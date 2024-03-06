Уткин выложил скульптуру человека, избавляющегося от лишнего веса: «Убедили! Начинаю»
Василий Уткин намекнул, что будет бороться с лишним весом.
Еще в октябре Уткин признался, что его здоровье оставляет желать лучшего и что ему предстоит очередное похудение.
Сегодня президент «Эгриси» выложил фото, под которым написал: «Убедили! Начинаю».
А что касается всего прочего в плане рекомпозиции тела — крайне желательна поддержка со стороны. Доброе слово и собаке приятно, а столь своеобразная форма «булимии», когда ИМТ превышен чёрт знает во сколько раз, возникает во многом из-за некоего конфликта с обществом, которое тебя отторгает, — и глубочайшего одиночества.
По Василию и его некоторым фразам заметно, какая там отчаянная боль сидит внутри. И недолюбленность, что ли. А для некоторых ранимых людей это важное чувство, видите ли. По-моему, там однажды что-то щёлкнуло внутри, причём скорее дважды даже. В своё время Василий отменно преобразился, когда вёл шоу «Большой вопрос» 10 лет назад. Далее что-то случилось у него, судя по всему. Какая-то рана открылась вновь.
И нет, шэйминг а-ля «сам виноват, жиртрест» тут абсолютно не работает. Обидеть художника может каждый.
Любите себя и найдите того, кто будет любить вас безвозмездно. Хотя бы кота. Прекрасные собеседники, без шуток. 😸
Приет комрад
Молодец!