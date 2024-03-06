Международный паралимпийский комитет опубликовал условия участия россиян в Играх в Париже

МПК опубликовал условия участия россиян в Паралимпиаде-2024 в Париже.

Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал на своем сайте правила участия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе в предстоящей .

В Париже эти спортсмены будут именоваться нейтральными паралимпийскими атлетами (NPA) и будут соревноваться в форме, одобренной , которая не должна содержать каких‑либо национальных цветов, флага, названия страны, национальной эмблемы, символа или обозначения.

Нейтральные спортсмены будут соревноваться под белым флагом с черной надписью NPA. Завоеванные медали не будут занесены в медальный зачет. Если нейтральный спортсмен выиграет золото, на церемонии награждения будет исполнен паралимпийский гимн.

Государственные флаги России и Беларуси, а также другая национальная символика, в том числе военная, строго запрещены вблизи любых объектов, связанных с Паралимпийскими играми. Государственные гимны России и Беларуси звучать не будут.

Делегации России и Беларуси не допущены до участия в церемонии открытия. Также у спортсменов этих стран не будет знаменосцев на закрытии Игр.

МПК сформирует независимый орган для оценки соответствия спортсменов и вспомогательного персонала требованиям. Те, кто активно поддерживал боевые действия на Украине, а также служащие в российских/белорусских вооруженных силах или органах национальной безопасности не будут иметь права участвовать в Паралимпийских играх.

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.