комитет по соревнованиям дисквалифицировал Джуда на две игры за «пренебрежительное отношение к судье». Кроме того, хавбек оштрафован на 600 евро, еще 700 евро взыскали с « ».

Таким образом, Беллингем пропустит матчи с «Сельтой» и «Осасуной». Сообщалось, что «Реал» планирует обжаловать дисквалификацию полузащитника.

Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. «Мадрид» видит след «Барсы»