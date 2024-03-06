Уткин выложил скульптуру человека, избавляющегося от лишнего веса: «Убедили! Начинаю»

Василий Уткин намекнул, что будет бороться с лишним весом.

Еще в октябре признался, что его здоровье оставляет желать лучшего и что ему предстоит очередное похудение.

Сегодня президент «Эгриси» выложил фото, под которым написал: «Убедили! Начинаю».