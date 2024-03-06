Тарасенко перешел во «Флориду». «Оттава» в обмен получила два драфт-пика

Теги переходы Оттава Флорида НХЛ Драфт НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко стал игроком «Флориды».

«Оттава» обменяла форварда в «Пантерс».

Взамен клуб получил условный выбор в четвертом раунде драфта-2024 и выбор в третьем раунде драфта-2025.

Если «Флорида» выиграет Кубок Стэнли в 2024 году, «Оттава» получит выбор в третьем раунде драфта 2026 года вместо выбора на драфте-2024.

В нынешнем сезоне Владимир Тарасенко набрал 41 (17+24) очко в 57 играх.

Контракт нападающего с зарплатой 5 миллионов долларов в год рассчитан до завершения нынешнего сезона НХЛ.

Отметим, что в нем был прописан пункт о запрете на обмен без согласия игрока.

«Оттава» удержит 50% зарплаты Тарасенко в своей платежке после обмена форварда во «Флориду»

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84 комментария
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От Ткачука до Ткачука
+86
0
+86
Ответ vzi
От Ткачука до Ткачука
Посылку передать чисто.
+63
-1
+62
Флорида и сейчас отлично укомплектована. Теперь станет ещё сильнее. На данный момент выглядит одним из фаворитов КС
+50
-2
+48
Удачи Вове!!!
+37
-1
+36
Ответ Mihail1987
Как Бостон в прошлом сезоне ?
Например ...или как Тампа ранее или Вашингтон. Никто не знает как будет. Этим и хороша лига. Тем не менее всегда есть фавориты и аутсайдеры
+36
-2
+34
Ответ Andy93
Тарас по пути Игинлы идет: каждый год в новом контендере))
Игинла [якобы] за КС бегал туда-сюда. У Володи он уже давно есть.
+23
0
+23
Ответ Matador
Флорида и сейчас отлично укомплектована. Теперь станет ещё сильнее. На данный момент выглядит одним из фаворитов КС
Как Бостон в прошлом сезоне ?
+25
-5
+20
Тарас по пути Игинлы идет: каждый год в новом контендере))
+18
-2
+16
Ответ Hitgoe Himgob
Очень рад за Тарасенко, он даже в убогой Оттаве очко за игру делал. Ещё даст жара, уверен
Ты математик конечно. 57 игр 41 очко🤷
Или ты что-то другое имел ввиду🤔
+16
-3
+13
Ну что ж, это может стать лебединой песней для него. Если КС с Флоридой возьмет, можно доигровочный контракт подписывать года на четыре, и со спокойной душой - на пенсию. Тут от обмена все в плюсе.
+13
0
+13
Надеюсь Флорида действительно далеко зайдёт в плей-офф
+12
0
+12
Ответ vzi
От Ткачука до Ткачука
Без инфаркта и Ковальчука
+12
-2
+10
Ответ Shaiba Bash
Надеюсь Флорида действительно далеко зайдёт в плей-офф
Ну.. она и так уже заходила действительно далеко.
Теперь нужна именно вершина.
+8
0
+8
Похоже, Тарасенко снял запрет только для перехода во Флориду. Поэтому и такая цена.
+7
0
+7
Вот случилось то, ради чего однолетний контракт.
Володя явно хочет еще кубок и заключение однолетнего контракта тогда имеет смысл.
Флорида получила отличного нападающего, им бы еще одного на ПО то )
+8
-1
+7
Ответ Kazanest
Ты математик конечно. 57 игр 41 очко🤷 Или ты что-то другое имел ввиду🤔
0,75 за игру в такой команде тоже норм, ошибся, почему то казалось он игр 48 сыграл. Виноват)
+8
-2
+6
Ответ Hola Hola
Ну что ж, это может стать лебединой песней для него. Если КС с Флоридой возьмет, можно доигровочный контракт подписывать года на четыре, и со спокойной душой - на пенсию. Тут от обмена все в плюсе.
с его историей травм его никто не возьмет на 4 года
+6
0
+6
Ответ 87mores
«Оттава» нормальные, вообще? Условный 4-й раунд и 3-й раунд, так еще и половину зарплаты удержали??? «Вашик» больше за Манту получил 🤦‍♂️ «Нэшвилл» вообще ржёт в голос
Очевидно, у них с Тарасенко была договоренность, что они отпустят его туда, куда он захочет. Иначе бы он с ними не подписался
+5
0
+5
Ответ hhlg
Трейд Манты засиял новыми красками
Брисбуа вообще, по-хорошему, должен застрелиться
+5
0
+5
Ответ Габорик
Комментарий скрыт
Закусывать надо.Они воспитанники сибирских школ
+5
0
+5
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Флориде надо здесь и сейчас. Идут ва-банк
4-й и 3-й раунд отдали, и кепка всего 2,5 млн., все бы так в ва-банк шли 🤦‍♂️
+5
0
+5
Абрисбуа за Жанно отдал 5пиков🤦
+4
0
+4
Трейд Манты засиял новыми красками
+8
-4
+4
Флорида алл-инн пошла)
+4
0
+4
Ух, удачи пантерам в плове. Очень хочется, чтобы сейчас взяли КС. Если в прошлом году было больше удачи, то сейчас они очень сильны.
+4
0
+4
Ответ Andy93
Тарас по пути Игинлы идет: каждый год в новом контендере))
Перри не согласен с названием этого пути
+4
0
+4
Ответ Даник Муша
Похоже, Тарасенко снял запрет только для перехода во Флориду. Поэтому и такая цена.
100 пудов)
+3
0
+3
Ответ 87mores
«Оттава» нормальные, вообще? Условный 4-й раунд и 3-й раунд, так еще и половину зарплаты удержали??? «Вашик» больше за Манту получил 🤦‍♂️ «Нэшвилл» вообще ржёт в голос
ну условный виннипег, может, и готов был бы дать больше, но кто сказал, что вован снял бы запрет ради перехода в виннипег?..))
+3
0
+3
Во Флориде просто мстители собираются. Не дай бог на них опять в плей офф попасть
+3
0
+3
Очень жаль. Наконец-то звездный российский хоккеист появился в любимой Оттаве и появились надежды хотя бы на попадание в ПО, но к концу сезона как всегда всё разрушилось...
+3
0
+3
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