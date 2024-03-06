«Все это стало возможно благодаря нашему президенту». Камила Валиева о Всемирном фестивале молодежи

Теги сборная России Владимир Путин женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева поделилась впечатлениями от Всемирного фестиваля молодежи.

«Я просто в восторге от того, что сейчас происходит на Всемирном фестивале молодежи – давно я не видела такого удивительного масштаба!

Вчера побывала на премии ИРИ и даже вручала ее! А сам фестиваль превратился в настоящую площадку для выстраивания связей между молодыми людьми. И все это стало возможно благодаря нашему президенту.

А впереди нас ждет грандиозное закрытие!» – написала Валиева.

Валиева теперь нарасхват: открыла турнир с Путиным, снялась в шоу о тортах, исповедалась на японском ТВ

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59 комментариев
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Готова к работе в Думе.
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Камил, мы уже поняли, что ты в восторге, но нельзя же так вылизывать в 17 лет..
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Всей страной бедную девочку поддерживали, а она уже нашла себе богатеньких спонсоров, скоро как Степанова будет. Среди господ будет жуткая борьба за возможность делить койку с такой девочкой
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Проснулся сегодня благодаря Путыну. Выполнил ванна-туалетные процедуры при помощи Владимыча. Приготовил яичницу и гречу в пакетиках и сьел при поддержке пересидента. Ехал на работу ощущая мощную руку помощи от нацлидера.
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"А впереди нас ждет грандиозное закрытие!". Очень двусмысленно звучит данная фраза в современных условиях.
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Из нее выйдет депутат))
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Сколько же выпито на халяву под это дело. А уж сколько презиков перевели.
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Ответ Fona
Всей страной бедную девочку поддерживали, а она уже нашла себе богатеньких спонсоров, скоро как Степанова будет. Среди господ будет жуткая борьба за возможность делить койку с такой девочкой
Тутберидзе маман Винер потеснила
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С год назад писал местным домохозяйкам , что потом будут радоваться , когда страной будут управлять подобные недоспортсмены , не верили ... Ну молодцы, нажалелись девочку маленькую , теперь терпите )
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Вспомнилось из советского прошлого:Спасибо дорогому Леониду Ильичу за наше счастливое детство!
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Ответ Fona
Всей страной бедную девочку поддерживали, а она уже нашла себе богатеньких спонсоров, скоро как Степанова будет. Среди господ будет жуткая борьба за возможность делить койку с такой девочкой
Скорее среди девочек борьба будет. «Валиевых» значительно больше, чем свободных господ.
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Я болела за Камилу с юниоров, теперь очень грустно за этим наблюдать..
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Во наяривает, ещё такая молодая 🤡
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Боже, как она замучила уже.
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Любит Путин молодых...
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То что я могу сейчас тут написать, это исключительно благодаря президенту, пусть все всё хранят в него и уверуют
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Если женщина красива и в постели горяча,
В этом главная заслуга Леонида Ильича!
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В думе уже кресло готовят
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Мнение девочки, не закончившее даже школу, крайне важно знать
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Перспективная ветка 😁
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Пошла подготовительная работа в депутаты .
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Мы тоже надеемся, что всех вас ждет грандиозное закрытие. Некоторых чтобы пожизненно закрыли причем в Гааге.
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Очередной прогиб засчитан. Своё шоу уже есть, теперь на место в Думе нужно подлизать.
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Да, не пропадет девочка. Умеет. Большое безбедное будущее)
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Алина, Камила........Думаю нас ждёт не Грандиозное закрытие,а всего лишь банальное продолжение.....
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Прежде всего это возможно благодаря гражданам РФ. Президент - это менеджер! Что в головах у людей?
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Ответ Savarona25
"А впереди нас ждет грандиозное закрытие!". Очень двусмысленно звучит данная фраза в современных условиях.
А с добавлением "и все это благодаря нашему президенту." звучит логично во всех смыслах...
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Ответ Lacrosse-style goal
Проснулся сегодня благодаря Путыну. Выполнил ванна-туалетные процедуры при помощи Владимыча. Приготовил яичницу и гречу в пакетиках и сьел при поддержке пересидента. Ехал на работу ощущая мощную руку помощи от нацлидера.
По радио играла "такого как Путин"
+2
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Ответ Нурсултан Хамзаев
Из нее выйдет депутат))
Войдёт
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