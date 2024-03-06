Уткин выложил скульптуру человека, избавляющегося от лишнего веса: «Убедили! Начинаю»

Теги Василий Уткин Эгриси Здоровье Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин намекнул, что будет бороться с лишним весом.

Еще в октябре Уткин признался, что его здоровье оставляет желать лучшего и что ему предстоит очередное похудение.

Сегодня президент «Эгриси» выложил фото, под которым написал: «Убедили! Начинаю».

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81 комментарий
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Давай, Василий! Прямо с понедельника! Я так уже сто раз делал!)...
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На самом деле искренне желаю Васе избавиться от проблем со здоровьем !
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Смех смехом, но желаю Василию удачи в этом деле!
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Ответ Этот Райола хочет денег
Давай, Василий! Прямо с понедельника! Я так уже сто раз делал!)...
«Курить бросить легко, лично я уже бросал раз 30-ть»
+37
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Ответ Иван Шуткин
Курьером пускай устроится на недельку и сразу скинет 20-30 минимум и еще заработает
Не одна сеть не доверит ему свою еду без депозита)
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Как говорится, к лету, к началу купального сезона.
+29
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Василию пожелаю удачи.
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Ответ Хамлет датский
Вася не осилит, для его тела отбойный молоток нужен, а не стамеска)) работы на года
Дорогу осилит идущий.
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Скинуть вес в целом не проблема, вопрос глубже - как его потом быстро не вернуть и даже добавить сверх...
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Ответ Алексей Кузнецов
Если честно, контролировать себя в плане веса тяжело. Мне пришлось в прошлом ноябре обращаться к эндокринологу, а когда сдал первые анализы, мне врач сказала, что у меня подозрение на диабет. Пришлось поменять рацион питания, сейчас стало легче в плане здоровья, но все равно есть желание все бросить, сорваться но то предупреждение от воача помогает остановить себя от этого решения.
От алкоголя, сахара и быстрых углеводов отказаться не так уж и сложно, сила воли нужна.

А что касается всего прочего в плане рекомпозиции тела — крайне желательна поддержка со стороны. Доброе слово и собаке приятно, а столь своеобразная форма «булимии», когда ИМТ превышен чёрт знает во сколько раз, возникает во многом из-за некоего конфликта с обществом, которое тебя отторгает, — и глубочайшего одиночества.

По Василию и его некоторым фразам заметно, какая там отчаянная боль сидит внутри. И недолюбленность, что ли. А для некоторых ранимых людей это важное чувство, видите ли. По-моему, там однажды что-то щёлкнуло внутри, причём скорее дважды даже. В своё время Василий отменно преобразился, когда вёл шоу «Большой вопрос» 10 лет назад. Далее что-то случилось у него, судя по всему. Какая-то рана открылась вновь.

И нет, шэйминг а-ля «сам виноват, жиртрест» тут абсолютно не работает. Обидеть художника может каждый.

Любите себя и найдите того, кто будет любить вас безвозмездно. Хотя бы кота. Прекрасные собеседники, без шуток. 😸
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В.Уткин: "Нет ничего проще, чем начать избавляться от лишнего веса. Я это делал десятки раз".
+10
-2
+8
С днем Рождения непревзойденного Василия Вячеславовича.
+7
-1
+6
Ответ 87mores
«Курить бросить легко, лично я уже бросал раз 30-ть»
Марк Твен сказал: "Курить бросить очень легко, я сам тысячу раз бросал"
+4
0
+4
Фиг знает, как это можно сделать в таком весе. Столько сопутствующих уже.
+4
0
+4
Ответ Этот Райола хочет денег
Давай, Василий! Прямо с понедельника! Я так уже сто раз делал!)...
Фрешлайф28!
Приет комрад
+5
-2
+3
Самоиронично!
Молодец!
+3
0
+3
Давай, Василь, начинай, а то можем тебя потерять. И останемся один на один с ипотечниками, не хотелось бы ...
+2
0
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Да он уже неплохо схуднул, по крайней мере с лица, судя по выпускам ФК
+2
0
+2
«Вот Уткин, вот это настоящий Уткин, худеет он обычно не издалека, как положено толстым, но очень редко держит слово»
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Промес быстрее вернётся в РФ,чем Вася похудеет
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Ну значит я пить бросаю, убедили)) а че, я сто раз так бросал)
+1
0
+1
Курьером пускай устроится на недельку и сразу скинет 20-30 минимум и еще заработает
+3
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+1
Ответ hannibal ante portas
Не одна сеть не доверит ему свою еду без депозита)
😁👍🏻
+1
0
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Удачи Василию
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий удален пользователем
Ну ты разберись уж😎
+2
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Ответ Чебурашка от Гены
Сейчас делают лёгкую операцию на желудке. Что то там отрезают и ты не чувствуешь голод.
операция на желудке не сжигает 100кг лишнего веса.
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Скульптура шоколадная? Он её потом съел?
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Я думал у Васи какое-то заболевание, что он такой жирный, а он по ходу просто пожрать любит
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Ответ Алексей Кузнецов
Если честно, контролировать себя в плане веса тяжело. Мне пришлось в прошлом ноябре обращаться к эндокринологу, а когда сдал первые анализы, мне врач сказала, что у меня подозрение на диабет. Пришлось поменять рацион питания, сейчас стало легче в плане здоровья, но все равно есть желание все бросить, сорваться но то предупреждение от воача помогает остановить себя от этого решения.
Ну, кому как. Я некоторое время назад с помощью бассейна, тренажеров и пеших прогулок скинул 16 кг и привел свой вес к норме сравнительно спокойно. Теперь нет каких-то сложностей с поддержанием веса в норме. Но слышал от многих, что это сложно. Видимо, это всё очень индивидуально.
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Насчёт казино он говорил что-нибудь?
+1
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