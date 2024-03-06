Российские теннисисты смогут выступить на Олимпиаде во всех разрядах («Коммерсантъ»)
Международная федерация тенниса (ITF) допустит игроков из России и Беларуси на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.
«Коммерсантъ» пишет, что россияне и белорусы смогут сыграть не только в одиночке, но и в паре и миксте. Однако ITF сообщает, что допуск касается только одиночного разряда.
Отбор на Олимпиаду будет осуществляться согласно рейтингам, которые выйдут 10 июня. По правилам в одиночных разрядах каждая страна может выставить максимум по четыре игрока.
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Немного сейчас хороших новостей про ОИ-2024.
Даже не верится, каюсь. Насчёт одиночек хоть и осторожный, но всё же оптимизм присутствовал. Но вот по парам и миксту (а это команды) даже не мечталось.
(держу кулаки и стучу по дереву до тех пор, пока на корт не выйдут))
Желаю успеха всем россиянам!
Мок - это международная организация, созданная для проведения спортивных соревнований, а не полиция нравов.
Интересно, а говорят ли что-то правила о том, сколько нейтральных теннисистов могут выступать одновременно на Олимпиаде?