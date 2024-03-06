Международный паралимпийский комитет опубликовал условия участия россиян в Играх в Париже

Теги Паралимпийские игры открытие закрытие МПК паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен паралимпийская сборная Беларуси паралимпийская сборная Беларуси жен Легкая атлетика

МПК опубликовал условия участия россиян в Паралимпиаде-2024 в Париже.

Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал на своем сайте правила участия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе в предстоящей Паралимпиаде.

В Париже эти спортсмены будут именоваться нейтральными паралимпийскими атлетами (NPA) и будут соревноваться в форме, одобренной МПК, которая не должна содержать каких‑либо национальных цветов, флага, названия страны, национальной эмблемы, символа или обозначения.

Нейтральные спортсмены будут соревноваться под белым флагом с черной надписью NPA. Завоеванные медали не будут занесены в медальный зачет. Если нейтральный спортсмен выиграет золото, на церемонии награждения будет исполнен паралимпийский гимн.

Государственные флаги России и Беларуси, а также другая национальная символика, в том числе военная, строго запрещены вблизи любых объектов, связанных с Паралимпийскими играми. Государственные гимны России и Беларуси звучать не будут.

Делегации России и Беларуси не допущены до участия в церемонии открытия. Также у спортсменов этих стран не будет знаменосцев на закрытии Игр.

МПК сформирует независимый орган для оценки соответствия спортсменов и вспомогательного персонала требованиям. Те, кто активно поддерживал боевые действия на Украине, а также служащие в российских/белорусских вооруженных силах или органах национальной безопасности не будут иметь права участвовать в Паралимпийских играх.

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
надо ещё, чтобы с заклеенным ртом выступали, в наручниках и стреноженными
+8
-2
+6
ДБ на людей с ограниченными возможностями решили оторваться. Молодцы.
+7
-4
+3
а цахальские параолимпийцы будут допущены? там у них говорят пополнение
+5
-2
+3
Собаки!
+6
-5
+1
А Беларусь тоже расово неполноценна с точки зрения просвещённой Европы?
+2
-1
+1
>Делегации России и Беларуси не допущены до участия в церемонии открытия. Также у спортсменов этих стран не будет знаменосцев на закрытии Игр.

Марьянчики-губерники: "Ехать всё равно надо!!! Вы там поунижайтесь чутка, а мы про это напишем-расскажем и поднимем бабла".
+1
0
+1
без комментариев
+1
-1
0
Опять болтаем ни о чем и сотрясаем воздух! МПК принял решение и оно такое. Тут либо принимать это решение, либо, если оно не нравится, то тогда надо выходить из МПК и создавать свою международную структуру.
0
0
0
Ответ Orion_17
а цахальские параолимпийцы будут допущены? там у них говорят пополнение
и это учитывая, что большая часть спортсменов состоят в цахале)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий