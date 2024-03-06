Российские теннисисты смогут выступить на Олимпиаде во всех разрядах («Коммерсантъ»)

Теги ФТР ITF Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Теннис

Международная федерация тенниса (ITF) допустит игроков из России и Беларуси на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. 

«Коммерсантъ» пишет, что россияне и белорусы смогут сыграть не только в одиночке, но и в паре и миксте. Однако ITF сообщает, что допуск касается только одиночного разряда.

Отбор на Олимпиаду будет осуществляться согласно рейтингам, которые выйдут 10 июня. По правилам в одиночных разрядах каждая страна может выставить максимум по четыре игрока.

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57 комментариев
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Отличные новости! Всем ребятам удачи и успехов! Логично, что люди, живущие в Монако, тренирующиеся в Штатах и круглый год ездящие по всему миру, не должны нести ответственности за все происходящее в странах, где они родились
+43
-10
+33
Ответ Vitaly Vladimirov
Медведев будет тащить ))
На грунте? 😅😅😅😅
+23
-1
+22
Хорошая новость!
Немного сейчас хороших новостей про ОИ-2024.
+21
-1
+20
Ответ ivanzhu90
Комментарий скрыт
А кто живёт и тренируется в Саранске?
+22
-5
+17
Оу! Вот это новость!
Даже не верится, каюсь. Насчёт одиночек хоть и осторожный, но всё же оптимизм присутствовал. Но вот по парам и миксту (а это команды) даже не мечталось.
(держу кулаки и стучу по дереву до тех пор, пока на корт не выйдут))
+15
-2
+13
Ответ Никита Михайлов
На грунте? 😅😅😅😅
А что, после Рима можно и на грунте.
+14
-2
+12
Ответ ivanzhu90
Комментарий скрыт
Похоже, что это вы залетный пассажир в теннисном разделе. Азаренко, Соболенко, Андреева, Касаткина где живут и где тренируются? Не во Франции/Штатах, а в Бобруйске/Шахтах?
+15
-3
+12
То есть игры за сборную в КД и КБдк не нужны. Значит на Ои от России будут одни теннисисты)
+11
-2
+9
Ответ Rurik Gislasson
У этих людей есть флаг,гимн и Родина. а вот это нейтральное- неуважение прежде всего к себе.
Все знают, откуда эти люди.
+9
-3
+6
Это очень радует!
Желаю успеха всем россиянам!
+6
0
+6
Весна возвращается,чтобы сыграть с Карацевым в миксте? :)
+5
0
+5
Надо выступать! Олимпийский принцип: главное не победа, а участие!
+7
-3
+4
Представляю Аню олимпийской чемпионкой)))🤩🤩🤩
+4
0
+4
Ответ Боевой Бурят Путина
Отличные новости! Всем ребятам удачи и успехов! Логично, что люди, живущие в Монако, тренирующиеся в Штатах и круглый год ездящие по всему миру, не должны нести ответственности за все происходящее в странах, где они родились
В уставе мок вообще нет такого понятия как "ответственность за происходящее в каких-либо странах", которым можно дискриминировать неугодных.
Мок - это международная организация, созданная для проведения спортивных соревнований, а не полиция нравов.
+7
-4
+3
Ответ Никита Михайлов
Представляю Аню олимпийской чемпионкой)))🤩🤩🤩
Она на грунте не ахти
+3
0
+3
Ответ N.S.A.8.5
Какого мы возьмём на ОИ?
Берёт ITF топ-4 нейтралов по рейтингу (в одиночке), если кто отказывается, место дальше переходит.
+3
0
+3
Ответ Dym86
Весна возвращается,чтобы сыграть с Карацевым в миксте? :)
Она для этого и возвращается каждые четыре года)) Патриотизма у нее не занимать
+3
0
+3
Хорошая новость в том что участвуют.
+3
0
+3
интересно, поедут ли Весна и Вера? высадим ли пенсионерский десант у Париж?
+3
0
+3
«По правилам в одиночных разрядах каждая страна может выставить максимум по четыре игрока».

Интересно, а говорят ли что-то правила о том, сколько нейтральных теннисистов могут выступать одновременно на Олимпиаде?
+3
0
+3
Какого мы возьмём на ОИ?
+2
0
+2
Если по одиночке вопросов не было, то вот пары и миксты это приятно неожиданно
+3
-1
+2
Ответ Антон Тимофеев
Ага. Надеюсь, наши туда не поедут, пусть лучше к ЮСО нормально подготовятся.
Серьезно что ли? Пропустить Олимпиаду ради ЮСО, которая каждый год идет?
+4
-2
+2
Ответ ID201
интересно, поедут ли Весна и Вера? высадим ли пенсионерский десант у Париж?
Сомнительно, что Веснина по рейтингу пройдёт. Ну а Вера вполне может в пару, вопрос только с кем
+2
0
+2
Ответ ID201
интересно, поедут ли Весна и Вера? высадим ли пенсионерский десант у Париж?
Кудерметова и Веснина без воинских званий и не служат по контракту, ограничений в этом нет, несмотря на принадлежность ЦСКА
+2
0
+2
Ага. Надеюсь, наши туда не поедут, пусть лучше к ЮСО нормально подготовятся.
+6
-4
+2
Ответ Sincere
То есть игры за сборную в КД и КБдк не нужны. Значит на Ои от России будут одни теннисисты)
Сделали исключение из правил и это было ожидаемо
+3
-1
+2
Ответ It’s my life
Даня может и победить!
Там грунт, не забывайте! Хоть у Медведева и есть Мастерс на грунте, это все таки больше исключение, чем данность. Сам Даниил не раз говорил, что ненавидит играть на этом покрытии
+2
0
+2
Ответ selso99
А кто живёт и тренируется в Саранске?
Очень долгое время Павлюченкова тренировалась в Балашихе
+2
-1
+1
Урааа))))
+4
-3
+1
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