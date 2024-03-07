НХЛ. «Торонто» примет «Баффало», «Колорадо» сыграет с «Детройтом», «Оттава» – с «Анахаймом»
«Торонто» примет «Баффало» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Колорадо» дома сыграет с «Детройтом», «Оттава» встретится с «Анахаймом» на выезде.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 марта, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 7 марта, 05.30, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 7 марта, 06.00, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Анахайм получил:
1) от Эдмонтона пик 1-го раунда 2024 и условный пик 5-го раунда 2025 (повысится до 4-го раунда 2025, если Эдмонтон выиграет КС в этом сезоне).
2) от Тампы условный пик 5-го раунда 2025 (повысится до 4-го раунда 2025, если Эдмонтон выиграет КС в этом сезоне)
Эдмонтон получил:
1) от Анахайма Сэма Кэррика (утки удержали 50% кэпхита игрока), Адама Хенрика (утки удержали 50% кэпхита игрока, а оставшиеся 50% ещё напополам поделили между собой Эдмонтон и Тампа) и пик 7-го раунда 2024
2) от Тампы права на АХЛ-овца Тая Тэйлора и пик 7 раунда 2024
Тампа получила от Эдмонтона пик 4 раунда 2025, который может стать пиком 4 раунда 2026, если Эдмонтон выиграет КС в этом сезоне
При этом Оттава удерживает 50% ЗП.
И говорят, что они не закончили.
А в первом раунде случится чудо, которое будут обсуждать в медицинских кругах, и все «травмированные» вернутся к первому матчу ПО
Это в стиле Ромы Р.