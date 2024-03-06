Девушка Промеса опубликовала видео с Квинси в ночном клубе Дубая. Писали, что вингер «Спартака» находится под домашним арестом

Девушка Квинси Промеса опубликовала видео с футболистом из ночного клуба в ОАЭ.

Перед рестартом Мир РПЛ Промес не смог вылететь в Россию после зимних сборов «Спартака». Квинси был задержан в аэропорту Дубая в связи с тем, что скрылся с места ДТП после аварии.

Сообщалось, что футболист избежит тюремного заключения в ОАЭ и будет оштрафован, после чего вернется в Москву. Однако судебное заседание, которое должно было состояться вчера, было отложено из-за неявки судьи.

В ночь на среду девушка Промеса, рэп-исполнительница Табата Робинсон, опубликовала в соцсети Snapchat видео с с футболистом « », снятое в одном из ночных клубов Дубая.

Ранее в нидерландских СМИ появилась информация, что Квинси находится под домашним арестом.

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