Кустурица о матче Россия – Сербия: «Мне это кажется очень важным, в Европе сейчас много русофобов. Когда вы победите, все изменится, Достоевский, Булгаков и Тургенев опять станут хорошими авторами»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу товарищеские матчи (клубы) Sports.ru Политика книги религия кино Эмир Кустурица Футбол

Режиссер Эмир Кустурица высказался о предстоящем матче сборных России и Сербии.

Россия и Сербия сыграют на стадионе «Динамо» в Москве 21 марта.

«Мне кажется очень важным, что Сербия будет играть у вас, в Москве. Думаю, наш президент работал над этим. В Европе это невозможно. Сейчас там много русофобов.

Когда вы победите, все изменится. Достоевский, Булгаков и Тургенев опять станут хорошими писателями. У вас так много хороших писателей! Это основа русской культуры. Как и православие», – сказал Кустурица в интервью Sports.

Эмир Кустурица носит кнопочную нокию, живет в деревне и ругает современность – я провел вечер с большим режиссером

Материалы по теме

45 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А он знает, что запрещают этих авторов как раз не заграницей?
+49
-12
+37
Почему Сербам так нравится эта спецоперация и не нравилась спецоперация 99 года?
+22
-7
+15
В Лондоне в 2022 году шла «Чайка» Чехова с Эмилией Кларк, сейчас идет «Ваня» с Эндрю Скоттом и т.д. В 2023 ходил в Лондоне на «Сталкера» Тарковского. В любой книжной сети, например Waterstones, целые шкафы с русской классикой, например, Толстой, Тургенев, Достоевский.

https://www.waterstones.com/author/ivan-turgenev/68611
+16
-1
+15
Достоевский, Булгаков и Тургенев не переставали быть хорошими писателями и без «побед».
+9
-3
+6
Так к этим авторам как раз то вопросов и нет.
Там к другим "авторам" вопросики имеются.
+7
-3
+4
Ответ Я поддерживаю В.В. Путина
Комментарий скрыт
у тебя весеннее обострение?
+4
0
+4
Когда выходишь в тираж, начинаешь будоражить всех скандалами вокруг своей персоны. Оливер Стоун тому порукой.
+5
-1
+4
Достоевский есть явление больше и важнее для мировой истории, чем весь режим чекистов.
+5
-3
+2
Давайте поможем угадать Эмиру, в какой именно стране запрещают Достоевского!
Подсказка: начинается на "Рос" заканчивается на "сия"
+7
-5
+2
А если Сербия победит?
+2
0
+2
Открываю программу Королевской Оперы в Ковент-Гарден, первое музыкальное событие в what’s on - Ледебиное Озеро, Петр Чайковский, с 6 марта по 28 июня

Открываю оркестр, там же, концертмейстер - Сергей Левитин, Санкт-Петербург

русофобия, значит
+2
0
+2
Почему этот известный во всем мире европеец говорит хорошо о России? Очень неприятно! 😥😥😥
+2
-1
+1
Ответ bevooch
В Париже на новый год на здании Оперы висела огромная афиша Щелкунчика и Лебединого озера. И за две недели меня там ни разу даже не зарусофобили. А Акунина, Пугачёву, Нойза МС и даже Дудя запрещают не в Европе. После свежего фильма про Мастера и Маргариту патриоты уже требуют запретить всего Булгакова, кстати.
Пугачёва, Нойз и Дудь предлагают сдаться и выступают в поддержку страны, с которой мы воюем. Им нужно помочь зарабатывать, чтобы они продолжали помогать воевать против России?
+1
0
+1
В Париже на новый год на здании Оперы висела огромная афиша Щелкунчика и Лебединого озера. И за две недели меня там ни разу даже не зарусофобили.
А Акунина, Пугачёву, Нойза МС и даже Дудя запрещают не в Европе. После свежего фильма про Мастера и Маргариту патриоты уже требуют запретить всего Булгакова, кстати.
+2
-2
0
смешно, интересно, а Кустурица в курсе как "патриотическая" общественность хотела отменить фильм Мастера и Маргариту по Булгакову?)
+2
-2
0
Звучит двояко о победе, как будто в том числе в предстоящем матче, как будто от исхода матча зависит все, матч жизни.....
0
0
0
Он случаем с промесом не знаком? Он его ничем не угощал?
+1
-1
0
Как это он себе представляет? Российские войска занимают Киев и на следующий день снимают санкции и аннулируют ордер на арест Путина?
0
0
0
Для европейцев общего у нынешней власти в России с литературой 19-го века общего примерно столько же, сколько у нынешних греков с античностью.
0
0
0
Кустурица о матче Россия – Сербия: «Мне это кажется очень важным, в Европе сейчас много русофобов. Когда вы победите, все изменится, Достоевский, Булгаков и Тургенев опять станут хорошими авторами»

---------------------------------------------------------------------------------
А с каких пор победой считается ненависть ко всем, нищета и полная жопа?
0
0
0
Ответ Я поддерживаю В.В. Путина
Комментарий скрыт
что ты городишь? Преступление и Наказания изучали и 10 и 20 лет назад.
+1
-1
0
Кустурицу якобы очень волнует отношение к русским писателям 19-20 веков, хотя он даже не может сказать, в какой конкретной стране. Спросить бы про Шевчука, если Кустурица не чуждый русской культуре. Знает ли он вообще о таком )
+4
-4
0
Ответ Костя Паркер
А если Сербия победит?
По МатчТВ начнут крутить истерны с Гойко Митичем
0
0
0
Ответ Артур Кузьминский
Почему Сербам так нравится эта спецоперация и не нравилась спецоперация 99 года?
Ну почитай, может дойдёт наконец)
0
0
0
Ответ GibsonFlyingV
Кто нибудь может объяснить о какой "победе" многие говорят, как она будет выглядеть? И о какой победе может идти речь, если Путин согласен на переговоры и как он сам сказал Такеру "они все равно сядут и обо всем договорятся"? Такое впечатление чтт люди с ума посходили
Пересмотри интервью и услышишь.Победа,и переговоры о том,что исконно Русские и русскоязычные земли будут Российскими снова,где не будет Бандеровщины.Ты лучше Украинцам задай вопрос,о какой мифической перемоге они постоянно говорят,и как это они себе представляют?
0
0
0
Ответ Nikolay Kavcic
смешно, интересно, а Кустурица в курсе как "патриотическая" общественность хотела отменить фильм Мастера и Маргариту по Булгакову?)
Какая именно? Сколько это людей? Какие успехи в отмене?
0
0
0
А эти авторы и не стали "плохими". Книги выходят, фильмы и спектакли ставятся. Это в России на "Мастера"..." наезды. В мире прекрасно отличают русскую культуру от дедовых деяний.
+7
-7
0
Ответ Spartakus1984
Пугачёву, Нойза МС(с) А как с предателями желающим России поражения, поступать?
Такой к тебе вопрос: жители проигравших ФРГ и ГДР к 60-м годам жили хуже или лучше, чем жители победившего СССР?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий