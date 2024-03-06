Игорь Семшов: «Русские должны играть бесплатно, за любовь к клубу. Но мы тоже не вечные – можно всю жизнь играть за эмблемы, а дальше как жить?»

Игорь Семшов отметил разницу в отношении к россиянам и легионерам в клубах РПЛ.

Экс-игрок « » рассказал, как продвигались его переговоры с клубом перед переходом в « ».

– В конце [сезона] уже начали по контракту серьезно разговаривать, потому что это тоже не дело. 2008 год, чемпионат Европы был. Всю жизнь можно играть за эмблемы, а дальше как ты будешь жить?

Просто тоже был случай, говорят: «Вот с иностранцами легче договориться по контракту, чем с тобой». Я говорю: «Ну, конечно, у них сумма одна, у меня другая, я за каждую копейку бьюсь».

– Всегда ли так было с русскими игроками?

– Всегда. Всегда тяжело. Русские должны играть за любовь к клубу, и это должно быть бесплатно. Но мы-то тоже не вечные, мы же заканчиваем также с футболом», – сказал в интервью для ютуб-канала «Коммент.Шоу».