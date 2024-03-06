Кубок Гагарина. «Ак Барс» в гостях у «Автомобилиста» при 0-3 в серии, «Трактор» примет «Салават», ЦСКА против «Локомотива»
«Автомобилист» примет «Ак Барс» в 4-м матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина.
«Трактор» сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Северсталь» – со «Спартаком».
Также ЦСКА будет противостоять «Локомотиву», минское «Динамо» – московскому (в этой серии сегодня состоится 3-й матч).
Первый раунд
- Дата проведения
- 6 марта, 17.00, «КСК Уралец»
Счет в серии: 3-0
- Дата проведения
- 6 марта, 17.00, «Арена Трактор»
Счет в серии: 2-1
- Дата проведения
- 6 марта, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Счет в серии: 1-2
- Дата проведения
- 6 марта, 19.30, «Арена-Минск»
Счет в серии: 0-2
- Дата проведения
- 6 марта, 19.30, «Ледовый дворец»
Счет в серии: 1-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Побед Минску и Ярославлю!
КБ не расслаблять булки, сегодня будет непросто...
Цска и СЮ - сравнять счет в серии.
Минску - одержать первую победу.
Спартаку - упрочить преимущество.
А дома уже Билла на пенсию отправим
Вперёд Юлаевцы!!!
Сегодня только победа парни!!!
Спартаку - победы! Ковальчуку - запаса
парней .....
болельщиков....
3-0 в серии это финиш.....