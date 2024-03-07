Винисиус толкнул Орбана в шею и получил желтую. Экс-арбитр Фернандес согласен с решением: «Он играл с огнем, но агрессии не было»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Давиде Масса Вилли Орбан РБ Лейпциг Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор получил желтую карточку за неспортивное поведение.

«Реал» играет с «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, второй тайм). 

На 55-й минуте вингер мадридцев Винисиус Жуниор сфолил на Вилли Орбане в центральном круге, а затем толкнул его двумя руками в шею. Главный судья матча Давиде Масса показал бразильцу желтую карточку. 

Бывший арбитр и эксперт по судейству газеты Marca Павел Фернандес прокомментировал этот эпизод. 

«Он играл с огнем в эпизоде с Орбаном, но в его толчке не было агрессии. Масса был прав, показав ему только желтую карточку», – сказал Фернандес. 

Фото: кадр из трансляции

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85 комментариев
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Сам толкнул в спину Орбана, сам начал бычить на него и еще раз толкнул руками. На ровном месте начинает конфликтовать с игроками.
Когда-нибудь кто-то специально сломает его с таким характером.
Еще повезло, что судья не пошел смотреть Вар, там бы скорее всего удалили бы.
Ведет себя как истеричка, неужели никто в команде не может ему объяснить что нельзя так делать
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+54
Тут надо было удалять
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-20
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Королевский кабинет как всегда. Это две жёлтые и удаление.

P.S. эксперт марки)) еще бы Анчелотти спросили
+64
-29
+35
Ответ Grd Grd
Комментарий скрыт
Ну по факту имеет место на жизнь, винни когда фолил, мог сыграть в мяч ? Абсолютно нет. 1 жк за грубый удар соперника сзади без попытки сыграть в мяч , 2 жк за толчок
+27
-3
+24
Конечно агрессии не было. Винисиус просто и так самый мерзкий игрок в современном футболе, поэтому его и травят все время
+22
-3
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одновременно ужасен и также хорош в игре...
и ведь все у него получается:голы,пасы,штучки всякие.
но то,что он много себе позволяет-жесть
немного стыдно за него
+13
-1
+12
Ответ Cruel Snake
Комментарий скрыт
Знаем мы ваших профессионалов, которые чистые голы не засчитывают)
+21
-10
+11
Ответ Фран
Весь матч Винисиус был в кармане у Хенрихса. Ещё кто-то его с Мбаппе пытается сравнивать, игрок уровня Аарона Леннона.
В таком кармане, что аж гол забил
+9
-2
+7
Посмотрев этот матч, Очередной раз убеждаюсь что Вини заслужил свое второе имя братьев из джунгли
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Ответ Gelious
Он еле коснулся. В динамике видно. Но все равно желтая по делу, да
Вини в этой игре красную точно заслужил, чуть ранее этого эпизода он на линии угловой толкнув защитника Лейпцига, уже заслуживал желтого, а в этом моменте он с перва наехал с зади и толкнул, потом и в шею
+12
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+7
Ответ vaniaEee
Орбан как от выстрела из танка отскочил, если за такое удалять, потом вы же будете говорить, что все падают от любого толчка
Винисиус достаточно агрессивно ударил в шею. Это не толчок. Пересмотрел только что по матч тв еще раз этот эпизод со многих повторов. Это красная, особенно в совокупности с самим фолом. Д и без фола. Это чрезмерная агрессия и всегда карается красной
+8
-2
+6
Этого клоуна удалять должны были. Самый мерзкий футболист. Не зря его ненавидят.
+9
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+5
Эксперт по судейству из мадридской Марки ахахах.
+7
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+5
Негру можно.
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0
+5
Ответ Dimka Akulinin
Я Фанат Реала с 16 летнем стажем! Да винисиус нас вывел сегодня в следующую стадию. Но вы конечно меня простите , пусть Винисиус забивает каждый матч хоть по 3-4 мяча, но с таким его поведением , мне на это смотреть категорически не приятно. У меня такого негатива даже нет ни к одному игроку барсы. Надеюсь предложение МЮ и 130 млн еще в силе. Очень надеюсь на Мбаппе
За что тебя дизлайкают не пойму) но ты все верно подчеркнул. Я не фанат Реала, но такой Вини реалу не годится
+8
-3
+5
Ответ Dimka Akulinin
Я Фанат Реала с 16 летнем стажем! Да винисиус нас вывел сегодня в следующую стадию. Но вы конечно меня простите , пусть Винисиус забивает каждый матч хоть по 3-4 мяча, но с таким его поведением , мне на это смотреть категорически не приятно. У меня такого негатива даже нет ни к одному игроку барсы. Надеюсь предложение МЮ и 130 млн еще в силе. Очень надеюсь на Мбаппе
Согласен с вами, мне тоже не очень приятно смотреть на это. Бесит, хотя Реал мне очень симпатичен тоже лет нормально.
+6
-1
+5
Ждём обзор эпизодов от мадрид тв
+5
-1
+4
Лишь бы Мадрид ТВ всё устраивало))
+8
-4
+4
мерзость
+7
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+3
Ответ vaniaEee
Димка, ложись ты спать уже, не дают 2 желтые в одном моменте Господи, фанат с шестнадцатилетним стажем, тоже мне
Давно не дают ? Глаза откроете ?
+4
-1
+3
первая желтая за наглый толчок в спину,вторая за бычку. мерзкий игрок
+4
-1
+3
Ответ Женя Орлов
В таком кармане, что аж гол забил
Ого. Забить гол на контратаке когда по нему даже не играли - это сильно. Только когда против него персонально играл Хенрикс, то бегунок лишь руки вверх выплескивал
+5
-2
+3
Спорц гамно
+4
-1
+3
Винисиус позор команды, он не достоен быть в Реале
+11
-8
+3
Никакой агрессии , действительно)
+6
-3
+3
Виктора Орбана на Винисиуса нет
+2
0
+2
Эксперт газеты MARCA? А ну ему точно поверим
+2
0
+2
От создателей «нет крови, нет пенальти»
+3
-1
+2
так суть в том что до этого винисус Орбана тупо пнул по ноге, без всякой борьбы за мяч, это 100% желтая, как и толчок 100% желтая и того 2 желтых, что по правилам красная. это чистое удаление, но не тогда, когда надо протащить реал, чтобы у лч было больше просмотров и доходов.
мерзость, такие моменты отбивают все желание вообще лч смотреть
+5
-3
+2
Ответ ernar11
Сам толкнул в спину Орбана, сам начал бычить на него и еще раз толкнул руками. На ровном месте начинает конфликтовать с игроками. Когда-нибудь кто-то специально сломает его с таким характером. Еще повезло, что судья не пошел смотреть Вар, там бы скорее всего удалили бы. Ведет себя как истеричка, неужели никто в команде не может ему объяснить что нельзя так делать
Не хотят. Удобнее использовать в своих целях. Жаль парня, все меньше в нем от игрока
+2
0
+2
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