Австралийская футболистка «Челси» Керр назвала полицейского «тупым белым констеблем». Она предстанет перед судом по делу об оскорблении на расовой почве

Теги Челси премьер-лига Англия женский футбол происшествия сборная Австралии жен Эмма Хейс Футбол

Футболистка «Челси» оскорбила полицейского на расовой почве.

Австралийскую нападающую «Челси» Саманту Керр обвиняют в том, что она оскорбила констебля полиции Ловелла на расовой почве. Инцидент произошел 30 января 2023 года в Твикнеме, западном предместье Лондона. 

«Обвинение связано с инцидентом с участием офицера полиции, который реагировал на жалобу, связанную со спором насчет оплаты проезда на такси, 30 января 2023 года в Твикнеме.

21 января ей было предъявлено обвинение в совершении преступления на расовой почве с отягчающими обстоятельствами в соответствии со статьей 4А Закона об общественном порядке 1986 года», – сообщил представитель Службы столичной полиции.

По информации Daily Mail, футболистка находилась в состоянии алкогольного опьянения и назвала прибывшего на вызов полицейского «тупым белым констеблем». Ее также вырвало в такси. 

Керр предстанет перед судом в феврале следующего года. Разбирательства будут проходить в течении 4 дней. Сама футболистка заявила о своей невиновности.

Тренер женской команды «Челси» Эмма Хейс поддержала Саманту. 

«Сэм пользуется нашей полной поддержкой, она это знает. Она переживает трудный период. Конечно, я не могу комментировать, вы это знаете. Я знаю, что она не признала свою вину, и я не хочу делать ничего, что могло бы поставить под угрозу Сэм. По этой причине, я уверена, вы понимаете, что это все, что я собираюсь сказать по этому вопросу.

Но она пользуется нашей поддержкой, она это знает, мне действительно важно донести это до всех. Бывают трудные моменты, тяжелые времена, и в этом заключается моя роль в этом футбольном клубе – заботиться о наших игроках, и я хочу дать понять, что я и все остальные будем поддерживать Сэм», – заявила Хейс.

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82 комментария
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Спешите видеть: стрелочка повернулась!
+163
-1
+162
Ответ Анатолий Вассерман
Спешите видеть: стрелочка повернулась!
Особенно в клубе. Вот точно.
Так и представляю: белый бухой игрок клуба Челси называет чернокожего копа "тупой черный констебль". И весь Челси "его понимает и поддерживает". 100 %
Да вылетит как пробка из бутылки с разорванным контрактом и отмененный навсегда. Хорошо, если не посадят
+92
-2
+90
А Челси не хочет разорвать контракт на фоне расисткого скандала? Или стрелочка все-таки не до конца поворачивается?
+84
-3
+81
История футболистки во всей красе.
И вишенка на торте - «Саманта пользуется всей нашей поддержкой…»
Как-бы полицмейстера в итоге расистом не сделали.
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+72
ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!!!!
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Ответ ZHEKA ST
То, что его назвали тупым - никого не смутило. Но то, что он "белый" - это уже оскорбление на расовой почве. Талерантность во всей красе. Как говорил Достоевский (вроде): "Скоро умным запретят думать, чтобы не оскорблять чувства идиотов".
Не , это Владимир Виссарионович Стэтхэм
+24
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+23
Ответ Анатолий Вассерман
Спешите видеть: стрелочка повернулась!
Надеюсь ей прилетит по полной, чтобы поняли - в эту игру можно играть и с бОльшим количеством участников.
+23
-1
+22
Был бы мужик на месте Керр, уже бы отчислили из команды, а тут поддержка. Равноправие оно такое
+18
-2
+16
Ответ Полуэктов Пётр
Комментарий скрыт
Предлагаю разорвать Петра Полуэктова безо всякого контракта
+17
-1
+16
Крутое правосудие: Дело было 30 января 2023 года - суд в феврале 2025 года.

Вишенка на торте - проблевалась в такси. Два года на суд - чтобы запах выветрился ?
+16
-1
+15
надеюсь,полицейский принесет извинения публично,заплатит штраф и будет уволен с полицейской службы...негодяй)))
+12
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+11
Ведь жизни белых важны! Выгнать отовсюду эту расистку и расторгнуть все контракты!
+8
0
+8
То, что его назвали тупым - никого не смутило. Но то, что он "белый" - это уже оскорбление на расовой почве. Талерантность во всей красе. Как говорил Достоевский (вроде): "Скоро умным запретят думать, чтобы не оскорблять чувства идиотов".
+12
-5
+7
Мужика (и черного и гея и 2в1) бы уже отменили в такой ситуации, а ее поддерживают "всем клубом". Ни стыда ни совести.
+7
-1
+6
...Сэм пользуется нашей полной поддержкой, она это знает. Она переживает трудный период.......
.....Но она пользуется нашей поддержкой.......
..... что я и все остальные будем поддерживать Сэм......

А теперь представьте что констебль был не белым а чёрным парнем, который услышал от Сэм в свой адрес: " ... тупой чёрный". Была бы реакция со словами поддержки идентичной?
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Жизни белых важны!
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Надеюсь, Челси разорвёт контракт с расисткой
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Ответ Тиджани Бабангида
История футболистки во всей красе. И вишенка на торте - «Саманта пользуется всей нашей поддержкой…» Как-бы полицмейстера в итоге расистом не сделали.
Так он и есть расист. Вынудил бедную девочку обозвать его.
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Да ладно!
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Ответ Ход_Конём
Был бы мужик на месте Керр, уже бы отчислили из команды, а тут поддержка. Равноправие оно такое
Косоправие с перевесом в бабскую сторону
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ахахахаа, вот сейчас прям настроение подняли)) как же так посмели под суд отдать женщину, наверняка феминистку и активистку , борца с властью белых мужчин )) жертва коварного заговора белых цисгендерных мужиков-натуралов-консерваторов ( да хранит нас Бог ) , не иначе ))
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Не дай бог, суд ее накажет, как минимум судья, станет расистской
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Ответ Полуэктов Пётр
Комментарий скрыт
конечно странно. но ты не видел, что бывает с людьми , которые на западе идут против повестки, навязанной диктатурой толерантности и либеральной тирании ? разрыв контракта вообще не удивит
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В двух последних частях фифы ее мерзкая морда постоянно мелькала, надеюсь, в следующей фифе мы ее не увидим
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Ответ mediaboss22
ахахахаа, вот сейчас прям настроение подняли)) как же так посмели под суд отдать женщину, наверняка феминистку и активистку , борца с властью белых мужчин )) жертва коварного заговора белых цисгендерных мужиков-натуралов-консерваторов ( да хранит нас Бог ) , не иначе ))
Оправдать полностью!
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Чёт я ничего не понял... 21 января, 30 января 2023.... Суд - в феврале "следующего" года... 2025, что ли? До суда - больше года, но то, что рассмотрение будет длиться 4 дня - уже определено?
Впечатление, что новость - от свежеиспеченого ИИ, который "не в курсе тенденций".
Но в целом - смешно. Да.
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Ответ Pigmalion
Так а если он действительно белый и тупой?
И ещё констебль вдобавок.
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Белого полицейского уже обвинили в изнасиловании и домогательствах?
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Эх, жалко, что потомки великих Философов - Ричарда Бэкона, Джона Лака прогнётся под быдло ногомячисткой
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Я полицейский! — Да ладно, я сам милиционер!
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