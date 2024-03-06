Кустурица о матче Россия – Сербия: «Мне это кажется очень важным, в Европе сейчас много русофобов. Когда вы победите, все изменится, Достоевский, Булгаков и Тургенев опять станут хорошими авторами»

Режиссер Эмир Кустурица высказался о предстоящем матче сборных России и Сербии.

Россия и сыграют на стадионе «Динамо» в Москве 21 марта.

«Мне кажется очень важным, что Сербия будет играть у вас, в Москве. Думаю, наш президент работал над этим. В Европе это невозможно. Сейчас там много русофобов.

Когда вы победите, все изменится. Достоевский, Булгаков и Тургенев опять станут хорошими писателями. У вас так много хороших писателей! Это основа русской культуры. Как и православие», – сказал Кустурица в интервью Sports.

Эмир Кустурица носит кнопочную нокию, живет в деревне и ругает современность – я провел вечер с большим режиссером