Тарасенко перешел во «Флориду». «Оттава» в обмен получила два драфт-пика
Владимир Тарасенко стал игроком «Флориды».
«Оттава» обменяла форварда в «Пантерс».
Взамен клуб получил условный выбор в четвертом раунде драфта-2024 и выбор в третьем раунде драфта-2025.
Если «Флорида» выиграет Кубок Стэнли в 2024 году, «Оттава» получит выбор в третьем раунде драфта 2026 года вместо выбора на драфте-2024.
В нынешнем сезоне Владимир Тарасенко набрал 41 (17+24) очко в 57 играх.
Контракт нападающего с зарплатой 5 миллионов долларов в год рассчитан до завершения нынешнего сезона НХЛ.
Отметим, что в нем был прописан пункт о запрете на обмен без согласия игрока.
«Оттава» удержит 50% зарплаты Тарасенко в своей платежке после обмена форварда во «Флориду»
Или ты что-то другое имел ввиду🤔
Теперь нужна именно вершина.
Володя явно хочет еще кубок и заключение однолетнего контракта тогда имеет смысл.
Флорида получила отличного нападающего, им бы еще одного на ПО то )