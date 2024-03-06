Беллингем дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги за «неуважительное отношение к судье» в матче с «Валенсией». «Реал» обжалует отстранение хавбека
Джуд Беллингем дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги.
Хавбек «Реала» получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:2) за то, что выразил недовольство свистком арбитра Хесуса Хиля Мансано за мгновение до навеса, приведшего к голу мадридцев на 99-й минуте.
В протоколе матча причиной удаления Беллингема названа его фраза «##### [блин], это гол!», сказанная арбитру «в агрессивном состоянии».
Как сообщает Relevo, Комитет по соревнованиям дисквалифицировал Джуда на две игры Ла Лиги за «пренебрежительное отношение к судье». Кроме того, хавбек оштрафован на 600 евро, еще 700 евро взыскали с «Реала».
Таким образом, Беллингем пропустит матчи с «Сельтой» и «Осасуной». Сообщалось, что «Реал» планирует обжаловать дисквалификацию полузащитника.
Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. «Мадрид» видит след «Барсы»
Отстранили игрока за то, что указал судье на эту ошибку.
😁
Это Ла Лига
😁😁😁
Вы отняли 3 очка у Реала и все равно этого мало видимо, надо еще и лучшего игрока забанить за справедливые эмоции
Клоуны
А, если серьёзно, компетентность судьи в данной ситуации под вопросом не стоит? За такое лицензию отбирать нужно, а он ещё жертвой выставлен тут.
Потом «умники» шуткуют про клубное ТВ…
Как себя вести после таких решений, минус очки, минус лучший игрок да еще и на 2 матча)))
Четко прихватывают Реал, не стесняются…👍🏼