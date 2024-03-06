На Погба вышел медиафутбольный клуб «БроукБойз»: «Предложили 1500 долларов, проживание в Одинцово и современный медцентр»

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Мино Райола Поль Погба агенты Winline Медиалига БроукБойз Рафаэла Пимента Артем Хачатурян Медиафутбол

«БроукБойз» пригласили Поля Погба в клуб, отправив ему письмо в инстаграме.

«Уважаемый Поль Погба.

Клуб «БроукБойз», один из лидеров Winline Медиалиги, приглашает вас стать нашим игровым козырем. Ваши навыки крайне важны для нашего успеха.

Понимая непредвиденные трудности, влияющие на ваше текущее игровое время, мы готовы оказать вам поддержку для поддержания вашей формы. Мы предлагаем вам отдельное проживание в Одинцово, зарплату в размере $1500 и доступ к нашему современному медицинскому центру.

К сожалению, мы не можем предложить вам больше, чем нашим текущим лидерам команды из-за политики клуба. Здесь, в России, вы становились чемпионом мира! Уверены, вы сможете здесь вспомнить былые времена и реанимировать карьеру!

Давайте создадим историю вместе», – написал в письме спортивный директор «БроукБойз» Артем Хачатурян. 

«Кому-то это может показаться смешным, но мы действительно пригласили Поля Погба. Мы сделали запрос в агентство Мино Райолы, которое продолжает заниматься его делами.

После смерти Мино делами Погба заведует Рафаэла Пимента. Они пока ответили вежливым отказом. Но у нас идет диалог. Они пока пребывают в стадии отчаяния и так быстро не могут принять тот факт, что одному из лучших футболистов мира запретили надолго играть в футбол.

Очевидно, что окно возможностей для Погба расширяться не будет. На данный момент по статусу и уровню соревнований Медиалига – самый серьезный чемпионат, в котором Погба может принять участие. Поэтому мы продолжим диалог», – добавил Хачатурян.

 


В конце февраля Погба дисквалифицировали на 4 года за допинг. 30-летний хавбек оспорит дисквалификацию в CAS.

Избыточный дар – вот что сгубило Погба

37 комментариев
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Поль Погба: добавьте проездной на троллейбус и вылетаю
+168
0
+168
В ответ Поль тоже пошутил: выкупил Броукбойз и расформировал
+56
0
+56
Подделка. Настоящее обращение начиналось бы "Поль, ###, #####лига здесь. Вместе мы ####ем (сделаем – прим. редактора) всех, го к нам, #####".
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-2
+52
Ответ Интересная личность
Поль Погба: добавьте проездной на троллейбус и вылетаю
Ещё карту лояльности Пятёрочка с повышенным кэшбэком, и барбершоп по близости с домом
+48
0
+48
Допинг контроль обещали пройти через Промеса
+30
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+29
Написать Погба в директ? )))
Вы бы ещё там поздравили Криштиану Роналду с днём рождения, вероятность ответа примерно одинаковая )))
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Смеялись всей маршруткой
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Какой же отечественный медиафутбол жалок
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На Промеса вышел ФК Бутырка: предложили отдельное проживание, гарантированные макароны, медиаподдержку...
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В ответ Погба предложил им сексуальное путешествие в районе Тамбова
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Ответ Интересная личность
Поль Погба: добавьте проездной на троллейбус и вылетаю
Паспорт РФ.
+9
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+4
Таков нынешний реальный уровень этого футболиста.
+7
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+3
Ответ Spartakus1984
Паспорт РФ.
Какой паспорт? У него даже судимости нет - нам такие сограждане не нужны.
+3
0
+3
Ответ Фан Рубина
Таков нынешний реальный уровень этого футболиста.
Так он не может играть в проф клубах
+2
0
+2
Ответ Сергей Николаенко
Какой паспорт? У него даже судимости нет - нам такие сограждане не нужны.
Нказание за допинг это судимость в спорте.
+2
0
+2
От Парижа до Одинцово один шаг
+2
0
+2
А парни молодцы😂👍👍👍 еще можно добавить курс рубля что бы он понимал что это не совсем маленькие деньги)))
+1
0
+1
Какие 1,5 $?!) Вы идиоты?) предложите ему 80% медиаправ и все)
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
В современных условиях для Погба - вполне себе предложение.
Погба может до конца жизни не работать и жить в удовольствие
+2
-1
+1
Ответ Шамиль Агарагимов
Так он не может играть в проф клубах
Не может и не заслуживает.
+3
-3
0
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Ещё карту лояльности Пятёрочка с повышенным кэшбэком, и барбершоп по близости с домом
подстригаловка сойдёт вместо барбержопа?
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Ответ Интересная личность
Поль Погба: добавьте проездной на троллейбус и вылетаю
18 баранов, холодильник розенлеф (финский хороший) и две путевки…
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Должны были позвонить из Йоты, их же рекламировал некий Александр Погба
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1500$ в час?
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https://www.youtube.com/watch?v=MS9Mq2ZfW1s&t=2424s
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Не потянит
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К сожалению, мы не можем предложить вам больше, чем нашим текущим лидерам команды из-за политики клуба.

Текущие лидеры команды становились чемпионами мира ? Требую исключение для чемпиона мира!!!
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Он скорее в 2Дротс пойдёт!!! Там у него партнёр по сборной играет - Мбаппе зовут!!! 😆😆
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АХАХАХААХААХАХАХХ
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Скоро Месси "позовут". Что только не придумаешь, чтобы люди заходили в новости о медиафутболе.
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