Винисиус толкнул Орбана в шею и получил желтую. Экс-арбитр Фернандес согласен с решением: «Он играл с огнем, но агрессии не было»
Винисиус Жуниор получил желтую карточку за неспортивное поведение.
«Реал» играет с «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, второй тайм).
На 55-й минуте вингер мадридцев Винисиус Жуниор сфолил на Вилли Орбане в центральном круге, а затем толкнул его двумя руками в шею. Главный судья матча Давиде Масса показал бразильцу желтую карточку.
Бывший арбитр и эксперт по судейству газеты Marca Павел Фернандес прокомментировал этот эпизод.
«Он играл с огнем в эпизоде с Орбаном, но в его толчке не было агрессии. Масса был прав, показав ему только желтую карточку», – сказал Фернандес.
Фото: кадр из трансляции
Когда-нибудь кто-то специально сломает его с таким характером.
Еще повезло, что судья не пошел смотреть Вар, там бы скорее всего удалили бы.
Ведет себя как истеричка, неужели никто в команде не может ему объяснить что нельзя так делать
P.S. эксперт марки)) еще бы Анчелотти спросили
и ведь все у него получается:голы,пасы,штучки всякие.
но то,что он много себе позволяет-жесть
немного стыдно за него
мерзость, такие моменты отбивают все желание вообще лч смотреть