ПКР о нейтральном статусе паралимпийцев на Играх в Париже: «Это дискриминационное решение по национальному признаку»

Теги Паралимпийские игры ПКР МПК паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Легкая атлетика

В ПКР назвали дискриминационными условия допуска паралимпийцев на Игры в Париже.

«6 марта 2024 года Паралимпийский комитет России получил от Международного паралимпийского комитета критерии по участию российских спортсменов и вспомогательного персонала в Паралимпийских играх в Париже.

В соответствии с критериями российские спортсмены могут принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе и только в рамках личного зачета.

В соответствии с критериями Паралимпийскому комитету России разрешено заявлять на соревнования лицензированных российских спортсменов в нейтральном статусе и только в рамках личного зачета. Членам Исполкома ПКР не разрешается присутствовать на соревнованиях в любом качестве, в том числе в качестве вспомогательного персонала, что в значительной мере затруднит решение организационных вопросов, возникающих непосредственно во время участия команды в соревнованиях.

Нейтральные спортсмены и вспомогательный персонал не примут участие в церемониях открытия и закрытия, а на церемонии награждения нейтральных спортсменов будет звучать гимн МПК (в случае если занято первое место) и подниматься флаг МПК.

Паралимпийский комитет России считает, что это дискриминационное решение по отношению к российским спортсменам по национальному признаку. Отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определенной страны или радоваться победе, когда звучит гимн их страны, значит лишать их права на национальную идентичность. Это является несправедливым по отношению к российским спортсменам и ставит их в неравное положение по сравнению со спортсменами из других стран.

Спортсмены-паралимпийцы продолжают готовиться к Играм, чтобы показать наивысший результат и вновь прославить российский спорт.

В настоящее время, учитывая все критерии и обстановку на сегодняшний день предварительно состав делегации может составить 225 человек, в том числе 125 спортсменов. Их количество может поменяться как в большую, так и в меньшую сторону в соответствии с ситуацией по допуску российских спортсменов на международные соревнования и порядком распределения организационным комитетом Олимпийских и Паралимпийских игр «Париж 2024» прямых приглашений на Игры.

На сегодняшний день Комитет по плаванию Международного паралимпийского комитета (МПК) подтвердил предоставление российским паралимпийцам 42 квот на участие в соревнованиях по плаванию. Сейчас спортсмены готовятся к участию в чемпионате Европы, который пройдет в Мадейре с 21 по 27 апреля.

Шансы завоевать квоты на квалификационных отборочных соревнованиях остаются у 6 из 22 видов спорта: легкая атлетика, пулевая стрельба, тхэквондо, триатлон, теннис на колясках и настольный теннис.

Еще 3 вида спорта смогут попасть на Игры только на основании прямых приглашений от МПК и международных спортивных федераций: пауэрлифтинг, дзюдо и стрельба из лука», – заявили в ПКР.

Международный паралимпийский комитет опубликовал условия участия россиян в Играх в Париже

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7 комментариев
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"Членам Исполкома ПКР не разрешается присутствовать на соревнованиях в любом качестве, в том числе в качестве вспомогательного персонала" --- Вот это удар по чиновникам!
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Ответ Alex1104
Ну и зачем? Где все, кто писал, что "условия нормальные", "ничего дополнительного не будет".??? Хватит терпеть издевательства
предварительно состав делегации может составить 225 человек, в том числе 125 спортсменов. --- Это ты им?
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Будни...
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А в чем дискриминация? Вроде давно было известно про нейтральный статус, ничего нового там опубликовано не было.
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