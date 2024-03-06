Кустурица о матче Россия – Сербия: «Мне это кажется очень важным, в Европе сейчас много русофобов. Когда вы победите, все изменится, Достоевский, Булгаков и Тургенев опять станут хорошими авторами»
Режиссер Эмир Кустурица высказался о предстоящем матче сборных России и Сербии.
Россия и Сербия сыграют на стадионе «Динамо» в Москве 21 марта.
«Мне кажется очень важным, что Сербия будет играть у вас, в Москве. Думаю, наш президент работал над этим. В Европе это невозможно. Сейчас там много русофобов.
Когда вы победите, все изменится. Достоевский, Булгаков и Тургенев опять станут хорошими писателями. У вас так много хороших писателей! Это основа русской культуры. Как и православие», – сказал Кустурица в интервью Sports.
Эмир Кустурица носит кнопочную нокию, живет в деревне и ругает современность – я провел вечер с большим режиссером
https://www.waterstones.com/author/ivan-turgenev/68611
Там к другим "авторам" вопросики имеются.
Подсказка: начинается на "Рос" заканчивается на "сия"
Открываю оркестр, там же, концертмейстер - Сергей Левитин, Санкт-Петербург
русофобия, значит
А Акунина, Пугачёву, Нойза МС и даже Дудя запрещают не в Европе. После свежего фильма про Мастера и Маргариту патриоты уже требуют запретить всего Булгакова, кстати.
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А с каких пор победой считается ненависть ко всем, нищета и полная жопа?