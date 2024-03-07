Винисиус толкнул Орбана в шею и получил желтую. Экс-арбитр Фернандес согласен с решением: «Он играл с огнем, но агрессии не было»

Винисиус Жуниор получил желтую карточку за неспортивное поведение.

« » играет с « » в ответном матче 1/8 финала чемпионов (1:1, второй тайм).

На 55-й минуте вингер мадридцев сфолил на в центральном круге, а затем толкнул его двумя руками в шею. Главный судья матча Давиде Масса показал бразильцу желтую карточку.

Бывший арбитр и эксперт по судейству газеты Marca Павел Фернандес прокомментировал этот эпизод.

«Он играл с огнем в эпизоде с Орбаном, но в его толчке не было агрессии. Масса был прав, показав ему только желтую карточку», – сказал Фернандес.

Фото: кадр из трансляции