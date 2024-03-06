Беллингем дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги за «неуважительное отношение к судье» в матче с «Валенсией». «Реал» обжалует отстранение хавбека

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига дисквалификации судьи Хесус Хиль Мансано Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги.

Хавбек «Реала» получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:2) за то, что выразил недовольство свистком арбитра Хесуса Хиля Мансано за мгновение до навеса, приведшего к голу мадридцев на 99-й минуте.

В протоколе матча причиной удаления Беллингема названа его фраза «##### [блин], это гол!», сказанная арбитру «в агрессивном состоянии».

Как сообщает Relevo, Комитет по соревнованиям дисквалифицировал Джуда на две игры Ла Лиги за «пренебрежительное отношение к судье». Кроме того, хавбек оштрафован на 600 евро, еще 700 евро взыскали с «Реала».

Таким образом, Беллингем пропустит матчи с «Сельтой» и «Осасуной». Сообщалось, что «Реал» планирует обжаловать дисквалификацию полузащитника.

Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. «Мадрид» видит след «Барсы»

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72 комментария
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Любым путём пытаются сохранить интригу в Ла Лиге.
+62
-8
+54
Отстранили судью за то, что совершил ошибку.
Отстранили игрока за то, что указал судье на эту ошибку.

😁
+49
-6
+43
За правду дисквалифицировали, козлы
+49
-12
+37
Ответ Pertinax Gandi
Любым путём пытаются сохранить интригу в Ла Лиге.
Да «Барсу» на Суперкубок тянут, арабам, платящим миллионы на это, неинтересно будет смотреть на «Жирону»
+31
-9
+22
Жесть. А в чём неуважение к судье, в том что сказал, что это был гол?
+19
-3
+16
Ответ Эрнандес Эрнандес
Отстранили судью за то, что совершил ошибку. Отстранили игрока за то, что указал судье на эту ошибку. 😁
Это не футбол
Это Ла Лига
😁😁😁
+17
-3
+14
ПОЗОР!!!👎👎👎
+16
-6
+10
Какие чувствительные нынче судьи в Испании
+8
-2
+6
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Держи тогда🍭
+5
0
+5
Ответ Эрнандес Эрнандес
Отстранили судью за то, что совершил ошибку. Отстранили игрока за то, что указал судье на эту ошибку. 😁
Не указал, а агрессивно наехал с матами. Судьи каждый матч ошибаются, если такое допускать - в каждом туре будет избиение судьи, если речь про ЛЛ - в каждом матче
+8
-3
+5
Продолжают вытягивать за уши интригу в Ла Лиге
+7
-3
+4
Ответ Эрнандес Эрнандес
Комментарий удален модератором
Регина сама не понимает, что является самой преданной фанаткой мадрида
+3
0
+3
Ответ Эрнандес Эрнандес
Комментарий удален модератором
Регина его зовут, Регина.
+3
0
+3
Ответ JENNINGS
Да «Барсу» на Суперкубок тянут, арабам, платящим миллионы на это, неинтересно будет смотреть на «Жирону»
Как Джуд влияет на борьбу за 2 место между каталонцами?
+8
-5
+3
А судью насколько дисквалифицировали, напомните?
+3
-1
+2
Я правильно понял, что судью, который совершил грубейшую ошибку, отстранили на столько же, на сколько дисквалифицировали игрока, который посмел этому возмутится в далеко не самой грубой форме?
+4
-2
+2
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Отведал ананасов уже?
+2
0
+2
Это какое-то издевательство. Как он должен был среагировать на такой адовый грабеж очков?
Вы отняли 3 очка у Реала и все равно этого мало видимо, надо еще и лучшего игрока забанить за справедливые эмоции
Клоуны
+5
-3
+2
Ответ Дима
Регина сама не понимает, что является самой преданной фанаткой мадрида
Регинка мадридистка 😁
+2
0
+2
Ответ Tun
Как Джуд влияет на борьбу за 2 место между каталонцами?
Да это неважно) все плохое, что происходит с Реалом - виновата Барса🤣
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Ответ Азиз Ибодуллаев
А судью насколько дисквалифицировали, напомните?
2 матча
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Тащите зыэм жуху)
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Ответ Dmitry Gorev
В пылу эмоции футболисты и похуже говорят вещи, вроде бы за слова наказывать не принято. Ничего страшного в его словах и поведении не усматривалось, как по мне.
Это не оправдание неадекватного поведения
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Это худшее решение в подобной ситуации. Когда надо было выпустить пар, они только завернули гайки, а ведь даже личного оскорбления судьи не было
+2
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Режиссёру чемпионской гонки в Ла Лиге браво! Удобно оформили.
А, если серьёзно, компетентность судьи в данной ситуации под вопросом не стоит? За такое лицензию отбирать нужно, а он ещё жертвой выставлен тут.
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It’s fucking goal... Прям оскорбил судью))) прям послал прямым текстом, можно сказать)
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Какой же ужас и произвол….😕
Потом «умники» шуткуют про клубное ТВ…
Как себя вести после таких решений, минус очки, минус лучший игрок да еще и на 2 матча)))
Четко прихватывают Реал, не стесняются…👍🏼
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Ответ Игорь Новиков
Идиотизм.
Соломоново решение.
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Ответ Vitto
Так не было грубейшой ошибки, просто раздули скандал.
Остановить игру при навесе в штрафную, который закончился голом и стоил команде 2 очков и дисквалификации лучшего игрока это не грубейшая ошибка? Сходи проверься на адекватность.
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Ответ Bleck Ridermen
Комментарий удален модератором
Члимов 😁
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-1
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