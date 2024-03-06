Игорь Семшов: «Русские должны играть бесплатно, за любовь к клубу. Но мы тоже не вечные – можно всю жизнь играть за эмблемы, а дальше как жить?»

Теги Зенит Игорь Семшов премьер-лига Россия Динамо Москва лимит на легионеров деньги Коммент.Шоу Футбол

Игорь Семшов отметил разницу в отношении к россиянам и легионерам в клубах РПЛ.

Экс-игрок «Динамо» рассказал, как продвигались его переговоры с клубом перед переходом в «Зенит».

– В конце [сезона] уже начали по контракту серьезно разговаривать, потому что это тоже не дело. 2008 год, чемпионат Европы был. Всю жизнь можно играть за эмблемы, а дальше как ты будешь жить?

Просто тоже был случай, говорят: «Вот с иностранцами легче договориться по контракту, чем с тобой». Я говорю: «Ну, конечно, у них сумма одна, у меня другая, я за каждую копейку бьюсь».

– Всегда ли так было с русскими игроками?

– Всегда. Всегда тяжело. Русские должны играть за любовь к клубу, и это должно быть бесплатно. Но мы-то тоже не вечные, мы же заканчиваем также с футболом», – сказал Семшов в интервью для ютуб-канала «Коммент.Шоу».

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26 комментариев
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Ответ alexpashc1982@gmail.com
ох как они боятся после футбола дальше работать.80% жителей хоть раз но меняли работу. и вы меняйте,работа всегда найдется
Ну вряд ли 80% жителей с 10 до 35 занимались только одним делом, пропустив почти всё образование и много чего ещё. Кроме того, профессиональные спортсмены настолько сильно зажаты в рамки режима, дисциплины и тренировок, что выходя на пенсию, некоторые ещё много лет адаптируются к жизни без этого.
Далеко не все после этого могут найти себя вне роли эксперта на матчтв или Царя на Спортсе.
+10
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+8
Ответ Я поддерживаю В.В. Путина
да, тем более наше государство предоставляет великолепные возможности для получения образования в любом возрасте, а также помогает с трудоустройством, и любой желающий, если не бездельник и не вредитель, сможет спокойно зарабатывать на безбедную жизнь с зарплатой не сильно хуже футбольных из высшей лиги + возможностью постоянного профессионального и личностного роста, что тоже немаловажно.
Оправдал свой ник
+6
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+6
ох как они боятся после футбола дальше работать.80% жителей хоть раз но меняли работу. и вы меняйте,работа всегда найдется
+9
-4
+5
Ответ Pedro1980
Игрок должен получать столько, сколько заслуживает игрой. То есть зп паспортиста должна быть не выше 50000 рублей
Я бы перефразировал немного, должны получать соразмерно уровню своей игры и уровню реальных доходов клуба
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да половина вашей зарплаты только благодаря паспорту...
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Ответ bevooch
Ну вряд ли 80% жителей с 10 до 35 занимались только одним делом, пропустив почти всё образование и много чего ещё. Кроме того, профессиональные спортсмены настолько сильно зажаты в рамки режима, дисциплины и тренировок, что выходя на пенсию, некоторые ещё много лет адаптируются к жизни без этого. Далеко не все после этого могут найти себя вне роли эксперта на матчтв или Царя на Спортсе.
Так мы видим, как #вдоскусвойспартаковец Кокси "зажат" в рамки дисциплины и тренировок, что имеет 2 судимости и тусит по ночным клубам. А ему до сих пор Лукойл зарплату платит и не такую, как получают 80% наших жителей. То что образование этот уголовник пропустил, тут понятно сразу. Неандерталец чистой воды. Но и спортивный режим ему тоже пофиг. Футболу он время не посвящает, а денежки ему на карточку капают. Такие кадры, как этот бандюган, к послефутбольной жизни быстро адаптируются.
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Ответ bevooch
Ну вряд ли 80% жителей с 10 до 35 занимались только одним делом, пропустив почти всё образование и много чего ещё. Кроме того, профессиональные спортсмены настолько сильно зажаты в рамки режима, дисциплины и тренировок, что выходя на пенсию, некоторые ещё много лет адаптируются к жизни без этого. Далеко не все после этого могут найти себя вне роли эксперта на матчтв или Царя на Спортсе.
они за 15 лет карьеры столько накопить могли, что получить вышку или профильно отучиться на менеджера, селекционера, тренера и т.д. вообще не проблема.
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Ответ bevooch
Ну вряд ли 80% жителей с 10 до 35 занимались только одним делом, пропустив почти всё образование и много чего ещё. Кроме того, профессиональные спортсмены настолько сильно зажаты в рамки режима, дисциплины и тренировок, что выходя на пенсию, некоторые ещё много лет адаптируются к жизни без этого. Далеко не все после этого могут найти себя вне роли эксперта на матчтв или Царя на Спортсе.
"Ну вряд ли 80% жителей с 10 до 35 занимались только одним делом, пропустив почти всё образование и много чего ещё." - ну простите, а кто из заставлял делать такой выбор? Забил на образование, забил на саморазвитие - это был твой выбор, иди на неквалифицированную и низкооплачиваемую работу, как делают все подобные товарищи, кто не хотел учится, какие проблемы?
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Ахахахаха
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Семшов такой Семшов. Аж прослезился от его беззаветной любви к клубу. Осталось уточнить к какому, а то не каждый воспитанник цска успевает поиграть ещё и в торпедо/динамо/зените. Про контракты лимитчиков даже комментировать лишнее.
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До 30 лет играете,жизнь после этого прекращается?После 30 лет можно работать на обычных работах как все,учиться можно было заочно.
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Ну, если "всю жизнь играть", то "дальше" не будет. Многовато менеджеры в то время просили за любовь к клубу, сами этой любовью, часто, не отличаясь.
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Ну так спроси у Ловчева или Бубнова, которые играли за эмблему клуба и живут до сих пор. А у вас только одни деньги на уме. Наверняка у каждого давно бизнес свой имеется, но всё плачутся, как же им бедным жить после футбола тяжело.
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Прямо как Денисов говорит 🤣
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Ну, конечно, у легионеров одна сумма по одному контракту, и большая может быть уже по следующему, потому что они играют, а мы играем полтора сезона, нас покупает Зенит/Спартак/ЦСКА/Локомотив и мы выбиваем максимально прибыльный контракт, потому что во второй раз такой не предложат.
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Люди на других работах бьются за каждую копейку, почему футболисты не должны? В 2000-х еще было нормально, а сейчас все наоборот, с введением лимита за наличие паспорта появилась безумная надбавка. Игроки из РПЛ просто не уезжают в конкурентные чемпионаты, потому что в схожих командах им дают в 2-3 раза меньше, несмотря на прямое различие в уровне лиг. Это тяжело? Это очень легко.
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У некоторых русских игроков в РПЛ такие зарплаты, что они вообще играть перестают
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