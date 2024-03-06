Австралийская футболистка «Челси» Керр назвала полицейского «тупым белым констеблем». Она предстанет перед судом по делу об оскорблении на расовой почве
Футболистка «Челси» оскорбила полицейского на расовой почве.
Австралийскую нападающую «Челси» Саманту Керр обвиняют в том, что она оскорбила констебля полиции Ловелла на расовой почве. Инцидент произошел 30 января 2023 года в Твикнеме, западном предместье Лондона.
«Обвинение связано с инцидентом с участием офицера полиции, который реагировал на жалобу, связанную со спором насчет оплаты проезда на такси, 30 января 2023 года в Твикнеме.
21 января ей было предъявлено обвинение в совершении преступления на расовой почве с отягчающими обстоятельствами в соответствии со статьей 4А Закона об общественном порядке 1986 года», – сообщил представитель Службы столичной полиции.
По информации Daily Mail, футболистка находилась в состоянии алкогольного опьянения и назвала прибывшего на вызов полицейского «тупым белым констеблем». Ее также вырвало в такси.
Керр предстанет перед судом в феврале следующего года. Разбирательства будут проходить в течении 4 дней. Сама футболистка заявила о своей невиновности.
Тренер женской команды «Челси» Эмма Хейс поддержала Саманту.
«Сэм пользуется нашей полной поддержкой, она это знает. Она переживает трудный период. Конечно, я не могу комментировать, вы это знаете. Я знаю, что она не признала свою вину, и я не хочу делать ничего, что могло бы поставить под угрозу Сэм. По этой причине, я уверена, вы понимаете, что это все, что я собираюсь сказать по этому вопросу.
Но она пользуется нашей поддержкой, она это знает, мне действительно важно донести это до всех. Бывают трудные моменты, тяжелые времена, и в этом заключается моя роль в этом футбольном клубе – заботиться о наших игроках, и я хочу дать понять, что я и все остальные будем поддерживать Сэм», – заявила Хейс.
Так и представляю: белый бухой игрок клуба Челси называет чернокожего копа "тупой черный констебль". И весь Челси "его понимает и поддерживает". 100 %
Да вылетит как пробка из бутылки с разорванным контрактом и отмененный навсегда. Хорошо, если не посадят
И вишенка на торте - «Саманта пользуется всей нашей поддержкой…»
Как-бы полицмейстера в итоге расистом не сделали.
Вишенка на торте - проблевалась в такси. Два года на суд - чтобы запах выветрился ?
.....Но она пользуется нашей поддержкой.......
..... что я и все остальные будем поддерживать Сэм......
А теперь представьте что констебль был не белым а чёрным парнем, который услышал от Сэм в свой адрес: " ... тупой чёрный". Была бы реакция со словами поддержки идентичной?
Впечатление, что новость - от свежеиспеченого ИИ, который "не в курсе тенденций".
Но в целом - смешно. Да.