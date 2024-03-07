НХЛ. «Торонто» примет «Баффало», «Колорадо» сыграет с «Детройтом», «Оттава» – с «Анахаймом»

Теги результаты матчей Баффало Оттава Торонто Детройт Колорадо Анахайм НХЛ Хоккей

«Торонто» примет «Баффало» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Колорадо» дома сыграет с «Детройтом», «Оттава» встретится с «Анахаймом» на выезде.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Торонто – Баффало 0:0 (перерыв)
Дата проведения
7 марта, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Детройт
Дата проведения
7 марта, 05.30, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Оттава
Дата проведения
7 марта, 06.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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34 комментария
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Ответ Cube Litening C:68X
Чёт не написано об этом ещё на НХЛ..
Там тройной обмен с участием Эдмонтона, Анахайма и Тампы.

Анахайм получил:
1) от Эдмонтона пик 1-го раунда 2024 и условный пик 5-го раунда 2025 (повысится до 4-го раунда 2025, если Эдмонтон выиграет КС в этом сезоне).
2) от Тампы условный пик 5-го раунда 2025 (повысится до 4-го раунда 2025, если Эдмонтон выиграет КС в этом сезоне)

Эдмонтон получил:
1) от Анахайма Сэма Кэррика (утки удержали 50% кэпхита игрока), Адама Хенрика (утки удержали 50% кэпхита игрока, а оставшиеся 50% ещё напополам поделили между собой Эдмонтон и Тампа) и пик 7-го раунда 2024
2) от Тампы права на АХЛ-овца Тая Тэйлора и пик 7 раунда 2024

Тампа получила от Эдмонтона пик 4 раунда 2025, который может стать пиком 4 раунда 2026, если Эдмонтон выиграет КС в этом сезоне
+4
0
+4
Никита 99 дней лидеровал в гонке бомбардиров скорее всего сегодня уже не будет лидером
+5
-2
+3
Ответ Obracham 77
Все эксперты перед началом и во время сезона в один голос пели что Вегас один из главных фаворитов, а он скорее всего мимо по)
за такую непредсказуемость и любим лигу)
+3
0
+3
Вашики Сандина на 5 лет по 4,6 млн. в год продлили. Так вот почему Манту обменяли!
+2
0
+2
Тарасенко обменяли во Флориду?
+3
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+2
Уолкер и 5-й раунд в Колорадо на Джохансена и 1-й раунд (условный), туда же Мительстад за Байрама.
+2
0
+2
Хенрик и Каррик в Эдмонтон за 1-й раунд и условный 5-й раунд. Эдмонтон получил 7-й раунд. Анахайм удержал половину з/п Хенрика.
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Ответ утиный пляжик
Тарасенко обменяли во Флориду?
Да. За условный выбор в 4-м раунде 2024 (Условие: будет повышен до выбора в 3-м раунде 2026, если "Флорида" выиграет Кубок Стэнли в этом сезоне) и выбор в 3-м раунде 2025.
При этом Оттава удерживает 50% ЗП.
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Ответ MTZ_2022
давненько Остон Усатый хет-трика не делал.
Как раз и соперник подходящий по уровню
+4
-2
+2
Ответ Мандалай
Там тройной обмен с участием Эдмонтона, Анахайма и Тампы. Анахайм получил: 1) от Эдмонтона пик 1-го раунда 2024 и условный пик 5-го раунда 2025 (повысится до 4-го раунда 2025, если Эдмонтон выиграет КС в этом сезоне). 2) от Тампы условный пик 5-го раунда 2025 (повысится до 4-го раунда 2025, если Эдмонтон выиграет КС в этом сезоне) Эдмонтон получил: 1) от Анахайма Сэма Кэррика (утки удержали 50% кэпхита игрока), Адама Хенрика (утки удержали 50% кэпхита игрока, а оставшиеся 50% ещё напополам поделили между собой Эдмонтон и Тампа) и пик 7-го раунда 2024 2) от Тампы права на АХЛ-овца Тая Тэйлора и пик 7 раунда 2024 Тампа получила от Эдмонтона пик 4 раунда 2025, который может стать пиком 4 раунда 2026, если Эдмонтон выиграет КС в этом сезоне
Понятно..👌
+2
0
+2
Охохохо, там говорят могут Дебраска к Питтам отправить, Линдхольма в Бостон, а Генцела в Кувер
+1
0
+1
Ответ Мандалай
Да. За условный выбор в 4-м раунде 2024 (Условие: будет повышен до выбора в 3-м раунде 2026, если "Флорида" выиграет Кубок Стэнли в этом сезоне) и выбор в 3-м раунде 2025. При этом Оттава удерживает 50% ЗП.
Даром забрали. Странный нынче рынок на дедлайне
+1
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+1
Ответ makar gusev
Уолкер и 5-й раунд в Колорадо на Джохансена и 1-й раунд (условный), туда же Мительстад за Байрама.
Держи в курсе..👌
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Сиэтл обменял Веннберга в НЙР (50% ЗП осталось у кракена) на пик 2-го раунда 2024 и пик 4-го раунда 2025, который НЙР выменял у Далласа за Нильса Лундквиста. Последний пик может повыситься до 3-го раунда 2025 (от Далласа), если Лундквист выбьет ещё 24 очка до конца нынешней регулярки
+1
0
+1
Веннберг в Рейнджерс за 2-й и 4-й раунды. Сиэттл удерживает ползарплаты.
+1
0
+1
Воу-воу, пошла вода горячая о Эвс: обменяли Байрэма в Баффало на Миттельштадта и Джохансена и условный выбор в 1-м раунде 2025 (с защитой от топ-10) в Филадельфию на Уокера и пик 5-го раунда 2026.
+1
0
+1
Торонто примет
+7
-6
+1
Ответ makar gusev
Хенрик и Каррик в Эдмонтон за 1-й раунд и условный 5-й раунд. Эдмонтон получил 7-й раунд. Анахайм удержал половину з/п Хенрика.
Чёт не написано об этом ещё на НХЛ..
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Ответ makar gusev
Хенрик и Каррик в Эдмонтон за 1-й раунд и условный 5-й раунд. Эдмонтон получил 7-й раунд. Анахайм удержал половину з/п Хенрика.
Блеск!! Красота!! 😁👌
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Ответ Alon Kazakevitch
Вегас реально ох..ли при полной поддержке Беттмана. И говорят, что они не закончили. А в первом раунде случится чудо, которое будут обсуждать в медицинских кругах, и все «травмированные» вернутся к первому матчу ПО Это в стиле Ромы Р.
CBA не запрещает
0
0
0
Ответ Gospel of Matthew(s)
хороший QB, осталось ещё в своей зоне научиться играть
Тогда бы он стоил 7-8
+2
-2
0
Ответ hhlg
Торонто примет
давненько Остон Усатый хет-трика не делал.
+3
-3
0
Ответ hhlg
Далин может по старой памяти и обрюхатить мекса
Очередной позор лиги, что мексу дали Харт в 2022 несмотря на явную грязь к далину, у Овечкина в 2010 наоборот выписали левые баны и дали харт шведскому рыжему оно.
+4
-4
0
Ответ Gospel of Matthew(s)
Шестёру отгребёт. Минимум.
Далин может по старой памяти и обрюхатить мекса
+5
-5
0
Вегас реально ох..ли при полной поддержке Беттмана.
И говорят, что они не закончили.
А в первом раунде случится чудо, которое будут обсуждать в медицинских кругах, и все «травмированные» вернутся к первому матчу ПО
Это в стиле Ромы Р.
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Фила переподписала Силера на четыре года по 2.7 в кепке.
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