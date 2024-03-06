Тарасенко перешел во «Флориду». «Оттава» в обмен получила два драфт-пика

Владимир Тарасенко стал игроком «Флориды».

« » обменяла форварда в «Пантерс».

Взамен клуб получил условный выбор в четвертом раунде драфта-2024 и выбор в третьем раунде драфта-2025.

Если «Флорида» выиграет Кубок Стэнли в 2024 году, «Оттава» получит выбор в третьем раунде драфта 2026 года вместо выбора на драфте-2024.

В нынешнем сезоне набрал 41 (17+24) очко в 57 играх.

Контракт нападающего с зарплатой 5 миллионов долларов в год рассчитан до завершения нынешнего сезона НХЛ.

Отметим, что в нем был прописан пункт о запрете на обмен без согласия игрока.

«Оттава» удержит 50% зарплаты Тарасенко в своей платежке после обмена форварда во «Флориду»