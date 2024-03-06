На Погба вышел медиафутбольный клуб «БроукБойз»: «Предложили 1500 долларов, проживание в Одинцово и современный медцентр»

«БроукБойз» пригласили Поля Погба в клуб, отправив ему письмо в инстаграме.

«Уважаемый Поль Погба.

Клуб «БроукБойз», один из лидеров , приглашает вас стать нашим игровым козырем. Ваши навыки крайне важны для нашего успеха.

Понимая непредвиденные трудности, влияющие на ваше текущее игровое время, мы готовы оказать вам поддержку для поддержания вашей формы. Мы предлагаем вам отдельное проживание в Одинцово, зарплату в размере $1500 и доступ к нашему современному медицинскому центру.

К сожалению, мы не можем предложить вам больше, чем нашим текущим лидерам команды из-за политики клуба. Здесь, в России, вы становились чемпионом мира! Уверены, вы сможете здесь вспомнить былые времена и реанимировать карьеру!

Давайте создадим историю вместе», – написал в письме спортивный директор « » Артем Хачатурян.

«Кому-то это может показаться смешным, но мы действительно пригласили Поля Погба. Мы сделали запрос в агентство Мино Райолы, которое продолжает заниматься его делами.

После смерти Мино делами Погба заведует Рафаэла Пимента. Они пока ответили вежливым отказом. Но у нас идет диалог. Они пока пребывают в стадии отчаяния и так быстро не могут принять тот факт, что одному из лучших футболистов мира запретили надолго играть в футбол.

Очевидно, что окно возможностей для Погба расширяться не будет. На данный момент по статусу и уровню соревнований Медиалига – самый серьезный чемпионат, в котором Погба может принять участие. Поэтому мы продолжим диалог», – добавил Хачатурян.





В конце февраля Погба дисквалифицировали на 4 года за допинг. 30-летний хавбек оспорит дисквалификацию в CAS.

Избыточный дар – вот что сгубило Погба