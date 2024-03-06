Девушка Промеса опубликовала видео с Квинси в ночном клубе Дубая. Писали, что вингер «Спартака» находится под домашним арестом

Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника Квинси Промес соцсети девушки и спорт Р-Спорт Футбол

Девушка Квинси Промеса опубликовала видео с футболистом из ночного клуба в ОАЭ.

Перед рестартом Мир РПЛ Промес не смог вылететь в Россию после зимних сборов «Спартака». Квинси был задержан в аэропорту Дубая в связи с тем, что скрылся с места ДТП после аварии.

Сообщалось, что футболист избежит тюремного заключения в ОАЭ и будет оштрафован, после чего вернется в Москву. Однако судебное заседание, которое должно было состояться вчера, было отложено из-за неявки судьи.

В ночь на среду девушка Промеса, рэп-исполнительница Табата Робинсон, опубликовала в соцсети Snapchat видео с с футболистом «Спартака», снятое в одном из ночных клубов Дубая.

Ранее в нидерландских СМИ появилась информация, что Квинси находится под домашним арестом.

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86 комментариев
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Ответ Михаил Алексеев
У нас в стране выборы президента так не освещаются, как сериал о приключениях Промеса
Там хотя бы финал заранее не известен, так что да, интриги поболее будет
+111
-6
+105
Кажется, чтобы убедиться в своей полной безнаказанности и вседозволенности, Промесу осталось только навалить кучу под дверью голландского суда. И то условные Свищевы все равно оправдают это происками НАТО)
+103
-11
+92
Вернулся в клуб, но есть один нюанс:)
+75
-3
+72
Ответ Mohnatiy
А могли бы лишний раз не отсвечивать.
Погоди, он сейчас ещё и за жепу кого-нибудь помацает и ему за домогательство накинут)
+62
-3
+59
У нас в стране выборы президента так не освещаются, как сериал о приключениях Промеса
+62
-10
+52
Для комбо, должен ещё в клубе кого-нибудь изнасиловать.
+42
-4
+38
Наглая подтасовка звука и сгенерированное нейросетями видео
+24
-2
+22
А могли бы лишний раз не отсвечивать.
+22
-3
+19
Нормально Антоха ....команда готовится к играм, пацаны тренируются, а он по клубам тусит...хотя бы не афишировали свою тусню...
+17
-2
+15
Вот бы Гай Ричи снял сериал о Промесе
+15
-2
+13
Промес хороший футболист, много сделал для Спартака, безусловно.
Но уже даже мне, болельщику Спартака с более чем сорокалетним стажем кажется, что пора его убирать из команды. Это уже просто выглядит издевкой над своими же одноклубниками, над клубом.
+16
-3
+13
так он просто живет в клубе, условия домашнего ареста не нарушены
+12
-1
+11
Настоящая легенда спартака😁
+19
-8
+11
Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий скрыт
За не знания мемологии сразу минус
+9
0
+9
антоха клинический, а мы всё над кокориным с мамаевым да над дзюбой ржали
+8
-1
+7
Ответ Михаил Алексеев
У нас в стране выборы президента так не освещаются, как сериал о приключениях Промеса
Так интереснее новый фильм посмотрить, чем один и тот же пересматривать.
+7
-1
+6
Писали и что ему просто запретили покидать страну, под подписку о невыезде, без домашнего ареста - тогда волен быть и в клубе и в аквапарке.
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Можно только позавидовать такому уровню поуизма
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Слабоумие и отвага! Я за Антоху.
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Капец она умная
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Та как же он хорош. А это походу знаменитые эмиратские кпз
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Он испытывает систему на прочность, по ходу дела)))
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Легенда
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Антошка делает всё, чтобы его забрали домой🤔
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Надо было снять стресс
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Ответ Михаил Алексеев
У нас в стране выборы президента так не освещаются, как сериал о приключениях Промеса
Выборы кого?
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не понял Антоха, что поступил плохо
подумал: разведу всех примерных, как лохов...
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на него дела открыты, а он тусит... жить без интеллекта очень кайфово походу
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Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий скрыт
А чего вдруг с заглавной?)
+1
0
+1
А как же спортивный "лежим"(с)?
+1
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