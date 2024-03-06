Кубок Гагарина. «Ак Барс» в гостях у «Автомобилиста» при 0-3 в серии, «Трактор» примет «Салават», ЦСКА против «Локомотива»

Теги Ак Барс Салават Юлаев ЦСКА Локомотив Северсталь Трактор Спартак Автомобилист результаты матчей Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

«Автомобилист» примет «Ак Барс» в 4-м матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина.

«Трактор» сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Северсталь» – со «Спартаком».

Также ЦСКА будет противостоять «Локомотиву», минское «Динамо» – московскому (в этой серии сегодня состоится 3-й матч). 

Кубок Гагарина

Первый раунд

Автомобилист – Ак Барс
Дата проведения
6 марта, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-0

Трактор – Салават Юлаев
Дата проведения
6 марта, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-1

ЦСКА – Локомотив
Дата проведения
6 марта, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

Динамо Минск – Динамо Москва
Дата проведения
6 марта, 19.30, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-2

Северсталь – Спартак
Дата проведения
6 марта, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

41 комментарий
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Надеюсь, Авто закончит сегодня наши мучения
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Поддержу амбассадоров железных дорог и автомобильного транспорта на льду. Да будет праздник на Урале!
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Автик! Тьфу тьфу тьфу! Давай!
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Ответ barsik94
Надеюсь, Авто закончит сегодня наши мучения
да я тоже так думаю такой позорной игры у АК БАРСА ещё не было
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За уральские двигатели внутреннего сгорания!
Побед Минску и Ярославлю!
КБ не расслаблять булки, сегодня будет непросто...
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Автошки! Рябята с нашего двора! 🏒 =А= 🏒
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Ну это казанское недоразумение Авто должен закрывать сегодня. Трактору тяжелее будет.
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Автомобилист удачи и победы, сегодня нужно заканчивать серию.
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Салават Юлаев!! Сила!!Ждём Победы!
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За Динамо Минск 💪💪💪💪
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Авто - закончить все сегодня.
Цска и СЮ - сравнять счет в серии.
Минску - одержать первую победу.
Спартаку - упрочить преимущество.
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Хоть одну игру то возьмите сегодня. А то совсем стыдно первыми вылетать

А дома уже Билла на пенсию отправим
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Последний шанс для Салавата зацепиться за серию. Наконец, нужно включать режим ПО, причем, с первых секунд.
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Желаю чтобы Ак барс размочил счёт пора уже показать мужской характер хатя бы на последок.
+2
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+2
Вперед Локомотив, придём сегодня вас поддержать!!
+3
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+2
Поддержу Салават сегодня,если будет 2:2,дальше будет только интереснее!И за Северсталь по тем же причинам,Аймурзин вывози.
+2
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Салават Юлаев сегодня выиграет.
+2
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+2
Только Салават!!!
Вперёд Юлаевцы!!!
Сегодня только победа парни!!!
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Интрига по АК барсу.

Спартаку - победы! Ковальчуку - запаса
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За трактор!
+4
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Вперед Уфа!
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За Челябинск
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Ответ Амин Манн
Акбарсу победы и выход во второй тур.
Это шутка такая?Они же еле ползают.
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Минску нужно цепляться за серию, поддержу
парней .....
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Екатеринбуру прекратить мучения Казанских
болельщиков....
3-0 в серии это финиш.....
+1
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Ответ barsik94
Надеюсь, Авто закончит сегодня наши мучения
Будем надеятся на это🙏🏻
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Ответ diadiasasha59
Это шутка такая?Они же еле ползают.
Их жены уже раскупили билеты на Мальдивы,после 10 марта всей командой поедут отдыхать.Пожелаем хорошо отдохнуть!
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Победы Динамо Минск!
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Ответ Сергей Семенов
А может быть сейчас АК барс соберётся и покажет кто есть кто. Билл настроит их на этот камбек.
Только если сами игроки всё сделают сами, без тренеров. Три подряд игры с одной и той же тактикой, без изменений - Билл не умеет меняться, так и будет долбиться в стену, пока не проиграет
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Ответ barsik94
Надеюсь, Авто закончит сегодня наши мучения
А может быть сейчас АК барс соберётся и покажет кто есть кто. Билл настроит их на этот камбек.
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