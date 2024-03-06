Австралийская футболистка «Челси» Керр назвала полицейского «тупым белым констеблем». Она предстанет перед судом по делу об оскорблении на расовой почве

Футболистка «Челси» оскорбила полицейского на расовой почве.

Австралийскую нападающую « » Саманту Керр обвиняют в том, что она оскорбила констебля полиции Ловелла на расовой почве. Инцидент произошел 30 января 2023 года в Твикнеме, западном предместье Лондона.

«Обвинение связано с инцидентом с участием офицера полиции, который реагировал на жалобу, связанную со спором насчет оплаты проезда на такси, 30 января 2023 года в Твикнеме.

21 января ей было предъявлено обвинение в совершении преступления на расовой почве с отягчающими обстоятельствами в соответствии со статьей 4А Закона об общественном порядке 1986 года», – сообщил представитель Службы столичной полиции.

По информации Daily Mail, футболистка находилась в состоянии алкогольного опьянения и назвала прибывшего на вызов полицейского «тупым белым констеблем». Ее также вырвало в такси.

Керр предстанет перед судом в феврале следующего года. Разбирательства будут проходить в течении 4 дней. Сама футболистка заявила о своей невиновности.

Тренер женской команды «Челси» Эмма Хейс поддержала Саманту.

«Сэм пользуется нашей полной поддержкой, она это знает. Она переживает трудный период. Конечно, я не могу комментировать, вы это знаете. Я знаю, что она не признала свою вину, и я не хочу делать ничего, что могло бы поставить под угрозу Сэм. По этой причине, я уверена, вы понимаете, что это все, что я собираюсь сказать по этому вопросу.

Но она пользуется нашей поддержкой, она это знает, мне действительно важно донести это до всех. Бывают трудные моменты, тяжелые времена, и в этом заключается моя роль в этом футбольном клубе – заботиться о наших игроках, и я хочу дать понять, что я и все остальные будем поддерживать Сэм», – заявила Хейс.