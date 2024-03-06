Кубок Гагарина. «Ак Барс» в гостях у «Автомобилиста» при 0-3 в серии, «Трактор» примет «Салават», ЦСКА против «Локомотива»

«Автомобилист» примет «Ак Барс» в 4-м матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина.

« » сыграет с « », « » – со « ».

Также будет противостоять « », минское « » – московскому (в этой серии сегодня состоится 3-й матч).

Первый раунд

Счет в серии: 3-0

Счет в серии: 2-1

Счет в серии: 1-2

Счет в серии: 0-2

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ